¿Í´Ö¤ÎÄ²Æâ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÈùÀ¸Êª¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤äÀº¿À¾õÂÖ¤È¤É¤¦´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«

¿´¿È¾ÉÀâ¤ÎÇØ·Ê
¿´¿È¾ÉÀâ¤ÎÇØ·Ê¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤È¤¤¤¦¸À¸ì¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤è¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º¬À¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¡×¤Ï¡ÖÄ²¡Êguts¡Ë¡×¤ËÍ³Íè¤·¡¢¡ÖÄ²¡×¤È¾ðÆ°¤¬´ØÏ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¼«Á³¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Å¯³Ø¤â¤É¤¤Î¿¼ÆÉ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Ë¤âÍýÍ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£20À¤µªÃæÈ×¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿´¿È¾ÉÀâ¤¬Î´À¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
1¤Ä¤Ï¡¢19À¤µªËö¤«¤é20À¤µª½é¤á¤Ï¶áÂå°å³Ø¤Ç¤ÎºÙ¶Ý³ØÀâ¤ÎóÕÌÀ´ü¤Ç¡¢²¼Î¡¤ä·ìÊØ¤òÈ¼¤¦Ä²¤Î±ê¾É¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀÖÎ¡¶Ý¡¢ÀÖÎ¡¥¢¥á¡¼¥Ð¡¢·ë³Ë¶Ý¡ÊÄ²·ë³Ë¤Î¸¶°ø¡Ë¤Ê¤É¤ÎÉÂ¸¶ÂÎ¤¬¼¡¡¹¤È¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤òÃµ¤·¤Æ·ì´ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°å»Õ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ¸¶¶Ý¤Î¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤ÏÆæ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¿´°ø¤È¤·¤ÆÉÂµ¤¤Î¸¶°ø¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¿·Àâ¤Ï¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÂçÄ²Æâ»ë¶À¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤È¡¢º£Æü¤Ç¤Î¡Ö²áÉÒÀÄ²¾É¸õ·²¡×¤È¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£²áÉÒÀÄ²¾É¸õ·²¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÊØÈë¤ä²¼Î¡¤äÊ¢ÄË¤È¤Ê¤ëÉÂµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î±Æ¶Á¤ò¤È¤Æ¤â¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢1930Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÀº¿ÀÊ¬ÀÏ¤ÎÎ®¹Ô¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¥É¥¤¥Ä¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥Á¥¹¤Ï¥æ¥À¥ä¿Í¤òÇ÷³²¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥æ¥À¥ä¿Í¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿Àº¿ÀÊ¬ÀÏ°å¤¬Âçµó¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¹¤Þ¤Ã¤¿Àº¿ÀÊ¬ÀÏ¤äÀº¿ÀÎÅË¡¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤Ï¡¢¸¢°Ò¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¤ÎºÇ¿·°å³Ø¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿´ÍýÅª¤Ê¸¶°ø¤Ç¿ÈÂÎ¾É¾õ¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¹¤ë¿´¿È°å³Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤Î¥¢¥í¥Î¥¦¥£¥Ã¥Ä¤È¥¹¥Ô¥í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¿´¿È¾ÉÀâ¤¬¿êÂà¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢1950Ç¯Âå¤Ë¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤¬Î×¾²±þÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤Î¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢±ê¾É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Àº¿ÀÎÅË¡¤è¤ê¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Â¨¸úÀ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÍ¸ú¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÄÙáçÀÂçÄ²±êÀ³Ê¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡©
¤µ¤Æ¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ì¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¤¤¤¦°å³Ø»¨»ï¤Ë¡¢ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤ò´Þ¤à±ê¾ÉÀÄ²¼À´µ¤ÈÀ³Ê¤È¤Î´ØÏ¢¤ò¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤ÇÄ´¤Ù¤¿¸¦µæ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ÊScientific Reports 2017: 7:41786¡Ë¡£
À³Ê¤ÈÉÂµ¤¤Î´Ö¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Þ¤Ç¤ÏÃÇ¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢±ê¾ÉÀÄ²¼À´µ¤È¡Ö¥¢¥ì¥¥·¥µ¥¤¥ß¥¢¡Ê¼º´¶¾ð¾É¡Ë¡×¤Î´Ö¤Ë´ØÏ¢¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥ì¥¥·¥µ¥¤¥ß¥¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼º´¶¾ð¾É¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤«¤éÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¡Ö´¶¾ð¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤Ç¤¹¡£ÁÛÁüÎÏ¤ËË³¤·¤¯¡¢´¶¾ð¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¤³°ÌÌÅª¤Ê»ö¼Â¤Ë´Ø¿´¤¬¸þ¤«¤¦¡¢¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÂ¾¿Í¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¼«Ê¬¤Çµ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼«Ê¬¤ÎÆâ¤Ë¤¿¤á¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¿ÈÂÎ¾É¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢20À¤µªÈ¾¤Ð¤ÎÄÙáçÀÂçÄ²±ê¡Ö¿ÀÏÃ¡×¤äµ¾À·¼ÔÈóÆñ¤Î¾Æ¤Ä¾¤·¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²áµî¤Î³ØÀâ¤¬ÉôÊ¬Åª¤ËÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î°å³ØÅª¤ÊºÆÈ¯¸«¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼Â¤Ï¡¢»ä¤¬ÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¾¿À·ÐÆâ²Ê³Ø¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ²Ç¾Áê´Ø¡×¤¬ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Ä²¤ÎÃæ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈùÀ¸Êª¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÀÎ¤«¤é¿Í´Ö¤È¶¦À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í´Ö¤Î·ò¹¯¤ÈÉÂµ¤¤¢¤ë¤¤¤ÏÀº¿À¾õÂÖ¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬²òÌÀ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÎÂÎÆâ¤äÈéÉæÉ½ÌÌ¤ÎÈùÀ¸Êª·²¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¤¥ª¡¼¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä²Ç¾Áê´Ø¤È¤Ï¡¢Ä²Æâ¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¤¥ª¡¼¥à¤¬À¸¤ß½Ð¤¹²½³ØÊª¼Á¤¬½Û´Ä¤¹¤ë·ì±Õ¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ¾¤Ë±Æ¶Á¤·¡¢µÕ¤Ë¡¢Ç¾¤ÏÆâÂ¡¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¼«Î§¿À·Ð·Ï¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ²¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä²Æâ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¤¥ª¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÂµ¤¤È¤Î´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤ò´Þ¤à±ê¾ÉÀÄ²¼À´µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¡¢´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¡¢Â¿È¯À¹Å²½¾É¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Ê¤É¤È¤Î´Ø·¸¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸¶°ø¤È·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ø·¸À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢Ä²Æâ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¤¥ª¡¼¥à¤¬ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤È´ØÏ¢¤·¡¢Æ±»þ¤ËÄ²Ç¾Áê´Ø¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í´Ö¤ÎÀ³Ê¤È¤â´Ø·¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²Ê³ØÅª¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°å³Ø¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¿ÀÏÃ¡×¤ÏÈÝÄê¤µ¤ì¡¢ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤Ï¤¿¤ó¤Ê¤ëÂçÄ²¤ÎÉÂµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¥á¥Ç¥¿¥·¥á¥Ç¥¿¥·¡¢¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¡¢¿Í´Ö¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÉÔ»×µÄ¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢°å³Ø»Ë¤òÊ£»¨¤ÇÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡Ä¡ÖÀµ¾ï¤È°Û¾ï¡×¡ÖÉÂµ¤¤È·ò¹¯¡×¤Î¤¢¤¤¤À¤«¤é¸«¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤ÉÂµ¤¤¬¼Â¤Ï¡ÖÈ¯ÌÀ¡×¤µ¤ì¤¿¤ê¡ÖÇä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
