À¸´Ô¼Ô¤Ï¤¿¤Ã¤¿10¿Í¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ö·±Îý¤âÉð´ï¤â¤Ê¤¯»¶¤Ã¤¿¡×Î²²«ÅçÌ±¤ÎÀï¤¤¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ç¶ÌºÕ¤¹¤ë¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤«Ëå¤¿¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÅç¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
1945Ç¯2·î19Æü¡¢Î²²«Åç¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÊ¼¤¬2Ëü¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢1Ëü¿Í¤Î°ä¹ü¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÁ°Ç¯¡¢1944Ç¯¤Î7·î¡¢¤³¤ÎÅç¤Ç¤ÏÁÂ³«¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼º£¤â¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦¡ÙÃø¼Ô¤¬¤³¤Î¹ñ¤Î°ÅÉô¤Ë¼¹Ç°¤Î¼èºà¤ÇÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¼ò°æÁïÊ¿¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
·±Îý¤âÉð´ï¤â¤Ê¤¯»¶¤Ã¤¿
Î²²«Åç¼éÈ÷ÂâÌó2Ëü3000¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢ÅçÌ±·³Â°¤Ï100¿ÍÄøÅÙ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£Àïµ¤Îµ½Ò¤¬¶Ë¤á¤Æ¸ÂÄêÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÇ´¤ê¶¯¤¯Àïµ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¸ÂÄêÅª¤Ê¾ðÊó¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¡ÖÅçÌ±¤ÎÀï¤¤¡×¤Ï¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÎØ³Ô¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
À¸´Ô¼Ô¤ä°äÂ²¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖÎ²²«Åç¶¨²ñ¡×¤¬È¯´©¤·¤¿¡ØÎ²²«Åç¶¨²ñ¤Î¤¢¤æ¤ß¡Ù¤Ë¡Ö³¤·³Æó¡»»ÍÀß±ÄÂâ¡×¤È¤¤¤¦¹©Ê¼ÉôÂâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ëµ¤·¤¿Ê¸¾Ï¤¬¤¢¤ë¡£Æ±Ââ¤ÎÇ¤Ì³¤ÏÅçÆâ¤ÎÈô¹Ô¾ì¤ÎÀß±Ä¹©»ö¤Ç¡ÒËÜÍè¤Î·³¿Í¤Ï¶Ï¤«¤Ç¡¢»ÄÎ±ÅçÌ±¤äÄ«Á¯½Ð¿È¼Ô¤âÇÛÂ°¡¢µÛ¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ó¡£¤½¤¦µºÜ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Æ±ÉôÂâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ¸´Ô¼Ô¤Î¾Ú¸À¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¥¹¥³¥Ã¥×¤äÅ´ËÀ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤âÉð´ï¤é¤·¤¤Éð´ï¤¬¤Ê¤¯ÀïÆ®·±Îý¤âËØ¤É¼õ¤±¤Ê¤¤º®À®¤ÎÉôÂâ¡¢½¾¤Ã¤ÆÀ¸´Ô¼Ô¤âÂ¾¤Î¤Ë¤¯¤é¤Ù¤ÆÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢µ¤¤ÎÆÇ¤ÊÂâ¤À¤Ã¤¿¡Ó
ÅçÌ±·³Â°¤Î¤¦¤ÁÀ¸´Ô¼Ô¤Ï10¿Í¤È¤µ¤ì¤ë¡£¾Ê¼¤¿¤Á¤È°ã¤¤¡¢Éð´ï¤â·±Îý¤âÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Þ¤Þ¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¶þ»Ø¤Î·ãÀï¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¡£Èà¤é¤Ï·³¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢·³¿Í¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀï¤¤¡¢»¶¤ë±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÉâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡¢ÅçÌ±·³Â°¤Î¾Ú¸À¤À¡£
¡Ò»à¤Í¤Ð¸Î¶¿¤ÎÅÚ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡Ó
ËÜÅÚ¤ËÁÂ³«¤·¤¿ºÊ¤ä¿Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Ï¤â¤¦ÆóÅÙ¤È²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«Àï¤¤¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤Ê»þÂå¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤¿¤Á¤ÏºÆ¤ÓÅç¤ËÌá¤ê¡¢ÊèÁ°¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Åç¤ÎÅÚ¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¿å¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é»¦¤¹
À¸´Ô¼Ô¤Î¾Ú¸À¤ÏÈþ¤·¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²á¹ó¤Ê¸½¼Â¤âÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àî¤Î¤Ê¤¤Î²²«Åç¤Ï¿¼¹ï¤Ê¿åÉÔÂ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿Àï¾ì¤À¤Ã¤¿¡£1995Ç¯¤Î½µ´©»ï¡Ö¥¢¥µ¥Ò¥°¥é¥Õ¡×¼ýºÜ¤ÎÀï¸å50Ç¯´ë²è¡ÖÎ²²«Åç¡¡ÃÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤¿ÅçÌ±¤ÎÎò»Ë¡×¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¾Ú¸À¤ÎÅÁÊ¹¤Ï¡¢ÅçÌ±·³Â°¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿ÃÏ¹ö¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÅçÌ±¤Ï¿å¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿å¤ò½¸¤á¤ëÌò¤ò¤Þ¤«¤µ¤ì¤¿¡£Æ»¤ÎÅ²¤Ë¤¿¤Þ¤ë¿å¤òÌÓÉÛ¤Ë¤·¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿¤ê¡¢ÇúÇË¤µ¤ì¤¿¿åÁå¤ÎÀ×¤òÃµ¤·¤Æ¡¢Äì¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¥¿å¤ò½¸¤á¤Æ¡¢Å¥¤òÄÀ¤á¤¿¤¦¤ï¤º¤ß¤ò°ûÎÁ¿å¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î½ÇÉã¤ÎÀªÍýµÒ¾¾¤ÏÉé½ý¤·¤Æ¿²¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅçÌ±¤¬¼«Ê¬¤é¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¿å¤ò°û¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢·³Áâ¤Ë¡Ö¥±¥¬¿Í¤Ë¤ä¤ë¿å¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤¿¤é·â¤Á»¦¤¹¤¾¡×¤È»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÇö°Å¤¤Ãæ¤Ç¥Ô¥Á¥ã¥Ô¥Á¥ã²¿¤«¤ò¤Ê¤á¤ë²»¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¸«¤ë¤È¡¢½ÇÉã¤¬¾®ÊØ¤ò¤Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯Â©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ó
¤½¤ÎÀ¨Àä¤Ê¾ìÌÌ¤Ï¡¢Àï¾ì¤Î¶Ë¸Â¾õÂÖ¤òÇ¡¼Â¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Â¤ê¹þ¤ß¹¶·â¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢°ì¿Í¡¢¤Þ¤¿°ì¿Í¤ÈÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¡£Èà¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¶ÌºÕ¡É¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£À¸´Ô¼Ô¤Ë¤è¤ëºÇ¤â¸Å¤¤Àïµ¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¡ØÎ²²«Åç·èÀï¡Ù¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÈàÅù¡ÊÅçÌ±·³Â°¡Ë¤ÏÎ²²«Åç¶ÌºÕ¤ÎÆüÃÝÁä¤ò»ý¤Ä¤Æ¡¢À¾³¤´ßÊýÌÌ¤ÎÅ¨¿ØÃÏ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢Á´°÷¶ÌºÕ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Æó»°Éé½ý¤·¤ÆÊÆ·³¤ÎÊáÎº¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸åÀ¸´Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ËØ¤ó¤ÉÁ´°÷¤¬·³Â°¤Î¿È¤Ç¤¢¤êÆã¤éÀïÆ®°÷¤È¶¦¤ËÍ¦´º¤ËÆÍ·â¤·¡¢èßºÐ¤Îæá¹â¤¯Î²²«Åç¤ÎÏª¤È¾Ã¤¨¤¿¡Ó
¤³¤Îµ½Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅçÌ±·³Â°¤¿¤Á¤ÏÈóÀïÆ®°÷¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÝÁä¤ò¼ê¤ËÅ¨¿Ø¤ØÆÍ·â¤·¡¢Àï»à¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Î²²«Åç¤ÎÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤ËÎ¥»¶¤·¤¿ÅçÌ±¤È»ÒÂ¹¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ëµ¢Åç¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤ËÄ©¤ß¡¢¼¡¡¹¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤ä»ö¼Â¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ò°æÁïÊ¿¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤½¤¦¤Ø¤¤¡Ë
ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹µ¼Ô¡£ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ê¤É¤ÎÎò»Ë¤ò¼èºà¡¦È¯¿®¤¹¤ë¼«¾Î¡ÖµìÊ¹µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£1976Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£2023Ç¯2·î¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¡¢Åìµþ»Ù¼ÒÊÔ½¸¶ÉÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÀïË×¼Ô°ä¹ü¼ý½¸»ö¶È¤ò½ê´É¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤äÅìµþ¸ÞÎØ¡¢¹Ä¼¼ÊóÆ»¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£Î²²«Åç¤Ë¤Ï·×4²óÅÏ¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3²ó¤ÏÀ¯ÉÜÇÉ¸¯¤ÎÎ²²«Åç°ä¹ü¼ý½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÅÏÅç¤·¤¿¡£¼èºàÀ®²Ì¤ÏTwitter(@Iwojima2020)¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½¸ÃÄ²ñ°÷¡£¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»Æü¹â·´¿·¤Ò¤À¤«Ä®ºß½»¡£Ãø¼Ô¤Ë¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦ Í§·³¥ÏÃÏ²¼Æóºß¥ê¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¢Âè11²ó»³ËÜÈþ¹áµÇ°¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¡ÄÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢Î²²«Åç¤Î¡ÖÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¡×
