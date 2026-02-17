ËÜÆü¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
9:30¡¡¹ëÃæ¶äµÄ»öÏ¿¡Ê2·î3Æü³«ºÅÊ¬¡Ë
18:30¡¡¥¨¥¹¥¯¥ê¥Ð¡¦¥¹¥Ú¥¤¥óÃæ¶äÁíºÛ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ
20:00¡¡¥Þ¥¯¥ëー¥Õ¡¦¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÃæ¶äÁíºÛ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¹Ö±é
18Æü2:45¡¡¥ÐーFRBÍý»ö¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
4:30¡¡¥Ç¥¤¥êー¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ï¢¶äÁíºÛ¡¢·ÐºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
ÊÒ»³ºâÌ³Áê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDigital Space Conference 2026¡×½ÐÀÊ
ÊÆ¹ñ¥¤¥é¥ó¹â´±¶¨µÄºÆ³«
Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ï½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤Î¤¿¤áµÙ¾ì¡Ê～23Æü¡Ë
¹á¹Á»Ô¾ì¤Ï½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤Î¤¿¤áµÙ¾ì¡Ê19Æü¤Þ¤Ç¡Ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
18:30¡¡¥¨¥¹¥¯¥ê¥Ð¡¦¥¹¥Ú¥¤¥óÃæ¶äÁíºÛ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ
20:00¡¡¥Þ¥¯¥ëー¥Õ¡¦¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÃæ¶äÁíºÛ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¹Ö±é
18Æü2:45¡¡¥ÐーFRBÍý»ö¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
4:30¡¡¥Ç¥¤¥êー¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ï¢¶äÁíºÛ¡¢·ÐºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
ÊÒ»³ºâÌ³Áê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDigital Space Conference 2026¡×½ÐÀÊ
ÊÆ¹ñ¥¤¥é¥ó¹â´±¶¨µÄºÆ³«
Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ï½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤Î¤¿¤áµÙ¾ì¡Ê～23Æü¡Ë
¹á¹Á»Ô¾ì¤Ï½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤Î¤¿¤áµÙ¾ì¡Ê19Æü¤Þ¤Ç¡Ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹