¡Öº£¤¹¤°À¸³è¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡×¿ÍÀ¸¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤¬¹Ô¤¦¡ÖËÁ¸±¡×¤È¤Ï¡©
¡Ø¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤È¤Ï²¿¤« ÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¡ÊÅìÈª³«¿Í Ãø¡Ë
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¿ô¡¹¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿Î×¾²¿´Íý»Î¤ÎÃø¼Ô¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Î¸¶Íý¤ÈÁ´ËÆ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤¿°ÕÍßºî¡£¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¿·½ñÂç¾Þ2026¡×¤ÇÂç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¤¬Ãø¼Ô¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢·É°¦¤ÎÇ°¤òÄÖ¤Ã¤¿¼ê»æ¤È¤È¤â¤Ë¸½Âå¿·½ñ¤Ç²¿¤«½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È°ÍÍê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÎ×¾²·Ð¸³¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëËÜ¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÊÖ»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤Î¹õÂôÍÛÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë
¡¡¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÆæ²ò¤¡×¡ÖºîÀï²ñµÄ¡×¡ÖËÁ¸±¡×¡Ö½ª¤ï¤ê¡×¤Î4¤Ä¤ËÊ¬¤±¡¢¥±¡¼¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¡£¡ÖÆæ²ò¤¡×¤Ç¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤¬¿Í¤ÎÇº¤ß¤ò¤É¤¦À°Íý¤·¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡ÖºîÀï²ñµÄ¡×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ÎÉÔÄ´¤Ê¤É¤ËÂÐ½è¤·¡¢À¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÎã¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¼Ú¶â¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ¸³è¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¡Ê¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÎÍøÍÑ¼Ô¡Ë¤Î¿Æ¤Ë±ç½õ¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÌäÂê¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ëÎã¤â¡£¡ÖËÁ¸±¡×¤Ç¤Ïº£¤¹¤°À¸³è¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¡¢º¬ËÜ²ò·è¤·¤Ê¤¤¤ÈÀè¤Ø¿Ê¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö½ª¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¤Î¿´¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜ½ñ¤Î¥Ú¡¼¥¸¿ô¤Ï¿·½ñ¤Ç¤Ï°ÛÎã¤È¤â¤¤¤¨¤ë440Ä¶¡£¿·½ñ¤ÏÄÌ¾ï200¥Ú¡¼¥¸ÂæÁ°È¾¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¹Æ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿»þÅÀ¤ÇÂçÉý¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÃø¼Ô¤¬½ñ¤Ä¾¤¹¤¦¤Á¤Ë¤µ¤é¤Ë¥Ú¡¼¥¸¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¬¸ü¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡ÈÆß´ïËÜ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÈò¤±¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãø¼Ô¤Ï¤³¤ÎËÜ¤ËÁ´Éô½ñ¤¯¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¢¤ò¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹õÂô¤µ¤ó¡Ë
¡¡½ñÅ¹¤ÇÄ¹¤¯¼ê¤Ë¼è¤é¤ì¤ëËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢È¯ÇäÁ°¤Ë»î¤·ºþ¤ê¤òºîÀ®¤·¡¢½ñÅ¹°÷¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼ï¤Þ¤¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢È¯ÇäÁ°½ÅÈÇ¤Ë¡£¤Þ¤¿¿·½ñ¤ÏÃæ¹âÇ¯¤ÎÃËÀÆÉ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢ËÜ½ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤Î½÷À¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤¿¤Î¤«¡¢½÷ÀÆÉ¼Ô¤òÂçÀª³ÍÆÀ¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Çµß¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤â¤¢¤ê¡¢¿Í¤Î¿´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·½ñÂç¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤òµ¡¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹õÂô¤µ¤ó¡Ë2025Ç¯9·îÈ¯Çä¡£½éÈÇ1Ëü5000Éô¡£¸½ºß7ºþ14ËüÉô¡ÊÅÅ»Ò´Þ¤à¡Ë
