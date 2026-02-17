ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、金メダルを獲得した。ペアでのメダルは日本史上初の快挙になった。観客席で見守った坂本花織（シスメックス）は演技後に涙が止まらず。この光景にファンからも感動の声が上がっている。

フリーは「グラディエーター」。前日のSPで失敗したリフトも問題なく、本来のりくりゅうらしい美しさで観客を魅了。最後まで世界王者の貫禄ある演技を披露し、フィニッシュで木原は男泣きした。この演技にリンクサイドのコーチ、スタッフだけでなく、観客席で見守った坂本も涙する場面が中継映像に映し出された。

この光景に日本のファンも感激。「坂本の涙でもう全部伝わるよね…ほんと神演技だった」「坂本選手の綺麗な涙も感動的だった」「会場で坂本花織さんが涙流しながら拍手してる姿見てもらい泣きした」「坂本選手の涙まで含めて、まさに“チーム日本”の勝利」「坂本花織の応援涙がすべてを物語ってるわ」「坂本さん号泣の画面に胸熱」など、観客席で流した涙に共感していた。



