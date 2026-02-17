MLB¡¢ÎëÌÚ¤È²¬ËÜ¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡¡¿ûÌî¤Ï¼ÂÀï·Á¼°¤Ç¹¥Åê
¡¡¡Ú¥á¥µ¡ÊÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚ¤¬16Æü¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥á¥µ¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤·¡¢Áö¹¶¼é¤ÇÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¤¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜ¤Ï¥Õ¥í¥ê¥À½£¥À¥ó¥¤¡¼¥Ç¥ó¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¼ÂÀï·Á¼°¤Ç3ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ1»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î¿ûÌî¤Ï¼ÂÀï·Á¼°¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ÂÇ¼Ô±ä¤Ù6¿Í¤Ë°ÂÂÇÀ¤ÎÂÇµå¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤Ï¼ÂÀï·Á¼°¤Î3ÂÇÀÊ¤Ç1ËÜ¤Î°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤òÊü¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤Èº´¡¹ÌÚ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÇÄ´À°¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄ¤Ï¹¶¼é¤òËá¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æ¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç35µå¤òÅê¤²¤¿¡£¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Îº£°æ¤Ï¼éÈ÷Îý½¬¤äÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£