¡Öµ©Âå¤Î¥Û¥Æ¥ë²¦¡×APA¥°¥ë¡¼¥×ÁÏ¶È¼Ô¡¦¸µÃ«³°»ÖÍº»á¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¥«¥Í¡×¤ÎÍ×Äü
2026Ç¯2·î11Æü¡¢¥¢¥Ñ¥°¥ë¡¼¥×²ñÄ¹¤Î¸µÃ«³°»ÖÍº»á¡Ê82ºÐ¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±»á¤Ï1971Ç¯4·î¤ËÁÏ¶È¤·¡¢ÃíÊ¸½»Âð¤«¤é¸Í·úÊ¬¾ù¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¬¾ù¡¢¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¡¢Áí¹çÅÔ»Ô³«È¯¤Ø¤È»ö¶È¤ò³ÈÂç¡¦È¯Å¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÂå¤Ë¤·¤ÆÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎµÒ¼¼¿ô¤ò¸Ø¤ë¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¸µÃ«»á¤È30Ç¯°Ê¾å¸òÍ§¤Î¤¢¤Ã¤¿Í§¿Í¤Ç¡ØÅÒÇî¾ï½¬¼Ô¡ÙÃø¼Ô¤Î±àÉô¹¸»°»á¤¬¡¢¸µÃ«»á¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¥«¥Í¡×¤ÎÍ×Äü¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÚÁ°ÊÔµ»ö¡Û¡ØAPA¥°¥ë¡¼¥×ÁÏ¶È¼Ô¡¦¸µÃ«³°»ÖÍº»á¤Î¡Ö30Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¡×¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢µ©Âå¤Î¥Û¥Æ¥ë²¦¡ÖÈÕÇ¯¤ÎÆü¡¹¡×¤È¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¡×¡Ù¤è¤ê¤Ä¤Å¤¯¡£
¡Ö¶âÂô¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ
1992Ç¯¤Î½Õ¤Î¤³¤È¤À¡£
»ä¤ò¾®Àâ¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤ëÊ¸·ÝÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¡¢¡Ö¥¥å¡¼¥Ð¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£Èà¤¬ÊÔ½¸¿Í¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë·î´©»ï¤ÎÉ½»æÍÑ¤Ë¡¢Ë¿¼Ì¿¿²È¤¬¥«¥¹¥È¥íµÄÄ¹¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¥å¡¼¥Ð¤Î¼óÅÔ¥Ï¥Ð¥Ê¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¤½¤Î´ë²è¤òÃç²ð¤·¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ»á¡ÊÅö»þ¹ñ²ñµÄ°÷¡£¥«¥¹¥È¥íµÄÄ¹¤«¤é¥«¥ê¥Ö³¤¤Î¾®¤µ¤ÊÅç¤òÂ£¤é¤ì¤¿¡Ë¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¸µÃ«³°»ÖÍº¡¦ÉçÈþ»ÒÉ×ºÊ¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¸µÃ«É×ºÊ¤Ï¥¥å¡¼¥Ð´Ñ¸÷»ë»¡ÃÄ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¥«¥¹¥È¥íµÄÄ¹¤ò°Ï¤ó¤Ç¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤â»£¤ê½ª¤¨¤¿ÍâÆü¡¢¸µÃ«É×ºÊ¤È¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶õ¹Á¤ÇÊÌ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ï¥Ð¥Ê¤«¤é¤Îµ¡Æâ¤Ç¸µÃ«»á¤Ï¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Î¡Ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎµÒ¼¼¤Ë¾ðÊó»ï¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¶âÂô¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê²¿¤«ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤Ç¤â½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤Î±ï¤ÈÍ¶¤¤¤Ë´Å¤¨¤Æµ¢¹ñ¸å¤Î1992Ç¯½©¡¢»ä¤ÏÈà¤é¤Î²ñ¼Ò¤òË¬¤Í¤¿¡£
¸µÃ«É×ºÊÂð¤Ë3¥õ·î´Ö¤âµï¸õ
¶âÂô»ÔÆâ¤ÎÉð²È²°Éß³¹¤Ë·ú¤Ä¸µÃ«É×ºÊ¤Î¼«Âð¤¬Èó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¤¢¤Ä¤«¤Þ¤·¤¯¤â»ä¤Ï¤½¤Î²È¤ÎÃã¼¼¤Çµï¸õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¸ÞÍÕ¤Î¾¾¤Î¼Ú·Ê¤òË¾¤à¡¢ÂÝ¤à¤·¤¿Äí±à¤òÎ®¤ì¤ë¾®Àî¤¬Ãã¼¼¤Î¾²²¼¤Ë¤»¤»¤é¤®¡¢¾ö¤È¤ª¹á¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Ë¤âÌþ¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ç¸µÃ«»á¤Î¾ðÊó»ï¤Ë¤à¤±¤¿¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Îµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë3¥õ·î¤âÂÚºß¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÆüÃæ¤Î¸µÃ«É×ºÊ¤ÏË»¤·¤¯»Å»ö¤Ë½Ð¸þ¤¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë»ä¤Ï¤Á¤ã¤Ã¤«¤êµïºÂ¤Ã¤Æ¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æó¿Í¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£
¥ï¡¼¥×¥í¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»ëÀþ¤òÄí±à¤Ë¸þ¤±¤ë¤È¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Àã¤¬Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¸¶¹Æ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤Õ¤È³°¤ò¸«¤ä¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï±«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤¬¤ÆÇöÍÛ¤¬º¹¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ºÆ¤Ó¿áÀã¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÅ·µ¤¤Î°Ü¤í¤¤¤Î¤Ê¤«¤Çµ¢Âð¤·¤¿É×¿Í¤¬¡¢¶á¹¾»Ô¾ì¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¿µû¤ÇÙÏ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¼¿©¤ò»°¿Í¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤Ð²¿¤È¤âÉÔ»×µÄ¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤òµî¤ëÆü¤Ë¤Ï¸µÃ«»á¤Î¥¯¥í¥¼¥Ã¥È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢Èà¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ãã¿§¤¤³×À½¥Ð¥Ã¥°¤òÇÒ¼Ú¤·¤Æ²ÙÊª¤òµÍ¤á¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¡¢¥Õ¡¼¥Æ¥ó¤ÎÆÒ¤À¤Ê¡×
¸µÃ«»á¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¶âÂô±Ø¤Þ¤Ç¼«¤é¥Ù¥ó¥Ä¤ò±¿Å¾¤·¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£APA¤È²þÌ¾¤·¤Æ1997Ç¯¤ËÅìµþ¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹Á°¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¡¢¤Þ¤À¡Ö¿·³«¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤·¤Æ¶âÂôÊÒÄ®¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Û¥Æ¥ë¤ò³«¶È¤·¤¿¸å¤Î¤³¤í¤ÎÏÃ¤À¡£
¡Ö¥«¥Í¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¾ðÊó¤Ï½¸¤Þ¤ë¡×
»ä¤Ë¤ÏÉÔÆ°»º¶È¤ÎÃÎ¼±¤Ê¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸µÃ«»á¤ÈËÌÎ¦¤äÅÔÆâ¤òÁö¤ë¼ÖÃæ¤ÇÈà¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤¹ÆâÍÆ¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤äÀÞ¾×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬²ò¤»¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¿ÍÌ®¤È¾ðÊó¤È»ñ¶âÎÏ¤¬¤¢¤ì¤ÐÀè¤ó¤¸¤é¤ì¤ë¶È³¦¤À¤È»×¤¨¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤ÊÃÏÌÌ¤Ç¤âÊª·ï¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î´ã¤Ç¸«¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¡¢¾å¾ì²ñ¼Ò¤Ê¤é¿ô¥õ·î¤Ï¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢°ìÆü¤Ç·èÃÇ¤·¤ÆÂ¨¶â¤òÂÇ¤Æ¤ë¡£¥«¥Í¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¾ðÊó¤Ï½¸¤Þ¤ë¡×
¸µÃ«»á¤Ï¸ýÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖKKD¤À¡×¤È¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
±àÉô¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡×
¸µÃ«¡Ö·Ð¸³¤È´ª¤ÈÅÙ¶»¤À¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÇÏ·ô¾¡Éé¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â»ñ¶âÎÏ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¤½¤Î¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·¹¸þÊ¬ÀÏ¤È¾¡Éé´ª¤È¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Î¾¡Éé¤Ë¡¢¡ÖKKD¡×¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
°ÊÍè¡¢»ä¤Ï¿ô¡¹¤ÎË¡Â§¤ò¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤Î±¤á¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
²¿ËüÆ¬¤È¤¤¤¦¶¥ÁöÇÏ¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ÈÊÖ¤·ÇÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢¤ª¤¤¤½¤ì¤ÈÅªÃæ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤Ë¤¹¤¬¤Ã¤¿¶¥ÁöÀ®Î©Îã¤ò¥Î¡¼¥È¤Ëµ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÂÎÆÀ¤·¤¿ÉÔÊ¸Î§¤ò´ð¤Ë¼«Ê¬¤Î¾¡Éé¤Î·Á¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂçÈ¾¤ÏÆî´ØÅìÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£±¹¼Ë¤Î»Å¾å¤²Êý¤ÎÆÃÄ§¡¢µ³¼ê¤ÎÊÊ¡Êµ³¾èÇÏ¤Î¹¥ÉÔÄ´¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤â¼è¤ì¤ëÊÊ¤Î¤¢¤ëµ³¼ê¤â¤¤¤¿¡Ë¡¢¥³¡¼¥¹Å¬Àµ¡¢ÇÏ·ô¤Î½ÐÌÜ¤È¤½¤ÎÏ¢¤Ê¤ê¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤»¤ëÆü¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë·Ð¸³¤È´ª¤ÈÅÙ¶»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÇîÂÇ¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¹Ô¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö²Ô¤¤¤À¥«¥Í¡×¤È¡ÖÄÌ¤ê²á¤®¤¿¥«¥Í¡×¤Î°ã¤¤
¤½¤ì¤«¤é»þ¤ÏÎ®¤ì¡¢»ä¤¬ÊüÏ²¤ÎËö¤Ë²Æì¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2006Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍâ²Æ¡¢¸µÃ«»á¤Ï»ä¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÆáÇÆ¤Ë½é¿Ê½Ð¤¹¤ëAPA¥Û¥Æ¥ë·úÀßÍÑÃÏ¤Î»ë»¡¤ò·ó¤Í¤Æ¤ÎÍè²¤À¤Ã¤¿¡£
Èà¤Ï¥Û¥Æ¥ëÍÑÃÏ¤¬¸«¤¨¤ë³¹³Ñ¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê´Å¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤â¶¥ÇÏ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¤¢¤Þ¤êÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂÌÌÜ¤À¤¾¡£¤ª¤ì¤âÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ø¤Î»ë»¡Î¹¹Ô¤Ç¡¢¤½¤Î¹ñ¤Î¥«¥¸¥Î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£Æþ¾ìÎÁ¤òÊ§¤¦¤Î¤âÎéµ·¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â½½Ëü±ßÊ¬¤À¤±¥Á¥Ã¥×¤ËÂØ¤¨¤ë¡£¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç½ªÎ»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¼«À©¿´¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ä¤¤¡¢¿¼ÄÉ¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤É¤ì¤À¤±¶¥ÇÏ¤ÇÌÙ¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï²Ô¤¤¤À¥«¥Í¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤ª¤Þ¤¨¤ÎÃæ¤òÄÌ¤ê²á¤®¤¿¥«¥Í¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤È»ö¶È¤Ï»÷¤ÆÈó¤Ê¤ë¤â¤Î¡£»ö¶È¤È¤Ï³Î¤«¤Ê»ñ¶â¤Î´ð¤«¤é¤½¤ÎÀ®¸ù¤ÈÍø½á¤òÄÉµá¤·¤Æ¡¢·ø¼Â¤Ë»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¡£¤½¤ì¤¬ºâ»º¤È¤Ê¤ë¡£
°ìÈ¯¤ÎÇîÂÇ¤ËÅÒ¤±¤Æ¡¢°ì»þ¤Î¥«¥Í¤òÆÀ¤Æ¤â¤½¤ì¤Ï¤ä¤¬¤Æ¤Ï¾Ã¤¨µî¤ë¥«¥Í¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤éËÁ¸±²È¤ÎËöÏ©¤Ï»à¤Ë»ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ÎÄ©Àï¤ËºÝ¸Â¤¬¤Ê¤¯¡¢ÃÇÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëËÁ¸±¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ê¡×
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿¿¤ÃÅö¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»ä¤Ï²¿¤â¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÐÁê±þ¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤Î¤âÂç»ö¡×
¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é²¿Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤¦¤À¡¢¤¢¤ì¤«¤é¤ª¤ì¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤ª¤Þ¤¨¤Ï½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿Æü¤«¤é²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÀ¨¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼Î¤Æ¤í¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¸÷±¢Ìð¤ÎÇ¡¤·¡¢»þ¤¬·Ð¤Ä¤Î¤ÏÁá¤¤¤Ê¤¢¡£ºÐÁê±þ¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤í¤¦¡×
¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤¿»×¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¸µÃ«»á¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤âÇÏ·ôÇä¤ê¾ì¤â¤Ê¤¤²Æì¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¬»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¼«¤é¤Î¶ò¹Ô¤ò²ù¤¤¤¿¡£
´ñ¤·¤¯¤â¸µÃ«»á¤¬ÀÂµî¤·¤¿2·î11Æü¤Ï»°ÅçÍ³µªÉ×¤ÎÌ¿Æü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢·ú¹ñµÇ°Æü¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»°Åç¤Ï¡ÈÅÒ¤±¤È¤ÏÁ´¿ÈÁ´Îî¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢É´Ëü±ß»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¤¬¡¢É´Ëü±ß¤òÅÒ¤±ÀÚ¤ë¤È¤¤Ë¤·¤«¡¢ÅÒ¤±¤Î¿¿²Á¤Ï¤¢¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡É¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ©Âå¤Î¥Û¥Æ¥ë²¦¤ÈÂçºî²È¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë´Ñ¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤âÀ®½¢¤Ç¤¤Ê¤¤¶ò¹Ô¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤ÏÌ¤¤Àº®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
