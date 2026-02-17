¡Ö¥°¥ìー¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¡×¢ª ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤¿¡ª¡ÚLEPSIM¡Û¥·¥ã¥ì¸«¤¨³ð¤¦♡¡ÖÍ¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
¡Ö¥°¥ìー¤ÏÃÏÌ£¡×¡ÖÉô²°Ãå¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤ÇÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤³¤½ÃíÌÜ¡ª ¼Â¤Ï¥°¥ìー¤³¤½¡¢Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤°¤Ã¤È¤³¤Ê¤ì¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥éー¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¹ç¤ï¤»Êý¤È¥¢¥¤¥Æ¥àÁª¤Ó¼¡Âè¤Ç¡¢¥é¥Õ¤Ê¤Î¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¡£º£²ó¤Ï¡ÚLEPSIM¡Ê¥ì¥×¥·¥£¥à¡Ë¡Û¤ÇÇã¤¨¤ë¡¢¥°¥ìー¤Î¡ÖÍ¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£È´¤±´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Õー¥Ç¥£ー¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¤¤Þ¤ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
È´¤±´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÃå¤é¤ì¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Õー¥Ç¥£ー
¡ÚLEPSIM¡Û¡Ö¥Ñ¥Õ¥¨¥¢ZIPBIG¥Õー¥Ç¥£ー¡×\7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¤Çº£¤Ã¤Ý¤¤È´¤±´¶¤¬½Ð¤»¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Õー¥Ç¥£ー¡£¡Ö·Ú¤¤¥À¥ó¥Üー¥ëÁÇºà¡×¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥ê¥åー¥ßー¤Ê¤¬¤éµ¤Éé¤ï¤º±©¿¥¤ì¤½¤¦¡£¥À¥Ö¥ë¥¸¥Ã¥×»ÅÍÍ¤À¤«¤é¡¢³«¤±Êý¼¡Âè¤Ç¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÊÑ²½¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È ¡ß Ä¹¤á¤Î¾æ´¶¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂÎ·¿¥«¥Ðー¤Ë¤â¥°¥Ã¥É¡£¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÉÊÎÉ¤¯³Ê¾å¤²¤¹¤ë¤âÎÉ¤·¡¢¥¹¥«ー¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ë¿¶¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£