¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤Ï¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥«¥ê¥Ê¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê¥Ê¥¤¥¡Ë¤Î¹¹ð¤â»£±Æ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÆòâãÅç¡Ê¥è¥¤¥É¡Ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ê¤É¥½¥¦¥ë³ÆÃÏ¤ÎÂç·¿ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£Âç²ñÁ°¤ÎÃæ±ûÆüÊó¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥ê¥Ê¤µ¤ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¡ÊÖÃ¡Ë萊Ä÷¤µ¤ó¤ä¡ÊÄÀ¡Ë¼â´õ¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÆÃÊÌ¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯1¼þ¡Ê111¡¥12¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò8ÉÃ4¤ÇÁöÇË¤¹¤ë¡£ÄÃÀî¡Ê¥¸¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÂ¼¤Ø¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¸þ¤«¤¦»þ¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤à¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Î¤è¤¦¤ËÂ®¤¤¤³¤È¤«¤é¡Ö¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¥ë¥ê¡Ê¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡Ü¥®¥ë¥ê¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯3·î¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Î´Ú¹ñÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ»î¾è¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£
¥ì¥Ã¥°¥×¥ì¥¹¤Ç100¥¥í°Ê¾å¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤Ï¡¢ÁáÄ«5»þ30Ê¬¤Ëµ¯¾²¤·¡¢¸á¸å6»þ¤Þ¤ÇÉ¹¾å¤ÈÎ¦¾å¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤ë¡£¿ÈÄ¹¤Ï161¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤À¤¬¡¢ÂÀ¤â¤â¤¬¥¦¥¨¥¹¥È¼þ¤ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÂÀ¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¡£¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤¤¤ÆÇÆµ¤°î¤ì¤ë¡¢º£¤É¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¤¤¦¡Ö¥Æ¥È½÷¡ÊÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¡á¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤È½÷À¤Î¹çÀ®¸ì¤Ç¡¢¼çÆ³Åª¤ÇÆ²¡¹¤È¤·¤¿½÷À¤ò»Ø¤¹Â¤¸ì¡Ë¡×¤À¡£¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤Ï¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸å¡¢ÎÞ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ë¤Ï´¶Æ°Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥×¥íÌîµåµ¯°¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤Ï¡¢Îý½¬¸å¤Ë»î¹ç¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£ºòÇ¯¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡¢¿Æ»Ø¡¦¿Íº¹¤·»Ø¡¦¾®»Ø¤òÎ©¤Æ¤ëµ¯°¡¤Î¶âÅÝ±Ê¡Ê¥¥à¡¦¥É¥è¥ó¡Ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬ºÇ¤â¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤Ï¥¦¡¦¥É¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤Ïº£Âç²ñ¡¢¼ç¼ïÌÜ¤Ç¤¢¤ë½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤È½÷»Ò¥ê¥ì¡¼¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£