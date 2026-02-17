¡ÖÍõÃã¡×¤ò°û¤ó¤À¤éËöÃ¼¤ÎÎä¤¨¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÜ³Ð¤á¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ä·ì´É¤ÎÌ¾°å¤¬¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡ÖÇ¼ÆÀ¤ÎÊýË¡¡×
ÃæÀ»éËÃ¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡¢·ì°µ¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë¤ª¤±¤ë·ì±Õ¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿ôÃÍ¤¬´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·ì´É¡¦¿´Â¡¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ë°å»Õ¡¦¹â¶¶Î¼»á¤Ï¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç·ì´É¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤¹¤ëÊýË¡¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ç»î¤·¤Æ³Î¤«¤á¤ë¡×¤³¤È¤ò¿®¾ò¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·ò¹¯Ë¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡ÖÍõÃã¡×¡£¼«¤é3½µ´Ö°û¤ßÂ³¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Î¿ôÃÍ¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤ÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼ÍõÃã¤¬·ì´É¤ËÎÉ¤¤¤Î¤«--¡£¹â¶¶»á¤ÎÃø½ñ¡Ø·ì´É¤ÎÌ¾°å¤¬Ìô¤è¤ê¤âÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ì´É¤ò¹¤²¤ë¤º¤Ü¤é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ç°û¤ó¤Ç¶Ã¤¤¤¿¡ª ÃæÀ»éËÃ¤ò·ã¸º¤µ¤»¤¿¡ÖÍõÃã¡×
»ä¤Ï°å»Õ¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢³Î¤«¤á¤Ê¤±¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍõÃã(¤¢¤¤¤Á¤ã)¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢ÍõÃã¤ò°û¤ßÂ³¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢·ìÃæ¤ÎÃæÀ»éËÃ¤ä¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤ò¶Ã¤¯¤Û¤ÉÄã²¼¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Íõ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ï¡ÉÍõÀ÷¤á¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢¤Þ¤µ¤«°û¤à¤â¤Î¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¾¯¤·Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Íõ¤Ë¤Ï¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¹³»À²½À®Ê¬¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¡¢¸Å¤¯¤«¤é´ÁÊýÌô¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íõ¤ÎÍÕ¤ò´¥Áç¤µ¤»¤¿¡ÖÍõÍÕ¡×¡Ê¤é¤ó¤è¤¦¡Ë¤Ï¡¢²òÇ®¡¦²òÆÇ¡¦¹³±ê¾É¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ïº£¤âÌ±´ÖÌô¤È¤·¤Æº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÊ¸¸¥¤òÆÉ¤à¤¦¤Á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÍõ¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¡ÖÍõ·ú(¤¢¤¤¤À)¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈ¯¹Ú¤Î²áÄø¤ò·Ð¤Æ¡¢¹³¶Ý¡¦ËÉÃî¸ú²Ì¤òÀ¸¤«¤·¤¿À¸³è¤ÎÃÎ·Ã¤È¤·¤Æ¡¢°áÎà¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃåÊª¤äºî¶ÈÃå¤òÍõÀ÷¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ë¿§¤¬Èþ¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈéÉæ¤ò¼é¤ê¡¢Ãî»É¤µ¤ì¤ä±ê¾É¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢³°¤«¤é¼é¤ë¡ÈÀ÷¤á¤ÎÍõ¡É¤È¡¢Æâ¤«¤éÀ°¤¨¤ë¡É°û¤àÍõ¡É¤Ï¡¢Æ±¤¸º¬¤ò»ý¤Ä·»Äï¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Íõ¤Ï¡È·ìÎ®¤òÆ°¤«¤¹¿¢Êª¡É¤À¤Ã¤¿
¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä«ÈÕ¤Î¿©¸å¤ËÍõÃã¤ò1ÇÕ¤º¤Ä¡¢3½µ´ÖÂ³¤±¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ì£¤Ï¾¯¤·¶ìÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÐÃã¤è¤ê¤â¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ï2½µ´Ö¤Û¤É¤Ç¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¼êÂ¤Î²¹¤«¤µ¤¬°ã¤¦¡£Ìë¿²¤ëÁ°¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ËöÃ¼¤ÎÎä¤¨¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢Ä«¤ÎÌÜ³Ð¤á¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£·ì°µ¤ÎÊÑÆ°¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢¼ê½ÑÃæ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡Ö¸ª¤Î¤³¤ï¤Ð¤ê¡×¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë·ì±Õ¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÃæÀ»éËÃ¤ä°¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÎÃÍ¤¬¤«¤Ê¤ê²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï»ä¼«¿È¤¬¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Íõ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤¬·ì´É¤ò¹¤²¤ëÊª¼Á¤Ç¤¢¤ë£Î£Ï(¥¨¥Ì¥ª¡¼=°ì»À²½ÃâÁÇ)¤ÎÊ¬Èç¤ò½õ¤±¡¢·ì´É¤ò¹¤²¤ëÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Íõ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¹³»À²½Êª¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È·ìÎ®¤òÆ°¤«¤¹¿¢Êª¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍõÃã¤Î¸ú²Ì¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¿ôÃÍ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿ôÌ¾¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯ÍõÃã¤ò°û¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤ÎÊÑ²½¤òÄÉÀ×¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢·ì´É¤ÎÏ·²½¤ò¿Ê¤á¤ë°¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤Ï¡¢¡ÖÊ¿¶Ñ164.4mg¡¿dL¡×¤«¤é1Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡ÖÊ¿¶Ñ122¡¦4mg¡¿dL¡×¤Ë¸º¾¯¡£Ìó26¡ó¤ÎÂçÉý¤Ê²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤ÏÃæÀ»éËÃ¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£Ê¿¶ÑÃÍ¤¬¡Ö329.2mg¡¿dL¢ª135.0mg¡¿dL¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌó59¡ó¸º¾¯¤È¤¤¤¦·àÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ï¤äÌô¤Ë¤âÉ¤Å¨¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
ÍõÃã¤Ï¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¤«
ÍõÃã¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç´ÊÃ±¤ËÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
30ÂÞ¤Ç¤ªÃÍÃÊ¤Ï2000¡Á3000±ß¤Û¤É¡£
Ä«ÈÕ2²ó°û¤à¾ì¹ç¤Ê¤é¡¢°ìÅÙ¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð2½µ´Ö¤Û¤É¤ª»î¤·¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤âºÏÇÝ¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÆÁÅç¡¦Ê¡²¬¡¦·§ËÜ¤Ê¤É³ÆÃÏ¤ÎÇÀ²È¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÍõÃãÄÌÈÎ¡×¤È¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌµÇÀÌôÍõÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¡£Ç®Åò¤òÃí¤°¤ÈÃ¸¤¤ÍõÀÄ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤Û¤Î¤«¤ÊÁð¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÈþ¤·¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Á³¤ÎÀÄ¶õ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¶¡¹¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ïº£¤â¡¢2Æü¤Ë1²ó¤ÏÍõÃã¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËºÚ±à¤ÇÍõ¤ò°é¤Æ¤Æ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÍõÃã¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢·ì´É¤ÎÌ£Êý¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍõÃã¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¸ú¤¯¤Î¤¬¡¢ÀÛÃø¡Ø·ì´É¤ÎÌ¾°å¤¬Ìô¤è¤ê¤âÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ì´É¤ò¹¤²¤ë¤º¤Ü¤é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ù¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¢ÂÀ¤â¤â¤ò¿¤Ð¤¹¼¡¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡£¤³¤ì¤â»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
1¡¥Âç¤¤á¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È°Ø»Ò¤ò2µÓ»È¤¦
2¡¥ÊÒÂ¤ò°Ø»Ò¤Ë¾è¤»¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÊú¤¨¤ë
3¡¥¾åÈ¾¿È¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°¤ØÅÝ¤¹
¡Ú¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Û¡Ø·ì´É¤Ï°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ç¾æÉ×¤Ë¤Ê¤ë¡ÄÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡Ö¤º¤Ü¤é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¡Ù
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û·ì´É¤Ï°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ç¾æÉ×¤Ë¤Ê¤ë¡ÄÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡Ö¤º¤Ü¤é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¸å,
Ë¡Í×,
ÀÅ²¬,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥À¥¤¥¹,
ÇÛÀþ,
ÆÁÅç,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ºßÂð°åÎÅ,
À¸²Ö