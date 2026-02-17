Î¾¹ñ¤Î¡Ö¥¥ó¥°¥µ¥¤¥ºÀìÌçÅ¹¡×¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¶»°Ï190¥»¥ó¥Á¡É¤ÎÈ©Ãå¡ÄÎÏ»Î¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥«¥Ñ¥ó¡×¤ÎÀµÂÎ
ÆüËÜ¤Î¹ñµ»¤Ç¤¢¤ë¡ÈÁêËÐ¡É¡£¡Ö½ø¤Î¸ý¡×¤ä¡ÖÈÖ¶¸¤ï¤»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¼Â¤ÏÁêËÐ¤¬Í³Íè¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä¹Ç¯¹ñÌ±¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÁêËÐ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Îµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÈÆæ¡É¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÁêËÐ³¦¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿ÇòË²¡×¡Ö¹ñµ»´Û¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ë¾Æ¤Ä»¹©¾ì¡×¤Ê¤É¡¢³Ñ³¦¤ËÀø¤à¥¦¥éÏÃ¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¡ØÇòË²¤Ï¤Ê¤¼·ù¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤« ¤À¤ì¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤³Ñ³¦ÉÔ»×µÄÏÃ¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ÚÁ°ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Û»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÎÏ»Î¤Ï¡È1Æü36¥ê¥Ã¥È¥ë¡É¼ò¤ò°û¤ó¤À!?¡Ä¼ò¹ë¤«¤é²¼¸Í¤Þ¤ÇÀª¤¾¤í¤¤¤Î¡ÖÎÏ»Î¡×¤È¡Ö¼ò¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈëÏÃ
Î¾¹ñ¤Î¥¥ó¥°¥µ¥¤¥ºÀìÌçÅ¹
¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¾åµþ¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¿ÆÊý¤ä¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·»Äï»Ò¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë¹Ô¤¯Å¹¤¬¤¢¤ë¡£ÎÏ»Î¸æÍÑÃ£¤Î¡Ö¥é¥¤¥ª¥óÆ²¡×¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èÎ¾¹ñ4ÃúÌÜ¡Ë¡£¥¥ó¥°¥µ¥¤¥º¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÆÃÀ½¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥¹¥Æ¥Æ¥³¡¢¥À¥Ü¥·¥ã¥Ä¤Î3ÅÀ¥»¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤À¡£
1907¡ÊÌÀ¼£40¡ËÇ¯ÁÏ¶È¡£Åö½é¤ÏÍÎÉþ¤Î¤Û¤«²½¾ÑÉÊ¤äÀöºÞ¤Ê¤É¤ÎÆüÍÑÉÊ¤â°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶á½ê¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ëÂç¼êÀ¸³èÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤È¤Î¶¥¹ç¤òÈò¤±¡¢ÍÎÉþ²°¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁêËÐÉô²°¤Î¤Ò¤·¤á¤¯Î¾¹ñ¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¡¢¥¥ó¥°¥µ¥¤¥ºÀìÌçÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°·¤¦ÉÊ¡¹¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤Ç¤«¤¤¡£¥Ù¥ë¥È¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÆìÄ·¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆ±Å¹¤Ç¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÈ©Ãå¤ÎºÇÂç¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¶»°Ï¡¦Æ¹°Ï¤È¤â75¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó190¥»¥ó¥Á¡Ë¡£Åö»þ»Ë¾åºÇ½ÅÎÌÎÏ»Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¸µÂç´Ø¾®¶Ó¤Î¸½Ìò»þ¤ÎÂÎ³Ê¤¬´ð½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Å¹¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡Ö2L¡×¡Ö3L¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Á¤ÇÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢75¥¤¥ó¥Á¤Ï°ìÈÌ¤Î10L¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÎòÂåÎÏ»Î¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥µ¥¤¥º
¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈ©¤¬¤±¤Î¤è¤¦¤À¡£¤³¤ó¤Ê¤ÎÎÏ»Î°Ê³°Çã¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Æ±Å¹4ÂåÌÜ¤Îµ×ÊÝÅÄ½ãÊ¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¹¤°¤½¤³¤Î¡¢Î¾¹ñ¾®³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤¬Çã¤¤¤ËÍè¤Þ¤¹¤è¡×¡£¤½¤ó¤Êµð´Á¤ÎÀèÀ¸¤¬¤¤¤ë--¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±¿Æ°²ñ¤Ç¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÂ¤òÆþ¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ë2¿Í¤¬Æþ¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥«¥Ñ¥ó¶¥Áè¡×¤ò¤¹¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ó¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ï¤Þ¤ì¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÎÏ»Î¤Ï65¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó165¥»¥ó¥Á¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇòË²´Ø¡¢ÄáÎµ´Ø¡¢¤½¤ì¤Ë¹â°Â´Ø¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó65¥¤¥ó¥Á¤Ç¤¹¡×
´°Á´¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç¤ÎË¥À½¤¬¼«Ëý¤À¡£ÎÏ»Î¤Î¹ó»È¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¬¤Ë¤â¤¦1ËçÉÛ¤òÅö¤Æ¡¢ºÂ¤Ã¤¿»þ¤Ê¤É¤ËÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¸Ô¤ÎÉôÊ¬¤òÊä¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È©Ãå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¤ÎÉþ¤â°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¡¼¥ó¥º¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¾®¶Ó¤¬¡Ö¡ÊNHK¡ËÊ¡»ãÂçÁêËÐ¤Ç²Î¤ò²Î¤¦»þ¤ËÃå¤¿¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£¡ÖÄ¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÉÊ¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âºî¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¡£4È¬Âå²£¹ËÂçË²¤ÏË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤³¤³¤ÎÈ©Ãå¤ä¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½ÕÆüÌîÉô²°¤Î¸æË¡ÅÙ
¹ñµ»´ÛÆþ¤ê¤·¤¿´Ø¼è¤¿¤Á¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¸þ¤«¤¦¡Ö»ÙÅÙÉô²°¡×¡£´Ø¼è½°¤ÏÃåÊª¤òÃ¦¤°¤È¥Ñ¥ó¥Ä°ìÃú¤Ç¤·¤Ð¤·¤¯¤Ä¤í¤®¡¢¤ä¤¬¤ÆÁ´Íç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤ï¤·¤òÄù¤á¡¢½àÈ÷±¿Æ°¤ò¤·¤ÆÅÚÉ¶¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¼èÁÈ¸å¤ËºÆ¤Ó»ÙÅÙÉô²°¤ËÌá¤ë¤È¡¢É÷Ï¤¾ì¤ÇÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤¿º½¤òÀö¤¤Î®¤·¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò¹ø¤Ë´¬¤¤¤¿»Ñ¤Ç¤Þ¤²¤ò·ë¤¤Ä¾¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£È¾Íç¤Î´Ø¼è¤òÀ¤ÏÃ¤¹¤ëÉÕ¤±¿Í¤¿¤Á¤âÂ¿¤¯¤¬¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥À¥Ü¥·¥ã¥Ä»Ñ¡£ËÜ¾ì½êÃæ¤Î»ÙÅÙÉô²°¤ÏÁáÄ«¤«¤é·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤Þ¤Ç¡¢²¼Ãå»Ñ¤ÎÂçÃË¤¿¤Á¤Ç¥¤¥âÀö¤¤¾õÂÖ¤À¡£
ºÇ¶á¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤ÎÇÉ¼ê¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤âÇä¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÏ»Î¤Î²¼Ãå¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½ÕÆüÌîÉô²°¤ÎÎÏ»Î¤À¤±¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç½ÕÆüÌîÉô²°¤À¤È¤ï¤«¤ë¡£
¼Á¼Â¹ä·ò¤Î½ÕÆüÌîÉô²°¤Ë¤Ï¡¢Çò¤«¿å¿§°Ê³°¤Î²¼Ãå¤Ï¸æË¡ÅÙ¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¡£
³°¹ñ¿ÍÎÏ»Î¤¿¤Á¤Î¡¢¤³¤ó¤Ê²ñÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¥í¥·¥¢½Ð¿È¤Î¸µ´ØÏÆ°¤Í÷¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¢¡¢°¤Í÷¤Ï¡£ËÍ¤â¤¢¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Î¤ò¤Ï¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢Æþ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤È²¼¤ò¸þ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½Ð¿È¤ÇÂÎ½Å¤¬200¥¥í¤¢¤Ã¤¿¸µ¾®·ë²é²ç´Ý¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï8L¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê²é²ç´Ý¤Ë¡¢Æ±¶¿¤Ç½ÕÆüÌîÉô²°¤Î¸µÂç´ØÆÊ¥Î¿´¤Ï¡ÖÊÁ¥â¥Î¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤±¤ë¤À¤±¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£½ÕÆüÌîÉô²°¤Ï¤µ¤¢¡¢¤Û¤é¡×¡£¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¿å¿§¤À¤Ã¤¿¡£
