芸能人の手作り“バレンタインスイーツ”が本格的！ 二刀流グラドルは“ザク型”マドレーヌ公開
バレンタインシーズン。プロのパティシエが作った高価なスイーツに舌鼓を打つのもいいが、手作りで気持ちを伝えるという人も少なくないのではないだろうか。今回は、腕に覚えのある女性芸能人たちが、InstagramやXで披露した手作りバレンタインスイーツの数々を振り返りたい。
【写真】芸能人の手作り“バレンタインスイーツ”が本格的！（全6品）
■土屋太鳳
女優の土屋太鳳は、Instagramで「今回のバレンタインデーは米粉とオリーブオイルのクッキーとパイ生地のドーナツ風焼き菓子に挑戦」とつづり、手作りスイーツの写真を公開した。写真にはハート型のクッキーやチョコレートでデコレーションしたドーナツ型の焼き菓子が写っており、土屋は「小さな家族が大活躍してくれました」と、2023年8月に誕生した我が子もお菓子作りを手伝ってくれたことをほのめかしている。
そんなクッキーについては「クッキーが意外なくらい何にでも合わせやすそうな味でビックリ」とうれしい誤算があったようで「次に作る時はトッピングも用意してみよう」と意欲満々に締めくくっている。土屋が公開したスイーツに対しては「小さい家族ちゃんとクッキー焼く事が出きるようになって、幸せですね」「センス抜群」「素敵な家族時間」「お子さんの成長感じる」などの反響が寄せられている。
■渡辺美奈代
日頃より家族に振る舞う手料理を余すことなく公開してきたタレントの渡辺美奈代はInstagramで、「家族のために手作りバレンタイン！レシピも公開します！」と、バレンタインスイーツのレシピを紹介するYouTube動画を告知している。
Instagramの方でも、赤いゼリー、ピンクのムース、ふわふわのスポンジ生地の三層が見事に重なった“バレンタインケーキ”を披露しており、ファンからは「色合いといい素晴らしい」「ムース作った事ないので挑戦してみたいでーす」「何でも作っちゃう美奈代さん素晴らしい」と絶賛の声が上がった。
■藤本美貴
おしどり夫婦で知られるお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春と、タレントで妻・藤本美貴。今年のバレンタイデーには、庄司がInstagramで「バレンタインデー 全部美味しかった」とコメントし、生チョコレートのケーキや、チョコレートのかかったマシュマロ、チョコレートクッキーが盛られたお皿を両手にしたプライベートショットを披露した。
庄司は「生チョコケーキはカカオ72％らしく ヘルシーな仕上がりで罪悪感無しでした」と身体を気遣ったスイーツであったことも説明し、「ありがとう！ ありがとう！ ありがとう！」と熱烈感謝。一緒にもらった息子と、ミキティーと娘2人の3ショットなどを公開している。この投稿に、ファンからは「よかったですね」「美味しそう」「本格的」「嬉しそう」「微笑ましい」などと反響が寄せられている。
おいしそうなザク型マドレーヌにファン「通常の3倍で食べます」
■東雲うみ
豊満なバストとヒップで“二刀流グラドル”の異名を取る東雲うみ。YouTubeでの本気すぎるプラモデル制作動画でも話題を呼んでいる東雲だが、今回のバレンタインデーはXで「ザクのチョコがけマドレーヌ」と、『機動戦士ガンダム』シリーズに登場する有名なモビルスーツ、ザクをモチーフにしたスイーツを公開。「ザラメ入り。通常の3倍甘い」と“通常のザクの3倍のスピード”とされるシャア専用ザクばりに、通常の3倍甘いことをアピールしている。
コメント欄には「東雲さんのモデラーとしての腕前が伝わってくる」「こんなのもらったらめちゃくちゃ喜びます」「通常の3倍で食べます」といった反響が寄せられた。
■鈴木奈々＆益若つばさ
タレントの鈴木奈々は、Instagramで「つばさちゃん家でバレンタインチョコ作りました 彼氏いないけど作ったよ！笑笑」とつづり、モデル・タレントの益若つばさとチョコレート作成中の2ショットを公開した。鈴木は「ドバイチョコ作りました！ めちゃめちゃ美味しくできました」と、ピスタチオペーストとサクサクの「カダイフ（極細麺）」をチョコで包んだ、ドバイ発のトレンドスイーツを作ったことを明かし、「甥っ子にあげたら『めちゃめちゃ美味しい！』って何度も言って食べてくれた 嬉しいね お父さんにもあげよー！」と、評判も上々だったようだ。
この投稿にファンからは「きゃわいい」「２人とも大好き」「マジで上手」「貰える方が羨ましい」「食べてみたいです」「愛がありますね」「手作り凄い」などの声が寄せられている。
■前田希美
昨年、浦和レッズの渡邊凌磨と結婚したモデルの前田希美はInstagramで「Happy Valentine’s Day 今年は米粉で作ったクッキー」と、生地作りから成形、チョコチップとプレーンのクッキーを焼き、リボンをつけてラッピングするまでの動画を公開している。
この投稿に、ファンからは前田希美愛が詰まってる」「売り物みたい」「グルテンフリーでヘルシー」「美味しそう」「ラッピング可愛い」「レシピ教えてほしい」などと反響が寄せられている。
引用：
「土屋太鳳」Instagram（＠taotsuchiya_official）
「渡辺美奈代」Instagram（＠watanabe_minayo）
「庄司智春（品川庄司）」Instagram（＠tomoharushoji）
「東雲うみ」X（＠sinonome_umi）
「鈴木奈々」Instagram（＠nana_suzuki79）
「前田希美」Instagram（＠maeda_nozomi）
【写真】芸能人の手作り“バレンタインスイーツ”が本格的！（全6品）
■土屋太鳳
女優の土屋太鳳は、Instagramで「今回のバレンタインデーは米粉とオリーブオイルのクッキーとパイ生地のドーナツ風焼き菓子に挑戦」とつづり、手作りスイーツの写真を公開した。写真にはハート型のクッキーやチョコレートでデコレーションしたドーナツ型の焼き菓子が写っており、土屋は「小さな家族が大活躍してくれました」と、2023年8月に誕生した我が子もお菓子作りを手伝ってくれたことをほのめかしている。
■渡辺美奈代
日頃より家族に振る舞う手料理を余すことなく公開してきたタレントの渡辺美奈代はInstagramで、「家族のために手作りバレンタイン！レシピも公開します！」と、バレンタインスイーツのレシピを紹介するYouTube動画を告知している。
Instagramの方でも、赤いゼリー、ピンクのムース、ふわふわのスポンジ生地の三層が見事に重なった“バレンタインケーキ”を披露しており、ファンからは「色合いといい素晴らしい」「ムース作った事ないので挑戦してみたいでーす」「何でも作っちゃう美奈代さん素晴らしい」と絶賛の声が上がった。
■藤本美貴
おしどり夫婦で知られるお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春と、タレントで妻・藤本美貴。今年のバレンタイデーには、庄司がInstagramで「バレンタインデー 全部美味しかった」とコメントし、生チョコレートのケーキや、チョコレートのかかったマシュマロ、チョコレートクッキーが盛られたお皿を両手にしたプライベートショットを披露した。
庄司は「生チョコケーキはカカオ72％らしく ヘルシーな仕上がりで罪悪感無しでした」と身体を気遣ったスイーツであったことも説明し、「ありがとう！ ありがとう！ ありがとう！」と熱烈感謝。一緒にもらった息子と、ミキティーと娘2人の3ショットなどを公開している。この投稿に、ファンからは「よかったですね」「美味しそう」「本格的」「嬉しそう」「微笑ましい」などと反響が寄せられている。
おいしそうなザク型マドレーヌにファン「通常の3倍で食べます」
■東雲うみ
豊満なバストとヒップで“二刀流グラドル”の異名を取る東雲うみ。YouTubeでの本気すぎるプラモデル制作動画でも話題を呼んでいる東雲だが、今回のバレンタインデーはXで「ザクのチョコがけマドレーヌ」と、『機動戦士ガンダム』シリーズに登場する有名なモビルスーツ、ザクをモチーフにしたスイーツを公開。「ザラメ入り。通常の3倍甘い」と“通常のザクの3倍のスピード”とされるシャア専用ザクばりに、通常の3倍甘いことをアピールしている。
コメント欄には「東雲さんのモデラーとしての腕前が伝わってくる」「こんなのもらったらめちゃくちゃ喜びます」「通常の3倍で食べます」といった反響が寄せられた。
■鈴木奈々＆益若つばさ
タレントの鈴木奈々は、Instagramで「つばさちゃん家でバレンタインチョコ作りました 彼氏いないけど作ったよ！笑笑」とつづり、モデル・タレントの益若つばさとチョコレート作成中の2ショットを公開した。鈴木は「ドバイチョコ作りました！ めちゃめちゃ美味しくできました」と、ピスタチオペーストとサクサクの「カダイフ（極細麺）」をチョコで包んだ、ドバイ発のトレンドスイーツを作ったことを明かし、「甥っ子にあげたら『めちゃめちゃ美味しい！』って何度も言って食べてくれた 嬉しいね お父さんにもあげよー！」と、評判も上々だったようだ。
この投稿にファンからは「きゃわいい」「２人とも大好き」「マジで上手」「貰える方が羨ましい」「食べてみたいです」「愛がありますね」「手作り凄い」などの声が寄せられている。
■前田希美
昨年、浦和レッズの渡邊凌磨と結婚したモデルの前田希美はInstagramで「Happy Valentine’s Day 今年は米粉で作ったクッキー」と、生地作りから成形、チョコチップとプレーンのクッキーを焼き、リボンをつけてラッピングするまでの動画を公開している。
この投稿に、ファンからは前田希美愛が詰まってる」「売り物みたい」「グルテンフリーでヘルシー」「美味しそう」「ラッピング可愛い」「レシピ教えてほしい」などと反響が寄せられている。
引用：
「土屋太鳳」Instagram（＠taotsuchiya_official）
「渡辺美奈代」Instagram（＠watanabe_minayo）
「庄司智春（品川庄司）」Instagram（＠tomoharushoji）
「東雲うみ」X（＠sinonome_umi）
「鈴木奈々」Instagram（＠nana_suzuki79）
「前田希美」Instagram（＠maeda_nozomi）