Å¾ÅÝ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÇØÁö¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿ËÙÅç(C)Getty Images
¡¡ÆüËÜ¿Í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÒôÓÍ¤Î³ê¤ê¤¬À¤³¦Åª¤ÊµÓ¸÷¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î15Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼ÃË»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¡£¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëËÙÅç¹Ô¿¿¤¬Ä©¤ó¤À2²óÀï¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ª¡¼¡¦¥Þ¥¤¡¦¥¬¡¼¡ª¡¡ÊÆ²òÀâ¤¬Ø³Á³¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÙÅç¹Ô¿¿¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯Áö¹Ô¤ò¼ý¤á¤¿·èÄêÅª½Ö´Ö
¡¡¥¿¡¼¥ó¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âè2¥¨¥¢¤òÈô¤ó¤ÀËÙÅç¡£¤·¤«¤·¡¢ÃåÃÏ¤Ç¤Þ¤¿¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ëµ¯¤¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¸å¤í¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÇØÁö¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£ÊÂÁö¼Ô¤À¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ú¡¼¥¸¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Àè¤Ë¥³¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤·¤ÆÅÓÃæ´þ¸¢¤¹¤ë´Ö¤Ë¡¢28ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ë»î¹çÃæ·Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆÊüÁ÷¶É¡ØNBC¡Ù¤Î²òÀâ¼Ô¤Ç¡¢2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¥â¡¼¥°¥ë¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ó¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ë¡¼¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¥ª¡¼¡¦¥Þ¥¤¡¦¥¬¡¼¡ª »ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀä¶«¡£¤Þ¤µ¤ËÀ¤³¦¤¬¶ÃÃ²¤·¤¿ËÙÅç¤Î¾×·â¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ»æ¡ØUSA Today¡Ù¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥Û¥ê¥·¥Þ¤ÏºÇ¸å¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç´í¤¦¤¯¼ºÂ®¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÂÎÀª¤òÊÝ¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò¸å¤í¸þ¤¤Ë±Û¤¨¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»þ¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÀ©¸æÉÔÇ½¤Ë´Ù¤ê¡¢ËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤·Á¤Ç²óÅ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢Èà¤Î³ê¤ê¤Ï¤Þ¤ë¤ÇËâË¡¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ñ»æ¡ØDaily Mail¡Ù¤â¡ÖÀ©¸æ¤ò¼º¤¦º®Íð¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¸å¤í¸þ¤¤Ë¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¡×¤ÈËÙÅç¤Î¡ÈÂÐ±þÎÏ¡É¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥Ú¥¤¥¸¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¤Þ¤Þ¥³¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥Û¥ê¥·¥Þ¤ÏºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤ËµÞÀÜ¶á¡£¥é¥ó¥×¤Ë¤Û¤Ü²£¸þ¤¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¶õÃæ¤ÇÃèÊÖ¤ê¤·¤¿¸å¡¢Àã¾å¤Ë·ãÆÍ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÇØÁö¾õÂÖ¤Ç³ê¤ê¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¤³¤¦¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¼Â¶·¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤Ë¶ÃØ³¤·¡¢¥á¥¤¥ó¼Â¶·¤Ï¤³¤ì¤ò¡ØÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¡Ù¤È¸Æ¤ó¤À¡£¤Þ¤µ¤ËµÏ¿¤è¤ê¤âµ²±¤Ë»Ä¤ë¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¿¿µÕ¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¥Û¥ê¥·¥Þ¤Ï¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¡Ø¾¡Íø¡Ù¤³¤½ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÈþÆÁ¤òÆÀ¤¿¡×
¡¡ËÙÅç¤¬À¸¤ó¤À¡È¥Ð¥º¤ê¡É¡£¤½¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]