ÃæÆ»¡¦¾®Àî½ßÌé¿·ÂåÉ½¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢ÉÔÊÙ¶¯¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÇÍÈ¤²Â¤ò¼è¤é¤ì¤ë ²ñ¸«¤Ç¤Ï¥È¥¤¥ì¤ÇÃæºÂ
½°µÄ±¡Áªµó¤Ç»´ÇÔ¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï13Æü¡¢¼Ç¤¤·¤¿¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§»á¡¦ÀÆÆ£Å´É×»á¤ËÂå¤ï¤ë¿·ÂåÉ½¤Ë¾®Àî½ßÌé»á¤òÁª½Ð¡£13»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂåÉ½Áªµó¤Ç¤Ï¡¢½°±¡Áª¤ÇÅöÁª¤·¤¿49¿Í¤¬ÅêÉ¼¤·¡¢¾®Àî»á¤¬27É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÅöÁª¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î1»þ´ÖÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ê¡¢¾®Àî»á¤¬¼«¤é¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¤ò¿½¤·½Ð¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤«¤éÃæÆ»¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¾®Àî»á¡£2003Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ËÌ±¼çÅÞ¸øÇ§¤Ç¹áÀî1¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤¿¤¬ÍîÁª¤·¡¢2005Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÈæÎãÉü³è¤â´Þ¤á½°±¡Áª¤ÎÅöÁª¤Ï8²ó¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢2003Ç¯¤«¤é¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤òÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡Ö¤Ê¤¼·¯¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥¥Í¥Þ½ÜÊó¥Ù¥¹¥È¡¦¥Æ¥ó¤ÎÊ¸²½±Ç²èÉôÌç¤Ç¥Ù¥¹¥È¡¦¥ï¥ó¤Ëµ±¤¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Áª½ÐÄ¾¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅý·×¤ÎÀµ³ÎÀ¤ä¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÍ½»»¼¹¹Ô¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡¢¤¦¤½µ¶¤ê¤Î¤Ê¤¤À¿¼Â¤ÊÀ¯¼£¡×¤ÈÀë¸À¡£¾®Àî»á¤ÏµÄ°÷¤é¤òÁ°¤Ë¡Ö¹ñÌ±À¸³è¤Î°ÂÄê¤È¾Íè¤Ø¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄóµ¯¤·¡¢º£¤Î°Â¿´¡¢¾Íè¤Ø¤Î´õË¾¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤À¡×¤È·Ç¤²¡¢ÊóÆ»³Æ¼Ò¤Ë¤â¡Ö¤´»ØÆ³¡¢¤´ÊÜÚ¥¡Ê¤Ù¤ó¤¿¤Ä¡Ë¤ò¿´¤«¤é¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤Æ¡¢½¢Ç¤²ñ¸«¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¾ÊÎ¬¤·¡¢¤ï¤º¤«50ÉÃ¤ÇÏÃ¤òÀÚ¤ê¾å¤²¡¢¼Áµ¿±þÅú¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
²ñ¸«½ªÈ×¡¢°ìÈÌ»æ¤Îµ¼Ô¤¬¼ÁÌä¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥´¥á¥ó¡£¡Ê²ñ¸«³«»Ï¤«¤é¡Ë1»þ´Ö¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ÇÊØ½ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤°Ìá¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¤á¤ó¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£³§¤µ¤ó¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ·Æ¤·¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À¡£
Ìó3Ê¬¸å¡¢¾®Àî»á¤Ï²ñ¸«¾ì¤ËÌá¤ê¡Ö¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£¤½¤·¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Ø¡ÖµÙ·Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©½¸ÃæÎÏ¤¬¡£ÊØ½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿µ¼Ô¤µ¤ó¤â¤¤¤¿¤·¡×¤ÈÆ±°Õ¤òµá¤á¡¢²ñ¸«¤ò»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤«¤é¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡ÖÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤´¶¤«¤é¾ì¤¬ÏÂ¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¼ÁÌä¤¬¿Ô¤¤ë¤Þ¤Çµ¼Ô¤Ë±þ¤¸¤¿¾®Àî»á¤À¤¬¡¢½ªÈ×¤Ëµ¼Ô¤«¤é½Ð¤¿¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®Àî»á¤Ï¡Ö¥¨¥¯¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¡Ä¡©¥¨¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ó¡Ä¡©¡×¤Ê¤É¤È²¿ÅÙ¤âÊ¹¤Ä¾¤·¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔÊÙ¶¯¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¤È¤Ï¡¢¾¯½÷Çã½Õ¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢2019Ç¯¤Ë¼«»¦¤·¤¿ÂçÉÙ¹ë¤Î¥¸¥§¥Õ¥êー¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÎÌ¤ÎÁÜºº»ñÎÁ¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£Ê¸½ñÌó300ËüËç¡¢²èÁüÌó18ËüËç¤Ê¤É¤ÎËÄÂç¤Ê»ñÎÁ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢³Æ¹ñ¡¢³Æ³¦¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤Î¸òÍ§¤ÎÍÌµ¤â¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£²È¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤«¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤«¤éÍê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÊóÆ»¤Ç¤³¤ì¤À¤±Áû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡£ÁíÍý¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÍÈ¤²Â¤ò¼è¤é¤ì¤ë±©ÌÜ¤Ë¡£
¾®Àî»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦´´»öÄ¹»þÂå¤Î2025Ç¯2·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿YouTubeÈÖÁÈ¡ÖReHacQ¡×Æâ¤Ç¤Î¹æµã¤¬°õ¾Ý¶¯¤¤¡£ÁêÂ³ÀÇÁýÀÇ¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¡¢¡Ö»ä¤âÌ¼¤¬2¿Í¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¶â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë»Ä¤»¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Çö¤Ã¤Ú¤é¤¤¶â¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿®Íê¤ËÂ¤ë¼Ò²ñ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤ÆÎÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤ÏÊò¤ìÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæÆ»¤ÇÅÞ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¬µÞÌ³¤À¤¬½¢Ç¤Áá¡¹¡¢µÕÉ÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£º£¸å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢Àè¹Ô¤¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£