ゆうちゃみ、映画初出演で“仮面ライダーG6”に変身！ 『アギト―超能力戦争―』キャスト解禁
要潤が主演する映画『アギトー超能力戦争ー』のメインキャストに、映画初出演となるゆうちゃみが決定。さらに追加キャストとして、岩永洋昭、鈴之助、青島心、金田哲（はんにゃ.）、駒木根隆介、今井悠貴、ベッキーの出演が発表された。
【写真】ゆうちゃみ、仮面ライダーに変身した姿！
仮面ライダー生誕55周年記念作となる本作は、平成以降の仮面ライダー作品で最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された大人が楽しめる超能力アクション作品となる。
ゆうちゃみが演じるのは警察官・葵るり子。警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称Ｇユニットに所属する現役の隊員。Ｇユニットは、かつて警察官・氷川誠（要潤）が、特殊強化装甲服＜G3＞の装着者として所属していた部隊。その系譜を受け継ぐ葵るり子は、最新の特殊強化装甲服＜G6＞を装着し、“仮面ライダーG6”として、超能力者の悪意ある暴走に立ち向かう。
警察官でありながら口が悪く、少しけんかっ早い性格。曲がったことが嫌いで正義感が強く、真っすぐなキャラクターを、ゆうちゃみが体当たりで熱演する。いつもバラエティーで笑顔を振りまく彼女とは一変、クールでかっこいい彼女が垣間見られるのも、本作の見どころのひとつ。
ゆうちゃみは「この作品のお話をいただいてまず思ったのがドッキリちゃうん？ でした！笑 だってギャルが仮面ライダーに出る！ しかも警察官役！ これドッキリの要素満載やんって感じでした！ でも実際に撮影に入ったら全然ドッキリじゃなくてほんまの仮面ライダーで全部本当の話だったんだ！ って衝撃を受けました！ この作品に携わることができて本当に光栄だし感動です。仮面ライダーになったゆうちゃみ、そして 25 周年を迎えたアギトをぜひ劇場でご覧ください！！！ よろしくお願いします！！！」とコメントした。
このほか、街を混乱に陥れる超能力者の4人として、ルージュ役に岩永洋昭、鬼頭役に鈴之助、渋川役に青島心、速見役に金田哲（はんにゃ.）。また、Gユニットに協力する超能力者・黒谷役に今井悠貴、氷川が収監されている刑務所の囚人・大山役に駒木根隆介、北條（山崎潤）の元婚約者かすみ役にベッキーがそれぞれふんする。
映画『アギトー超能力戦争ー』は、4月29日より全国公開。
【写真】ゆうちゃみ、仮面ライダーに変身した姿！
仮面ライダー生誕55周年記念作となる本作は、平成以降の仮面ライダー作品で最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された大人が楽しめる超能力アクション作品となる。
警察官でありながら口が悪く、少しけんかっ早い性格。曲がったことが嫌いで正義感が強く、真っすぐなキャラクターを、ゆうちゃみが体当たりで熱演する。いつもバラエティーで笑顔を振りまく彼女とは一変、クールでかっこいい彼女が垣間見られるのも、本作の見どころのひとつ。
ゆうちゃみは「この作品のお話をいただいてまず思ったのがドッキリちゃうん？ でした！笑 だってギャルが仮面ライダーに出る！ しかも警察官役！ これドッキリの要素満載やんって感じでした！ でも実際に撮影に入ったら全然ドッキリじゃなくてほんまの仮面ライダーで全部本当の話だったんだ！ って衝撃を受けました！ この作品に携わることができて本当に光栄だし感動です。仮面ライダーになったゆうちゃみ、そして 25 周年を迎えたアギトをぜひ劇場でご覧ください！！！ よろしくお願いします！！！」とコメントした。
このほか、街を混乱に陥れる超能力者の4人として、ルージュ役に岩永洋昭、鬼頭役に鈴之助、渋川役に青島心、速見役に金田哲（はんにゃ.）。また、Gユニットに協力する超能力者・黒谷役に今井悠貴、氷川が収監されている刑務所の囚人・大山役に駒木根隆介、北條（山崎潤）の元婚約者かすみ役にベッキーがそれぞれふんする。
映画『アギトー超能力戦争ー』は、4月29日より全国公開。