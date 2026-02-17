¤¸¤Ä¤Ï¡ÖÁ´¿ÍÎà¤Î3Ê¬¤Î1¡×¤¬¡Ö¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¡×¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤¬¥Í¥³²ÊÆ°Êª¤ÎÂÎÆâ¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¹ªÌ¯¤Ç¶²¤í¤·¤¤ÀïÎ¬¡×
¡ØÀ¸Ì¿¤È¤Ï²¿¤« ÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡Ö¸ÄÂÎ¡×¤Î¶³¦Àþ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²Ê³Ø½ÐÈÇ¾Þ¼õ¾Þºî²È¤ÎÃæ²°Éß¶Ñ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤À¸Êª¤¿¤Á¤Î»Ñ¡×¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡Ò¡Ö¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¡×¤Ë´¶À÷¤·¤¿¥ª¥ª¥«¥ß¤Ï¡Ö·²¤ì¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë³ÎÎ¨¡×¤¬46ÇÜ°Ê¾å¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ä·ì±ÕÄ´ºº¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡Ö´¶À÷¤È¥ª¥ª¥«¥ß¡×¤Î¶Ã¤¤Î»ö¼Â¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢½É¼ç¤ÎÇ¾¤ä¹ÔÆ°¤ò¹ªÌ¯¤ËÁà¤ë´óÀ¸Ãî¡Ö¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¡×¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤À¸Â¸ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨ËÜµ»ö¤ÏÃæ²°Éß¶Ñ¡ØÀ¸Ì¿¤È¤Ï²¿¤« ÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡Ö¸ÄÂÎ¡×¤Î¶³¦Àþ¡Ù¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ
¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¸¶Ãî¤Ï¡¢Âç¤¤µ¤¬¿ô¦ÌmÄøÅÙ¤ÎÈ¾±ß¡Á»°Æü·î·Á¤ò¤·¤¿¾®¤µ¤ÊºÙË¦¤ò»ý¤Ä¿¿³ËÃ±ºÙË¦À¸Êª¤Ç¤¢¤ë¡Ê¿Þ1¡Ý4¡Ë¡£¥Þ¥é¥ê¥¢¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥Þ¥é¥ê¥¢¸¶Ãî¤Ê¤É¤È¶á±ï¤ÎÀ¸Êª¤Ç¤¢¤ê¡¢½É¼ç¤ÎºÙË¦Æâ¤Ç¤·¤«Áý¿£¤Ç¤¤Ê¤¤ÊÐÀºÙË¦Æâ´óÀ¸¡ÊÀäÂÐ´óÀ¸¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¸ÂÖ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¸¶Ãî¤ÏÈó¾ï¤ËÀ®¸ù¤·¤¿´óÀ¸¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ò¥È¤ò´Þ¤à¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î²¹·ìÆ°Êª¡ÊÓ®ÆýÎà¡¦Ä»Îà¡Ë¤Ë´¶À÷¤Ç¤¡¢Á´¿ÍÎà¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤Ï´¶À÷¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢·ò¹¯¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´¶À÷¤·¤Æ¤âÆÃ¤Ë¾É¾õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ°ìÀ¸³¶ÊÝ¶Ý¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¸¶Ãî¤ÏÂ¿¤¯¤Î²¹·ìÆ°Êª¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Í¥³²ÊÆ°Êª¤òËÜÍè¤Î½É¼ç¡Ê½ª½É¼ç¡Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥³²ÊÆ°Êª¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«Íñ¡Ê¥ª¡¼¥·¥¹¥È¡Ë¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤êÍÀÀ¸¿£¤ò¤·¤Æ¥ª¡¼¥·¥¹¥È¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÆ°Êª¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Í¥³²ÊÆ°Êª¤ÎÂÎÆâ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ÈÀ¸³è´Ä¤ò´°·ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½ÉÌ¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿Þ1¡Ý5¡Ë¡£
¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¸¶Ãî¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¹ªÌ¯¤Ç¶²¤í¤·¤¤ÀïÎ¬¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï´¶À÷¤·¤¿½É¼ç¤Î¹ÔÆ°¤òÁà¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤Ë´¶À÷¤·¤¿¥Í¥º¥ß¤Ï¡¢¥Í¥³¤ò¶²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬1980Ç¯Âå¤«¤é´Ñ»¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥Í¥³¤Ï¥Í¥º¥ß¤ÎÅ·Å¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Í¥º¥ß¤ÏÀèÅ·Åª¤Ë¥Í¥³¤ÎÇ¢¤ÎÆ÷¤¤¤Ê¤É¤òÓÌ¤®Ê¬¤±¡¢¤½¤ì¤òÈò¤±¤ëÀ¼Á¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤Ë´¶À÷¤·¤¿¥Í¥º¥ß¤Ï¡¢¥Í¥³¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¥Í¥³¤ÎÆ÷¤¤¤ËÀÅª¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ°ú¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë(¡ö3)¡£¤Þ¤¿¡¢´¶À÷¥Í¥º¥ß¤Ï¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿æ«¤Ë¤â¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤ÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤Ë´¶À÷¤·¤¿¥Í¥º¥ß¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¶²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Í¥³¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¡¢Êá¿©¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¸¶Ãî¤ÏÀ²¤ì¤Æ¥Í¥³²ÊÆ°Êª¤ÎÂÎÆâ¤Ø¤Îµ¢´Ô¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¥¤¥¨¥í¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¹ñÎ©¸ø±à¤Î¥ª¥ª¥«¥ß¤â¡¢¤³¤ì¤È»÷¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Æ±¸ø±àÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥³²ÊÆ°Êª¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥å¡¼¥Þ¤ÎÀ¸Â©°è¤È½Å¤Ê¤ë¥ª¥ª¥«¥ß¸ÄÂÎ·²¤¬¡¢¹â¤¤¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ´¶À÷Î¨¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤òÁ°½Ò¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¸¶Ãî¤¬¥Í¥³²ÊÆ°Êª¤Ëµ¢´Ô¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎàØÌÔ¤Ê¥Í¥³²ÊÆ°ÊªÁê¼ê¤Ç¤â²¿¤é¤«¤ÎÀÜ¿¨¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤¹·¹¸þ¤¬¶¯¤¤µ¤¼Á¤ò½É¼ç¥ª¥ª¥«¥ß¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎË¾¤Þ¤·¤¤µ¤¼Á¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯´óÀ¸¼Ô¤Î±Æ¶Á¤Ç¸½¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Ìî¿´¤ÈÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ä·²¤ì¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥ª¥«¥ß¤ÎÆÃÀ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤½¤ì¤¬¸½ºß¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²¾Àâ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤Ï¥ª¥ª¥«¥ß¤ËÀøºß´¶À÷¤¹¤ë¤À¤±¤Ç½ÅÆÆ¤Ê¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Îµ¤¼Á¤¬Â¿¾¯ÊÑ²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç·²¤ì¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÈË¿£¿Æ¤È¤Ê¤ê¼«¸Ê¤ÎDNA¤ò»ÒÂ¹¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ´¶À÷¤Ï¡¢½É¼ç¤È´óÀ¸¼Ô¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢´óÀ¸¤È¤¤¤¦¤è¤ê¶¦À¸¤È·ÁÍÆ¤¹¤ëÊý¤¬Å¬ÀÚ¤Ê´Ø·¸¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ´¶À÷¤Ï½ªÀ¸Â³¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï´¶À÷¤ò²ð¤·¤Æ¤¢¤ë¼ï¤Î¡Ö¹çÂÎ¡×¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î¥ª¥ª¥«¥ß¤ÏÈà¤é¤Î¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê·Á¼Á¤ò»ý¤Ä¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¸¶Ãî¤Î´¶À÷ÀïÎ¬
¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¸¶Ãî¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ½É¼ç¤òÁà¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¸¦µæ¼Ô¤òÎº¤Ë¤¹¤ëÆæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤½¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤ÎÂ¿¤¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢´°Á´¤Ê·ëÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¸¶Ãî¤Î¹ªÌ¯¤ÊÀïÎ¬¤Î°ìÃ¼¤ÏÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¥Í¥³²ÊÆ°Êª¤ò½ª½É¼ç¤È¤¹¤ë¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¸¶Ãî¤Ï¡¢¤½¤³¤ÇÍñ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥ª¡¼¥·¥¹¥È¤ò»ºÀ¸¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥ª¡¼¥·¥¹¥È¤ÏÊµÊØ¤È°ì½ï¤Ë³°³¦¤Ø¤ÈÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¿·¤·¤¤½É¼ç¤Ø¤Î´¶À÷¤Ï¡¢¤½¤Î¥ª¡¼¥·¥¹¥È¤Ë±øÀ÷¤µ¤ì¤¿¿å¤ä¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´¶À÷¤·¤¿Æ°Êª¤ÎÊá¿©¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¡¢¸¶Ãî¤¬·Ð¸ýÀÝ¼è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êµ¯¤³¤ë¡Ê¿Þ1¡Ý5¡Ë¡£
¸ý¤«¤é½É¼çÂÎÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¸¶Ãî¤Ï¡¢Ä²´É¤Î¾åÈé¤«¤éÂÎÆâ¤Ø¤È¿¯Æþ¤¹¤ë¤¬¡¢½É¼ç¤È¤Ê¤ëÓ®ÆýÆ°Êª¤äÄ»Îà¤Ï¼«Á³ÌÈ±Ö¤ä³ÍÆÀÌÈ±Ö¤È¤¤¤Ã¤¿´óÀ¸¼Ô¤òÇÓ½ü¤¹¤ëµ¡¹½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÁ³¡¢¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¸¶Ãî¤â¤½¤Î¹¶·âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¸¶Ãî¤Ï¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÊ¬Èç¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÈ±Öµ¡¹½¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ËÌÈ±Öµ¡¹½¤«¤éÆ¨¤ì¤ëÊýË¡¤¬¡Ö¥È¥í¥¤¤ÎÌÚÇÏ(¡ö4)¡×¸½¾Ý¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢½É¼ç¤Î¼«Á³ÌÈ±Ö¤ò»Ê¤ë¼ù¾õºÙË¦¡¢¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡¡¼¥¸¤ä¹¥Ãæµå¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¸¶Ãî¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤Ï¤º¤ÎÌÈ±ÖºÙË¦¤ÎÆâÉô¤Ë±£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´¶À÷¤·¡¢¼«¿È¤òÉ½ÌÌ¤Ë¤µ¤é¤µ¤Ê¤¤·Á¤Ç´¶À÷¤ò¹¤²¤ëÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤Î°ÂÄê¤·¤¿Àøºß´¶À÷¤Ï¡¢Ç¾¡¢ÌÖËì¡¢¶ÚÆù¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙË¦¤Çµ¯¤³¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÈ±ÖºÙË¦¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Èæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ø¤È¡¢¿¯ÆþÉô°Ì¤ÎÄ²´É¤«¤é°ÜÆ°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¼¡¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÌÚÇÏ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÈ±ÖºÙË¦¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¡¢Áê±þ¤Î¥·¥°¥Ê¥ëÊª¼Á¤ò¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¤ÈÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÌÚÇÏ¡×¤ò½Ð¤Æ¼«ÎÏ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ì¤Ð¼«Í³¤Ë¤ÏÆ°¤±¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦¤Î¹¶·â¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÃæ¿õ´ï´±¤Ç¤¢¤ëÇ¾¤Ï¡¢·ì±ÕÇ¾´ØÌç¡Ì¾ÏËöÃð2¡Í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ð¥ê¥¢¤Ç¼é¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í³²Êª¼Á¤äÉÂ¸¶ÂÎ¤Ê¤É¤¬´ÊÃ±¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆñÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¸¶Ãî¤Ï¡¢¡ÖÌÚÇÏ¡×¤Ë±£¤ì¤ÆÀø¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤ò¡ÖÁà½Ä¡×¤¹¤ë½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢2012Ç¯¤ËÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë(¡ö5)¡£Èà¤é¤Ï´¶À÷¤·¤¿ÌÈ±ÖºÙË¦Æâ¤ÇÇ¾ºÙË¦¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò»É·ã¤¹¤ë¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Ç¤¢¤ë¥¬¥ó¥Þ¡Ý¥¢¥ß¥ÎÍï»À¡ÊGABA¡Ë¤ò½É¼çºÙË¦¤ò²ð¤·¤Æ»ºÀ¸¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ÎGABA¤¬¡ÖÌÚÇÏ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÈ±ÖºÙË¦¤ÎºÙË¦É½ÌÌ¤Î¼õÍÆÂÎ¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÜÆ°¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¡¢Èà¤é¤¬Ë¾¤à¾ì½ê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¸¶Ãî¤¬Ç¾ºÙË¦¤ò¼çÍ×¤ÊÀøÉú´¶À÷Éô°Ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½É¼ç¤Î¹ÔÆ°¤òÁà¤ë¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¸¶Ãî¤ÎÀ¼Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Âç¤¤¤Ë¼¨º¶Åª¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²¾Àâ¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÍÎÏ¤Ê¤Î¤Ï¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Ç¤¢¤ë¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤ÈÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ò²ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤Ï¼ç¤ËÇ¾Æâ¤Çµ¡Ç½¤¹¤ë¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Ç¤¢¤ê¡¢²÷´¶¤ä°ÕÍß¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢±¿Æ°Ä´Àá¡¢¥Û¥ë¥â¥óÄ´Àá¡¢³Ø½¬¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤ÎÆ¯¤¤¬³èÈ¯¤Ê¿Í¤Ï¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ï¤ËÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡ÖËÁ¸±·¿¡×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ´¶À÷¤Ë¤è¤ê¡¢¥Í¥º¥ß¤ä¥ª¥ª¥«¥ß¤¬¡ÖËÁ¸±·¿¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÈÉä¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤¬´¶À÷¤·¤¿Ç¾ºÙË¦¤Ç¤Ï¥É¡¼¥Ñ¥ß¥óÇ»ÅÙ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤ÎºîÍÑ¤òÁË³²¤¹¤ëÌôºÞ¤òÅêÍ¿¤¹¤ë¤È½É¼çÆ°Êª¤Î°Û¾ï¹ÔÆ°¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë(¡ö6)¡£
2009Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¸¶Ãî¥²¥Î¥à¤Ë¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤ÎÁ°¶îÊª¼Á¡Ì¾ÏËöÃð3¡Í¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ü¥É¥Ñ¡ÊL-dopa¡Ë¤Î¹çÀ®¹ÚÁÇ¤ò¥³¡¼¥É¤¹¤ë2¤Ä¤Î°äÅÁ»Ò¡ÊTgAaaH1¤ª¤è¤ÓTgAaaH2¡Ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿(¡ö7)¡Ê¿Þ1¡Ý6¡Ë¡£¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î°äÅÁ»Ò¤Ï¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤¬Â°¤¹¤ë¸¶À¸À¸Êª¤Ë¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ò¥È¤ä¥é¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Ó®ÆýÎà¤¬»ý¤Ä°äÅÁ»Ò¤ÈÇÛÎó¤¬Îà»÷¤·¡¢ºÙË¦³°Ê¬Èç¤Î¥·¥°¥Ê¥ëÇÛÎó¡Ì¾ÏËöÃð4¡Í¤âÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¸¶Ãî¤¬Ó®ÆýÆ°Êª·¿¤Î¹ÚÁÇ¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤ò´¶À÷ºÙË¦¤«¤éºÙË¦³°¤Ø¤ÈÊ¬Èç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½É¼ç¤ÎÁ´¿ÈÅª¤Ê¥ì¥Ü¥É¥Ñ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¥É¡¼¥Ñ¥ß¥óÇ»ÅÙ¤ò¾å¾º¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿äÄê¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÊý¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤Î´¶À÷¤Ë¤è¤ê¥É¡¼¥Ñ¥ß¥óÇ»ÅÙ¤¬¾å¾º¤¹¤ëµ¡¹½¤Ë¡¢ÊÌ¤Î²¾Àâ¤âÄó¾§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë(¡ö8)¡£¤½¤ì¤Ï´¶À÷½É¼ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤ò¥Î¥ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤ËÂå¼Õ¤¹¤ë¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¤¹¤ëÀâ¤Ç¤¢¤ë¡Ê¿Þ1¡Ý6¡Ë¡£¼ÂºÝ¡¢¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¸¶Ãî¤¬´¶À÷¤·¤¿ºÙË¦¤«¤é¤Ï¡¢¥É¡¼¥Ñ¥ß¥óÂå¼Õ¹ÚÁÇ¤ÎÈ¯¸½¤òÍÞÀ©¤¹¤ëRNA¤ò´Þ¤ó¤ÀºÙË¦³°¾®Ë¦¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¤½¤ÎºîÍÑ¤ÇÁ´¿ÈÅª¤Ë¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤Î¥Î¥ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤Ø¤ÎÂå¼Õ¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë(¡ö9)¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤éÎ¾Êý¤ÎºîÍÑ¤ÎÁê²ÃÅª¤Ê¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍÎÏ¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤Î¸¦µæ¤Ë¤â¶½Ì£¿¼¤¤Êó¹ð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤Ï¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¶ÚÆù¤ä¹üÎÌ¤ÎÁý²Ã¡¢ÂÎÌÓ¤ÎÀ®Ä¹¤Ê¤É¤ÎÆó¼¡ÀÄ§¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÆ¯¤¤ò»ý¤Ä¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤Ï¹¶·âÀ¤äÀÑ¶ËÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÃËÀ¤é¤·¤µ¡×¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀÑ¶ËÅª¤Ê·èÃÇÎÏ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥º¥ß¤ä¥ª¥ª¥«¥ß¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤ê¤ä¤¹¤¤À¼Á¤ÈÉä¹ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤ÏÍñÁã¤äÉû¿Õ¤Ç¤â¾¯ÎÌºî¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¼ç¤Ë¥ª¥¹¤ÎÀºÁã¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥Ç¥£¥Ã¥ÒºÙË¦¤Ç¹çÀ®¤µ¤ì¤ë¡£µîÀª¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ´¶À÷¤Ë¤è¤ëÆÃÄ§Åª¤Ê¹ÔÆ°°Û¾ï¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÀºÁã¤Çºî¤é¤ì¤ë¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤¬°Û¾ï¹ÔÆ°¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë²¾Àâ¤È¤ÎÌ·½â¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ´¶À÷¤Ë¤è¤êÀºÁã¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¹çÀ®¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î°äÅÁ»Ò¤ÎÈ¯¸½¾å¾º¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎÆâ¤Î¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥óÎÌ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ëÊó¹ð¤¬¤¢¤ë(¡ö10)¤¬¡¢µÕ¤Ë´¶À÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥óÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤â¡¢¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¸¶Ãî¼ï¤È½É¼çÆ°Êª¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ÏÀÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥Ò¥È¤ò´Þ¤àÓ®ÆýÆ°Êª¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤Ë´¶À÷¤·¤¿¥ª¥¹¤Î¥é¥Ã¥È¤¬¡¢¸òÇÛÁê¼ê¤È¤·¤Æ¥á¥¹¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë(¡ö11)¡£¸¶Ãî¤Ï¡¢À¹Ô°Ù¤ò²ð¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î·ë²ÌÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë»Ò¶¡¤Ë¤â´¶À÷¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÀÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬Áý¤¹¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶À÷µ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¸¶Ãî¤ÎÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£´¶À÷¤·¤¿¥ª¥ª¥«¥ß¤¬·²¤ì¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤ê»ÒÂ¹¤ò¤è¤êÂ¿¤¯»Ä¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥Ã¥È¤â¸¶Ãî¤Î´¶À÷¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤ê¼«¸Ê¤ÎDNA¤ò»ÒÂ¹¤Ë»Ä¤¹³ÎÎ¨¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤Î´¶À÷¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥Ã¥È¤â¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê·Á¼Á¤ò»ý¤Ä¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¾ÏËöÃð2¡¡¡¡·ì±ÕÇ¾´ØÌç¡§Ç¾ÆâÌÓºÙ·ì´É¤ÎÆâÈéºÙË¦¤¬Ì©Ãå·ë¹ç¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢·ì±ÕÃæ¤ÎÍ³²Êª¼Á¤äÂçÊ¬»Ò¤¬¼«Í³¤ËÇ¾ÁÈ¿¥¤ËÆ©²á¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¥Ð¥ê¥¢¹½Â¤¡£Ç¾Æâ¤ò²½³ØÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶¤ËÊÝ¤ÄÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¡£
¾ÏËöÃð3¡¡¡¡Á°¶îÊª¼Á¡§°ìÏ¢¤ÎÂå¼ÕÈ¿±þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²½¹çÊª¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ëÊª¼Á¤Î¤³¤È¡£
¾ÏËöÃð4¡¡¡¡ºÙË¦³°Ê¬Èç¥·¥°¥Ê¥ëÇÛÎó¡§ÄÌ¾ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎNËöÃ¼¤Ë¤¢¤ëÃ»¤¤¥¢¥ß¥Î»ÀÇÛÎó¤Ç¡¢¾®Ë¦ÂÎ¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÅö³º¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òºÙË¦³°¤ØÊ¬Èç¤µ¤»¤ëÆ¯¤¤ò»ý¤Ä¡£
