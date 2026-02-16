ユニクロがランニングイベントを実施　「ランクラブ」をテーマにしたアイテムも販売

「ユニクロ（UNIQLO）」は、全世界の店頭で無料配布している「LifeWear magazine」の2026年春夏号発行に合わせて、ランニングイベントを実施した。ユニクロ原宿店を起点に代々木公園を走るというもの。イベントと連動し、「ランクラブ」をテーマに刺繍をポイントにしたTシャツやパーカ、キャップなども企画し、一部店舗で販売している。

ランニングイベントには、インフルエンサーやメディア関係者のほか、一般公募で集まった計50人が参加。2025年のクイーンズ駅伝で6位に入賞したユニクロ女子陸上競技部のオマレ・ドルフィン・ニャボケ選手、奥本菜瑠海選手や、同部の神林勇太ディレクターも参加し、代々木公園で3〜6キロメートルほどのランニングを楽しんだ。

LifeWear magazineのオリジナルグッズとして販売している、ランクラブがテーマのアイテムは、ポケッタブルUVカットパーカ（4490円）やドライEX Tシャツ（2490円）、ウルトラストレッチアクティブショーツ（2490円）、UVカットキャップ（2490円）、ラウンドミニショルダーバッグ（1990円）など。

