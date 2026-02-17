今回は、交通事故に遭った義母に、同居を迫られたエピソードを紹介します。

義母が骨折したと聞き、夫と急いで病院に向かうと…

「近所に住む義母が正直苦手です。義母は私のやることなすことケチをつけるし、アポなしでうちに度々来るのも嫌ですね。また義母は同居の話をすることがありますが、同居なんてお断りです。

そんなある日、義母が交通事故に遭ったと聞き、夫と急いで病院に駆けつけました。すると義母は骨折はしているものの元気そうで、やたらニコニコしているんです。

で、義母は『こんな足じゃ一人で生活するのも大変だわ』『同居を早めてもらえる？』と満面の笑みで夫と私に言ってきて、あきれました。骨折は気の毒だけど、だからって同居なんて急すぎます」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年10月）

▽ 義母には、はっきりと「同居はできない」と伝えた方がいいと思いますが、なかなか難しいですよね。この女性の夫は自分の母親に強く出ることができないそうなので、この女性が言うしかないかもしれませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。