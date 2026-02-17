¸ÞÎØ¶â¤«¤é16Ç¯¡Ä35ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñ¡È¸µÅ·ºÍ¾¯½÷¡É¡¡ºÇ¿·CM½Ð±é¤Ç¡ÖÀÎ¤âº£¤â½÷¿À¡×¤ÎÀ¼¡¡¿ê¤¨¤Ì¿Íµ¤
¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ¤Ç¶â¡¢¥¥à¡¦¥è¥Ê¤µ¤ó¤Ïº£¡©
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÆüÄø¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¥à¡¦¥è¥Ê¤µ¤ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö±éµ»¤â¾å¼ê¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤È¤Î·ãÆ®¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡È¸µÅ·ºÍ¾¯½÷¡É¤Î¥¥à¡¦¥è¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2014Ç¯¤Î¥½¥ÁÂç²ñÄ¾¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÀ¼³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡ÖForestella¡×¤Î¥³¡¦¥¦¥ê¥à¤È·ëº§¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï³Æ¼ï¹¹ð¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡£º£²ó¸ø³«¤·¤¿¤Î¤â¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÖKBÂ»³²ÊÝ¸±¡×¤ÎCM¤À¡£
¡¡Æ¬¶Ò¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥á¥¬¥Í»Ñ¤ÇÊÑÁõ¤·¤¿¥¥à¡¦¥è¥Ê¤µ¤ó¤¬¡Ö²ø¤·¤¤ÌÔ½Ã¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë²èÌÌ¤ËÅÐ¾ì¡£»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë±Ç¤ë±Æ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»ä¤ÎÆü¾ï¤òÍÉ¤é¤¹ÌÔ½Ã¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤¤»ÒÇ¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£È÷¤¨¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¢¤é¡¢±éµ»¤â¾å¼ê¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡Ö±éµ»²¦¤Î½÷¿ÀÍÍ¡×¡ÖÀÎ¤âº£¤â¤«¤ï¤¤¤¤½÷¿À¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»ä¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È»¿¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°úÂà¸å¡¢¸ÞÎØ¤Î¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¤Ê¤É¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊCMÏª½Ð¤¬º£¤Ç¤âÂ¿¤¤¡£
