À¤³¦¥é¥ê¡¼¡¢¹ë²÷¥¹¥é¥¤¥É¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¿¡×·èÄêÅª½Ö´Ö ¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÀãÊÉ¥¢¥¿¥Ã¥¯ÁöË¡¡É¤ËÃæ·ÑÁûÁ³
¡ÚWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛÂè2Àï ¥é¥ê¡¼¡¦¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó
¡Ú±ÇÁü¡Û¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÀãÊÉ¥¢¥¿¥Ã¥¯ÁöË¡¡É
¡¡2·î15Æü¡¢WRC¡ÊÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ËÂè2Àï¥é¥ê¡¼¡¦¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¶¥µ»ºÇ½ªÆü¥Ç¥¤4¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÃÀ¤ÊÁö¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥é¥ê¡¼¡¦¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ï¥·¡¼¥º¥óÍ£°ì¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¹¥Î¡¼¥é¥ê¡¼¡£Ï©ÌÌ¤¬Àã¤äÉ¹¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ½ªSS¤Ç¤Ï¥³¡¼¥¹Î¾Â¦¤ËÀãÊÉ¤¬¤½¤Ó¤¨Î©¤Á¡¢Æ»Éý¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤â¤¢¤ë¡£
¡¡M¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç2Ç¯ÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Þ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥¤3½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÁí¹ç9°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤ÎºÇ½ªSS¤Ï¡¢Æ±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÀïÀÓ¤À¤±¤Ç¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¹¶¤áÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÈ×¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Âç¥¸¥ã¥ó¥×¤«¤é¸«»ö¤ÊÃåÃÏ¤ò·è¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¯¥¿¥¤¥È¤Ê±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥ó¤Ï¼ÖÂÎ¤ò¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»²á¤®¤Æ¥Þ¥·¥ó¤Îº¸¸åÊý¤òÀãÊÉ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥ó¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¤òÂ³¤±¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¸å¤Î¥ê¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤ÇÆ±¥·¡¼¥ó¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼Â¶·¤ÎºûÀî¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¡¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë²òÀâ¤ÎÃÝ²¬·½»á¤â¡ÖºÇ¸å¤ÎÊý¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¸å¡Ê¥Þ¥·¥ó¤Î¸åÊý¤¬¡Ë¤¤¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±¥Þ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥ó¤¬¤É¤ì¤À¤±·ã¤·¤¯Áö¤Ã¤¿¤«¸«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¹¥é¥¤¥É¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¼ÖÂÎ¤òÀãÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤â¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¥¬¥Ã¥Ä¤Ï¾Î»¿¤â¤Î¤À¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÀãÊÉ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤â¤·¥Þ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥ó¤¬¤¢¤¨¤ÆÁÀ¤Ã¤ÆÀãÊÉ¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤â¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¡ÈÀãÊÉÁöË¡¡É¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊABEMA¡ØWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢ 2026¡Ù¡¿(C)WRC¡Ë