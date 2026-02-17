「世間の嫌われ者」扱いだけど…日本企業に群がる「アクティビスト」は本当に”排除すべき敵”なのか

いま、アクティビストと呼ばれる投資ファンドが日本企業に襲い掛かっている。その数は、70社とも80社ともされ、彼らは株主還元やビジネスモデルの転換を求め、経営陣と対立すれば別の取締役候補を立て、時には社長のクビを取ることもある。

その存在感は年を追うごとに増しているが、ついには、重大な不祥事に際しては株主代表訴訟にまで踏み込むようになった。小林製薬の紅麴由来のサプリメント被害をめぐって動いた「オアシス・マネジメント」がその代表格だろう。

はたして彼らはガラパゴスの日本企業を喰らう怪物か、それとも「世界標準」に叩き直す救世主なのか――。

【前編記事】『「我々はハイエナではない…救世主だ」小林製薬を喰らう外資系物言う株主オアシス、創業者が明かした「本音」』よりつづく。

フジテック創業家VS.オアシスの戦い

アクティビストが活動を重ねるなかで、いまでは日本企業の多くで対応は劇的に改善し、対話に応じるケースが増えたという。

背景にあるのが、アベノミクスと連動して進められたコーポレート・ガバナンス改革だ。日本の長期経済停滞は、企業の銀行依存体質や不祥事を隠そうとする隠蔽体質に一因があるとされ、ガバナンスの重要性が叫ばれた。株主主権が重視され、経営において株主の意見を踏まえることが求められるようになったのだ。

資本効率の向上を促す株式市場改革も、アクティビストにとって強い追い風となった。

こうして、オアシス以外にも、フジテレビの親会社であるフジ・メディア・ホールディングスに株主提案を行ったダルトン・インベストメンツなどの外資系ファンドや、村上絢ら「元祖・和製物言う株主」として知られる村上ファンドの流れをくむアクティビストが躍動するようになる。

しかし、こうしたアクティビスト活動は、社長個人を事実上の「会社の支配者」と認めがちな日本型経営と、正面から衝突することもある。その典型例が、コロナ禍後に表面化した、エレベーター大手フジテックの創業家とオアシスとの激しい対立だった。

創業家2代目社長として約20年にわたり同社を率いてきた内山高一（74歳）との対話が不調に終わると、オアシスは、「創業家が会社を私物化している！」と反創業家キャンペーンに踏み切る。

それは、フジテックと創業家との間で行われてきた過去の不動産取引を洗い出し、さらには探偵さながらに身辺を調査させ、公私混同を指摘するなど、週刊誌顔負けの執拗な追及だった。

「『ヤマビル』と呼ぶにふさわしい」

一方、これに反発し、内山を擁護するために集まった保守系団体の人々の反応は、黒船が持ち込んだ「資本の論理」への強烈な拒絶そのものだった。彼らが開いた日本外国特派員協会での会見では、「オアシス恥を知れ」と罵声が飛び、こんな発言も飛び出した。

「彼らは『ハゲタカ』などという生易しいものではない。『ヤマビル』と呼ぶにふさわしい。血を吸い、すっからかんにして売り払うファンドだ」

だが、最終的に株主の支持を失ったのは、ガバナンスへの理解が乏しいと見なされた創業家の側だった。発行済み株式の約10％を保有するにすぎない創業家は孤立し、オアシスが提案した内山解任を求める臨時総会など、二度にわたる株主総会を経て、内山はフジテックの経営の座から追われることになる。

その後もオアシスは株式を買い進め、持ち株比率を約30％にまで高めて影響力を保ち続けた。昨年11月、フジテックの取締役会はスウェーデン系ファンドによる買収を受け入れた。TOB（公開買い付け）の総額は約4000億円に達し、オアシスは保有株の全てを売却。多額の利益を手にしたと見られる。

かつて「乗っ取りだ！」と強い言葉でオアシスを批判した元社長・内山の胸中はいかほどか。彼の携帯電話を鳴らすと一度は応答があったが、取材と分かると通話はすぐに切れた。メッセージを残しても、折り返しはなかった。

日本企業側にも問題はないのか

この対立をより長い時間軸で見ると、別の風景が浮かび上がる。アクティビズムを研究する田中亘・東京大学教授は、こう指摘する。

「結果としてTOBやMBO（経営陣による買収）といった資本取引を強く意識したアクティビスト行動が目立つ場面はあります。ただし、より本質的なのは、日本企業の取締役会に株主の要求を受け止め、対話を通じて是非を吟味し、拒否や修正案も含めて説明するという回路が十分に備わっていなかった点にある」

たしかに、かつて総会屋を締め出し、村上ファンドを「事件処理」した日本企業は、株主と向き合うことを避けてきた。むしろ、トップがカリスマのように振る舞い、それに取締役が唯々諾々と従う閉鎖的な環境こそが、粉飾決算に揺れたオリンパスや東芝、セクハラ的な企業風土を長年放置してきたフジテレビの不祥事を生んだのではないか。

こうした現状を受け、近年は取締役の育成講座が各所で開かれるようになった。その一つ、2月に京都大学が開くオープンアカデミーで、アクティビスト対応を扱う講義の講師に予定されているのは、オアシスのセス・フィッシャー、その人だ。

アクティビストは敵か、味方か。「敵」ならば排除すればいいのか。それとも、その「敵」から学ぶべきなのか。

日本企業は、長いあいだ閉ざしてきた扉の前に、再び立たされている。 （文中敬称略）

「週刊現代」2026年2月16日号より

