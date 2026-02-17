¿¼ÅÄ¶³»Ò¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ëÈÖÁÈ½Ð±é¢ªÂçºå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÌÀ¤«¤¹¡ÖÂçºå¤Î²Î¤È¤¤¤¦¤Î¤ò10Âå¤Îº¢¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¼ÅÄ¶³»Ò¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ØÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡Ù¡Ê¸å3¡§00¡Á4¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼ýÏ¿¸å¡¢Âçºå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¿¼ÅÄ¶³»Ò¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÌÀÀÐ²È¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡1990Ç¯4·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤éÈÖÁÈ35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿Ì¾Êª´ë²è¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¤¤¯¤Í¤ó¡×¡£°ìÈÌ´ÑÍ÷¼Ô¤¬¥²¥¹¥È¤ËÄ¾µå¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤³¤Î´ë²è¡¢ÄÌ¾ï¤Ï50¿Í¤Î¤È¤³¤í¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ200¿Í¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª´ÑÍ÷¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¼«Ê¬¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦ÍÌ¾¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò·Ç¤²¡¢MC¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¤Î»ØÌ¾¤òÂÔ¤Ä´ÑÍ÷¼Ô¤¿¤Á¡£¡Ö¿¼¥¥ç¥ó¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¿¼ÅÄ¤Ë¡¢´ØÀ¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÄ¾µå¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤Î¤«¡£
¡¡º£²ó¤ÏÇÐÍ¥¤Î¿¼ÅÄ¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï200¿Í¤¬BGM¤Ë¤Î¤»¤¿¥À¥ó¥¹¤Ç¿¼ÅÄ¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¤Þ¤º¤Ï·ÝÇ½ÍúÎò½ñ¥Ü¡¼¥É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£1996Ç¯¤Ë¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡ØPURE GIRL¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤ò¤·¤¿¿¼ÅÄ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¡ÖÉã¿Æ¤Î¤ª¤«¤²¡×¤À¤È²ó¸Ü¤¹¤ë¡£
¡¡ÃçÎÉ¤·¤ÎÉã¿Æ¤È¤Ï¡Öº£¤âÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢±«¤ÎÆü¤Ë¶äºÂ¤òÊâ¤¯Éã¿Æ¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ëÉã¿Æ¤ËÁ¢Ë¾¤Î´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢´ÑÍ÷¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö°ìÈÖ¿´¤¬°Â¤é¤°½Ö´Ö¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¿¼ÅÄ¤Ï°¦¸¤2É¤¤È²á¤´¤¹Ìþ¤·¤Î»þ´Ö¤ò¤¢¤²¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿¼ÅÄ¤Î°¦¸¤¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ö¤Ñ¤Ô¤×¤Ú¥Ý¥Ã¥±¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤Ë!?¡×¤ÈÆóÅÙÊ¹¤¤·¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤ËÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥é¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤â¤¦1É¤¤Î°¦¸¤¤ÎÌ¾Á°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬¡ÖÂØ¤¨²Î¤Ç¸Æ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¿¼ÅÄ¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤Î¤»¤Æ°¦¸¤¤Î°¦¾Î¤ò¸ý¤º¤µ¤à»Ñ¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Ë¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢¡ÖÂ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬27¥»¥ó¥Á¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤¬¡¢¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤ÇÄÌÀâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¼ÅÄ¤Î¡ÖÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤È·¤¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Æ±¤¸¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿¼ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¸À¤¨¤ë¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤¢¤ë¿¿Áê¤ò½é¹ðÇò¡£¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¿¼ÅÄ¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÏÂç¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢´ÑÍ÷¼ÔÁ´°÷¤¬»ý¤Ä¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¤ªÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖYES¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¿Í¤¬35¿Í¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤òÅö¤Æ¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥²¡¼¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¿¼ÅÄ¤Î¤ªÂê¡Ö¼Â¤Ï¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤ó¤¸¤ãÇÉ¤À¡×¤Ë¡¢´ØÀ¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÅú¤¨¤Ï¡£
¡¡¼ýÏ¿¸å¡¢¡Ö½Ð±é¤¹¤ëÁ°¤ÎÂçºå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¿¼ÅÄ¤Ï¡ÖÂçºå¤Î²Î¤È¤¤¤¦¤Î¤ò10Âå¤Îº¢¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âçºå¤Ë¤ª»Å»ö¤ÇÍè¤ë»þ¤È¤«¤Ï»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÀµ¼°¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òº£¤«¤é²Î¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÂçºå¤Ë¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤ä¤Ç¤§¡Á¢ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡¢¤¿¤³¾Æ¤¡¢¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¡Á¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦²Î¤¬¤º¤Ã¤È¿´¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤âÅòÁ¥¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
