「電撃ネットワーク」に入った会社員女性が、ハードスケジュールでも「会社を辞めない」と断言するワケ

ロケット花火を口で受ける、生きたサソリを口内に入れるなどの過激なパフォーマンスで世界的に人気の高いグループ『電撃ネットワーク』が、2025年4月に新メンバーの加入を発表した。新しいメンバーの名は幕田みゆ。

彼女はもともと、週に5日間会社員として働きながら、グラビアタレントとしても活動していたが、ひょんな縁がきっかけで電撃ネットワークに加入したというユニークな経歴を持つ。

そんな幕田さんが電撃ネットワークに加入するまでの顛末は、前編記事『過激パフォーマンス集団「電撃ネットワーク」に入った会社員女性を直撃…「将来を見据えて加入を決めました」』の通り。

本記事では引き続き、会社員とグラビアタレント、そして過激パフォーマンス集団との三足のわらじ生活に迫る。

普段はどんな会社員？

――グラビアタレントや電撃ネットワークのメンバーとして活動しながら、会社員として働いている幕田さん。前編記事で金融系企業と言っていましたが、働き始めて何年目どのくらい経つんですか？

幕田みゆ（以下、幕田）：今の会社は入社して2年です。営業職として働いています。もともと別の会社で働いていて、2年前に今の会社に転職してきた形です。

――タレント活動をしている幕田さんは、会社でどんなポジションなのですか？

幕田:ごく普通の社員ですよ。これまでは、自分のことで精一杯だったんですが、最近は少しずつ認めてもらえるようになってきたかなと思います。うちの部署はグループで動くのですが、2年目にして7人のグループのリーダーを任されたので、今は部下たちの動きや数字も見ながら仕事をしています。

――マネジメントもしているんですか。それだと、会社員・グラビアタレント・電撃ネットワークをやるには、物理的にスケジュール管理が大変だと思います。

幕田:はい、本当に、頭がバグりそうになりながらやっています（笑）。

――日々のスケジュールを教えてください。

幕田:会社がある日は週に5日、9時半までに出社して14時くらいまで働きます。この辺りは、会社が融通してもらっていてありがたいですね。14時から移動して、グラビアの撮影などをします。撮影後に仕事が残っているときは、18時くらいに会社に戻ってそれを片付けて……という生活を送っています。

――すでにパンパンですね。

幕田:そのあとは、電撃の配信や稽古や打ち合わせがあったりします。それが終わったら、終電くらいの電車で帰ります。

――ご自宅は都内ですか？

幕田:そうです。ただ、地元栃木の仕事が多いので、そのタイミングで夜遅くに栃木の実家に帰り、会社の仕事がない日は早朝からローカルでやっているゴルフ番組のロケ。こんな感じの流れが多いですね。

――ものすごいスケジュール！

幕田:でも、大変さより、今は充実感が勝っていますね。必要としてもらえているということが嬉しいです。

――そこまで忙しいと、会社は辞めて芸能一筋という選択になりませんか？

幕田:会社の仕事を続けているのは“好き”だからです。リーダーというポジションを拝命したこともあって、芸能と同様に会社も私の大事な居場所のひとつになっていますね。だから、今は会社を辞めることは考えていないです。

マジックインクを吸う…壁にぶつかりながら電撃の芸を身につける

――電撃ネットワークに加入してまもなく1年。今はどんな芸をやっているんですか？

幕田:加入直後からやっているのは、クラッカーを口で受け止めるのと、布団圧縮袋で真空パックされるやつから始まりました。最近は、鍋で火にかけているアツアツに熱した蝋の中に顔を突っ込んで、すぐ冷やす顔面蝋パックがひとつ。あとは、並んだ蝋燭をパクッと口に入れて火を消していくもの。それと、耳たぶと一万円札をホッチキスでとめる芸をやっています。

――とてもつらそうです。

幕田:中でも「マジック吸い」という、南部さん（元リーダーの故・南部虎弾氏）がやっていた芸がつらくて難しいんですよ。

――それはどんな芸ですか？

幕田:カラフルなペンのインクを吸って口に入れる芸ですね。その口で画用紙にキスマークをつけたりするオチにしています。

――クラッカーやホッチキスは見ている側も「痛み」が伝わってきますが、これはどうつらいのでしょう？

幕田:インクを吸うからシンプルに気持ちが悪くなる（笑）。あと、クラッカーより見た目が地味だからか、お客さんが引くんですよ。それを、どう演出して笑ってもらえるようにするかが大事なのだと実感しています。

――引かれるような芸を、きちんとウケさせないといけない。

幕田:電撃の芸は、お客さんが前のめりになって観てくれなきゃ成立しないと思っています。やっぱり、引かせちゃダメですよね。今は、そういった見せ方を研究しています！

――まだ始めたばかりで、芸において課題はたくさんあるということですね。

幕田:そうですね。また、今やっているのは南部さんやギュウゾウさんたちがやっていたネタばかりなんです。本当は新しい芸を生み出したいのですが、なかなか思いつかなくて……。芸を一から考えるのは本当に難しくて、壁にぶち当たっている最中です。

それでも、会社員としても生きていく

――悪戦苦闘しながら芸を覚えている最中だと思いますが、電撃ネットワークのメンバーとしての目標はお持ちですか？

幕田:昨年「激レアさんを連れてきた。」（テレビ朝日系列）に出させていただいたのですが、それは電撃ネットワークというグループの知名度が高かったからオファーが来たのだと思います。なので、今の目標は私を見かけた人が「あ、電撃ネットワークの人だ」ってなるくらいの存在になることです。

――そのためには、芸で人を魅了することが必要になりますね。

幕田:はい。私個人が「電撃ネットワークのメンバー」だという認識がついた先は、私と同世代やそれより若い人たちに、電撃ネットワークを知ってもらいたい。そのきっかけの存在になれれば嬉しいです。

――幕田さんはメンバー内で一番若いですからね。

幕田:最年少メンバーなので、これまでの電撃のファン層以外にも存在を知ってもらうといった役割があると感じています。そのためにも、キー局の番組にもどんどん出られるように、芸を磨いていきたいです。

――芸能のお仕事は、ライブ現場での盛り上がりやSNSでの反応など、直接伝わりやすいです。一方、会社員としてはどんなところにやりがいを感じていますか？

幕田:営業職なので、契約が取れるという数字の部分はもちろんやりがいになります。ですが、それ以前にお客様にアポをとってお会いしてお話していく中で、お客様が心を開いてくださるようになっていくのも嬉しいですね。それに、今は後輩の子たちが成長してくれること。そして、その成長を一緒に面倒を見ている人に報告して喜び合えることです。

――会社員としての目標もお持ちですか？

幕田:自分の仕事を、今より確実かつ迅速に進めるのもそうですが、私のグループの後輩たちを一人前にできるように頑張って、社内でグループとしての存在価値をもっと高めていくことです。タレントとして活動しながらですが、立派な会社員として貢献していきたいという気持ちは強く持っています。

――すべてに熱量を持って取り組んでいらっしゃるのは尊敬します。

幕田:電撃、グラビア、会社員、すべて好きでやっていることなので、どれも手を抜きたくないんです。タレントをやっているから会社の仕事はいいや……なんてことは絶対にしたくありません。やりたいことすべてを、限界まで続けていきたいです！

副業が当たり前になりつつある現代だが、幕田さんのようなハードな選択は、決して誰にでも勧められるものではない。それでも、好きを原動力に未知の世界へ一歩踏み出す姿勢は、多くの人に問いを投げかける。

芸能、そして会社員としてどのような生き方を描くのかも含め、彼女の活動から目が離せそうにない。

