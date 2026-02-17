【ユーロ圏】

ドイツ消費者物価指数（確報）（1月）16:00

予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)

予想 2.1% 前回 2.1%（前年比)

予想 -0.1% 前回 -0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 2.1% 前回 2.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



ドイツZEW景況感指数（2月）19:00

予想 64.8 前回 59.6（ZEW景況感指数)



【英国】

ILO失業率（12月）16:00

予想 5.2% 前回 5.1%（ILO失業率)



雇用統計（1月）16:00

予想 N/A 前回 4.4%（失業率)

予想 N/A 前回 1.79万件（失業保険申請件数)



【南アフリカ】

雇用統計（2025年 第4四半期）18:30

予想 N/A 前回 31.9%（失業率)



【カナダ】

消費者物価指数（CPI）（1月）22:30

予想 0.2% 前回 -0.2%（前月比)

予想 2.4% 前回 2.4%（前年比)



【米国】

ニューヨーク連銀製造業景気指数（2月）22:30

予想 6.3 前回 7.7（ニューヨーク連銀製造業景気指数)



NAHB住宅市場指数（2月）18日00:00

予想 N/A 前回 37.0 （NAHB住宅市場指数)



【NZ】

生産者物価指数（2025年 第4四半期）18日06:45

予想 N/A 前回 0.6%（前期比)



※予定は変更することがあります

