本日の予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（1月）16:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
予想 2.1% 前回 2.1%（前年比)
予想 -0.1% 前回 -0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.1% 前回 2.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
ドイツZEW景況感指数（2月）19:00
予想 64.8 前回 59.6（ZEW景況感指数)
【英国】
ILO失業率（12月）16:00
予想 5.2% 前回 5.1%（ILO失業率)
雇用統計（1月）16:00
予想 N/A 前回 4.4%（失業率)
予想 N/A 前回 1.79万件（失業保険申請件数)
【南アフリカ】
雇用統計（2025年 第4四半期）18:30
予想 N/A 前回 31.9%（失業率)
【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（1月）22:30
予想 0.2% 前回 -0.2%（前月比)
予想 2.4% 前回 2.4%（前年比)
【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（2月）22:30
予想 6.3 前回 7.7（ニューヨーク連銀製造業景気指数)
NAHB住宅市場指数（2月）18日00:00
予想 N/A 前回 37.0 （NAHB住宅市場指数)
【NZ】
生産者物価指数（2025年 第4四半期）18日06:45
予想 N/A 前回 0.6%（前期比)
※予定は変更することがあります
