¡ÖÉÔ´°Á´Ç³¾Æ²á¤®¤ë¤À¤í¡Ä¡×°ÛÎã¤Î·ëËö¤ËÉÔËþÂ³½Ð¡¡Å·¸õ°²½¤Î¡ÈÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡É¤ÇÆüËÜ¤Ï6°Ì¡Ö¤³¤Î½ª¤ï¤êÊý¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
Æó³¬Æ²¤Î138.5m¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¡È¸¸¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö2·î16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¤È¾®ÎÓÎÍÐÒ¤ÎÎ¾Áª¼ê¤ÇÄ©¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï6°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¶¥µ»ÅÓÃæ¤«¤éÀã¤¬¶¯¤¯¹ß¤ê½Ð¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢3²óÌÜ¤òÁ´Áª¼ê¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬·èÄê¡£ÆüËÜ¤ÏÆó³¬Æ²¤¬3²óÌÜ¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎºÇ½ªÀ®ÀÓ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤º¡¢2²óÌÜ¤Þ¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ç½ç°Ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¹â¡×¡Ö²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÁª¼ê¤Ë¤â¹¥É¾¡ª ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÁª¼êÂ¼¤ÎÁ´ÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡2²óÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç6°Ì¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢3²óÌÜ¤ËÆó³¬Æ²¤¬138.5m¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤òÈäÏª¤·¡¢2°Ì¤ËÉâ¾å¡£¤½¤Î¸å¡¢Àã¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶¥µ»¤¬ÃæÃÇ¡£Å·¸õ¤Î²óÉü¤òÂÔ¤Ä¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÃæÃÇ¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢Ãæ»ß¤Î·èÄê¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡¢¾®ÎÓ¤ò´Þ¤à3Áª¼ê¤¬3²óÌÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤òÈô¤Ö¤³¤ÈÌµ¤¯¶¥µ»¤¬½ªÎ»¡£2²óÌÜ¤Þ¤Ç¤Ç586.7ÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤¬¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¶ä¥á¥À¥ë¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï535.2ÅÀ¤Ç6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤«¤é¿·¤¿¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à¤Ï2¿Í1ÁÈ¤Ç3²ó¤º¤Ä¤òÈô¤Ó¡¢¹ç·×ÅÀ¤ò¶¥¤¦¡£ÆüËÜ¤ÏÆó³¬Æ²¤¬131.5m¡¢¾®ÎÓ¤¬129m¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿1²óÌÜ¤Ç¤Ï5°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢2²óÌÜ¤Ç¤ÏÎ¾Áª¼ê¤È¤â130m¤òÄ¶¤¨¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤ß¤»¤¿¡£·Þ¤¨¤¿3²óÌÜ¡¢Æó³¬Æ²¤¬138.5m¤òÈô¤Ó¡¢µÕÅ¾¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¤â»ë³¦¤Ë¡£¤À¤¬¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤Ç¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Àä¤¿¤ì¤¿¡£
¡¡Ë¾¤ß¤ò·Ò¤¤¤À¤Ï¤º¤Î3ËÜÌÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¡È¸¸¡É¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Æó³¬Æ²¤Ï¡¢¶¥µ»½ªÎ»¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¤½¤¦»×¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÅÇÏª¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö1ËÜÌÜ¡¢2ËÜÌÜ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢3ËÜÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼«¿È¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡¢º¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤¹¤®¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¡×¡Ö¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¤Î3²óÌÜ¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤©¡×¡Ö¤³¤Î½ª¤ï¤êÊý¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤¹¤®¤À¤í¡ÄÁª¼ê²Ä°¥ÁÛ¤¹¤®¤ë¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¤ÏÁ´¤Æ½ªÎ»¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¿·¼ïÌÜ¤Ï¡¢°ÛÎã¤Î·ëËö¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]