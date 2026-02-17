¡ÖÂÃ±Õ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥Ü¥±¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡ÄºÇ¿·¸¦µæ¤ÇÈ½ÌÀ¡Ô´¥Áç¤ÈÉÂµ¤¡Õ¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤´Ø·¸
µ¤²¹¤¬Äã²¼¤¹¤ëÅß¾ì¤Ï¡¢¶õµ¤Ãæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿å¾øµ¤ÎÌ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÈË¼¤Î»ÈÍÑ¤Ç¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿åÊ¬¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡£¼¾ÅÙ¤¬20¡ó²¼¤¬¤ë¤È¡¢ÂÎÆâ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯¿åÊ¬ÎÌ¤Ï1¡¦5ÇÜ¤ËÁý¤¨¤ë¤È¼¨¤·¤¿¸¦µæ¤â¤¢¤ë¡£
¤¿¤«¤¬´¥Áç¡¢È©¤¬¹Ó¤ì¤ëÄøÅÙ¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡½¡½¤½¤¦´Å¤¯¸«¤ë¤Ê¤«¤ì¡£¿ÈÂÎ¤Î´¥Áç¤Ï¿ÈÂÎ¤¸¤å¤¦¤ËÍÍ¡¹¤Ê°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦ÂçÅ¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡ÚÁ°ÊÔµ»ö¡Û¡Ø¡Ö¥É¥é¥¤¥¢¥¤¤ÏÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¡Ä¡×´¥Áç¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¡È°Õ³°¤¹¤®¤ë¡ÉÉÂµ¤¡Ù¤è¤ê¤Ä¤Å¤¯¡£
¡ÖÂÃ±Õ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤¬¤ó¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ë¶²¤ì¤â
ÂÃ±Õ¤Ë¤Ï¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿ÈéÉæ¤Î½¤Éü¤òÂ¥¤¹¾åÈéÀ®Ä¹°ø»Ò¡ÊEGF¡Ë¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤ä¡¢Ç¾¿À·Ð¤Îµ¡Ç½¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¿À·ÐÀ®Ä¹°ø»Ò¡ÊNGF¡Ë¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö¼ãÊÖ¤ê¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÃ±Õ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¼ãÊÖ¤ê¤òÂ¥¤¹ÂÃ±Õ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Á´¿È¤ÎÏ·²½¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢»¦¶Ý¡¦¼«¾ôºîÍÑ¤ò»ý¤ÄÂÃ±Õ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸ýÆâ¤Ë¤Ï»¨¶Ý¤¬ÈË¿£¤¹¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð»¨¶Ý¤¬ÇÙ¤ØÎ®Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸íÓëÀÇÙ±ê¤Î°ú¤¶â¤Ë¤â¤Ê¤ë¤¬¡Ä¡Ä¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¸ý¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤È¡¢»¨¶Ý¤¬Áý¿£¤·¤Æ¸ýÆâ±ê¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¸ý¹Ð¤¬¤ó¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¶äºÂÃÓÞ¼»õ²Ê±¡Ä¹¤ÎÃÓÞ¼¹ä»á¡Ë
¤â¤Á¤í¤ó¡¢»õ¼þÉÂ¶Ý¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢»õ¼þÉÂ¤ò´µ¤¦²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡¢½ÅÂç¤ÊÁ´¿È¼À´µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö»õ¼þÉÂ¤Ï¡¢¹â·ì°µ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÁ´¿È¼À´µ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÎ©Ä¹¼÷°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤äÌ¾¸Å²°»ÔÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡¤Ê¤É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢»õ¼þÉÂ¶Ý¤¬·ì±Õ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆÇÁÇ¤ÎºîÍÑ¤Ç¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥¢¥ß¥í¥¤¥É¦Â¤¬ÂçÎÌ¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃÓÞ¼»á¡Ë
»õ¼þÉÂ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼Â¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿ÊÆ¹ñÎ©±ÒÀ¸¸¦µæ½ê¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÒÄÌ¾ï¤Î¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿åÊ¬¤¬ÉÔÂµ¤Ì£¤Î¿Í¤Ï¡¢·ì±Õ¤ÎÇ´ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢·ì´É¤Ë¤â¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ä¿´ÉÔÁ´¤Ê¤É¤ÎËýÀ¼À´µ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬ºÇÂç¤Ç39¡ó¾å¾º¤·¤¿¡Ó
´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤«¤«¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤Ë¹â¤Þ¤ë¡½¡½ÂÎÆâ¤«¤é¿åÊ¬¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤è¤¯¾Ð¤¤¡¢¤è¤¯µã¤¤Þ¤·¤ç¤¦
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¥ÁçÂÐºö¤¬Í¸ú¤Ê¤Î¤«¡£
¤«¤ï¤à¤é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤ÎÀîÂ¼ÌÀ°å»Õ¤Ï¡¢¡Ö¤Î¤É¤¬³é¤¯Á°¤Ë¾¯ÎÌ¤Î¿å¤òÉÑÈË¤Ë°û¤à¡×¤³¤È¤¬Âç¸¶Â§¤À¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸ª¹Ã¹ü¼þ¤ê¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÆ°¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤â¡¢¿åÊ¬¤È·ìÎ®¤òÁ´¿È¤Ë½ä¤é¤»¡¢ÈéÉæ´¥Áç¤Î¾É¾õ¤ò²þÁ±¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸ý¤Î´¥Áç¤Ë¤ÏÂÃ±ÕÁ£¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¬¸ú¤¯¤È¡¢Á°½Ð¤ÎÃÓÞ¼»á¤Ï¸ì¤ë¡£¼ª¤ÎÁ°Â¦¤Ë¤¢¤ë¼ª²¼Á£¡¢³Ü¤Î²¼¤Î¹ü¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ë³Ü²¼Á£¡¢³Ü¤Î¿¿²¼¤Ë¤¢¤ëÀå²¼Á£¤Î3¥õ½ê¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»Ø¤Ç±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¯²¡¤¹¤È¡¢ÂÃ±Õ¤ÎÊ¬Èç¤¬Â¥¤µ¤ì¤ë¡£
´ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤òÍ¥°Ì¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ë10¡Á15Ê¬¿»¤«¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤È¡¢Á°½Ð¤ÎÄÚÅÄ»á¤Ï¶µ¤¨¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê°Õ³°¤ÊÂÐºö¤â¸ú¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎÞ¤Ï¿å¡¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¦»é¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÎÞ¤Î¿å¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤¯¾Ð¤¤¤è¤¯µã¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾Ð¤¤¤ä´¶Æ°¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤êÉû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÎÞÁ£¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°å³ØÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
´¥Áç¤¹¤ëµ¨Àá¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë½á¤¤¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡Ø´é¤òÀö¤ï¤Ê¤¤¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¡¢´é¤òÀö¤¤¤¹¤®¤ëÆüËÜ¿Í¡Ä¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2026Ç¯2·î16Æü¹æ¤è¤ê
