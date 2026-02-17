16Ç¯ÌÜ¤ÎÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂç¡¡4Ç¯¤Ö¤êµ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¤Ø¡¡²°³°µå¾ì¤Ç¤â¿Ê²½¸«¤»¤ë
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë¾å¾º¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯¡£16Ç¯ÌÜ¡¢38ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÄ©¤àÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¤À¡£
¡¡¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤á¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ø¤Î»î¹ç¤ÇÊÑ¤ÊÅêµå¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤êÉÕ¤±¤ë²Æì¡¦ËÌÃ«¤Ç¡¢Æü¾Æ¤±¤·¤ÆÀº×û¤Ê´é¤Ä¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÌî¤¬¸ý¸µ¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£º£·î27¡¢28Æü¤ËËÜµòÃÏ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²ó23Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤â»Ö´êÅÐÈÄ¤·3²ó1¼ºÅÀ¡£¶¯ÂÇ¼Ô¤¬ÊÂ¤Ö»øÂÇÀþ¤È¤ÎÂÐÀï¤Ïµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¡¢¤¢¤È3¤ËÇ÷¤ëÄÌ»»100¾¡¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¡ÖºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Î²ÝÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í½çÄ´¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£14Æü¤Î¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ç¤Ï¡¢²¬ÎÓ¤ä¥µ¥Î¡¼¤éÂÇ¼Ô8¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ1°ÂÂÇ1»Íµå¤Ç¡¢½çÄ´¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡23Ç¯4·î¤Ëº¸Éª¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢ºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤11¾¡¤È´°Á´Éü³è¡£º£µ¨¡¢ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¤Î¤Ï¼«¿È4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëµ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¤À¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¤ÏÄÌ»»132»î¹ç¤Ç59¾¡46ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦38¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢²°³°µå¾ì¤ÏÄÌ»»83»î¹ç¤Ç22¾¡34ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦01¡£ºòµ¨ÅÐÈÄ20»î¹ç¤Î¤¦¤Á16»î¹ç¡Ê9¾¡¡Ë¤¬¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¡Ö¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à°Ê³°¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼þ°Ï¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤È¤â¼«¿È¤¬°ìÈÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²°³°µå¾ì¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿ÅêµåÆâÍÆ¤ò¼¨¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡¡Ö1Ç¯¤ä¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÂçÌî¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾å°ÌÉâ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Íê¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¤ÎÂ¸ºß¤¬ÀäÂÐ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¡Êµ¼Ô¥³¥é¥à¡¦Åòß·¡¡ÎÃ¡Ë