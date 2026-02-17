「ストレンジャー・シングス 未知の世界」（2016-2025）のルーカス・シンクレア役で知られるケイレブ・マクラフリンが、『スパイダーマン：スパイダーバース』シリーズの主人公マイルス・モラレスの実写化候補に……？ ファンの間で広がった仮説を本人が否定した。

マイルス・モラレスといえば、コミックでもピーター・パーカーに続く“2代目スパイダーマン”として活躍する人気のキャラクター。ファンの間では、（MCU）での実写化が長らく望まれている存在でもある。

「マクラフリンがマイルス・モラレスを演じるのでは？」という話題は、彼が自身のInstagramアカウントに「スピン術（Spinjutsu）」と称し、体操選手のような技を披露する映像を投稿したことがきっかけだった。すぐさま、ファンの間で「スパイダーマンだ！」「マイルス・モラレス？」「準備をしているの？」というコメントが湧き上がったのである。

しかし、米にてこのことを質問されたマクラフリンは、「マイルスは演じたいけれど」と前置きしつつ、「友だちと一緒に遊んでいただけで、何かの練習をしていたわけじゃないんです」と否定。「非公式のオーディションじゃなくて、ありのままのケイレブでした」と話した。これを受け、投稿には「ヘイ、ケヴィン・ファイギ（マーベル・スタジオ社長）。ケイレブ・マクラフリンに連絡すべきだと思います」と記されている。

現時点でキャスティングが進んでいるかは定かでないが、ファイギはマイルス・モラレスのMCU合流を早くから。ただし、ソニー・ピクチャーズ製作の『スパイダーマン：スパイダーバース』シリーズが完結するまでは手出しができない状況とみられる。2025年7月の時点では、単独映画の企画は存在していないとされていた。

このたび話題に挙がったマクラフリンは、ブロードウェイ・ミュージカル『ライオン・キング』でシンバ役を演じ、さまざまなジャンルのダンスにも精通するほか、一目瞭然の身体能力をもつ。MCU版スパイダーマン／ピーター・パーカー役のトム・ホランドとも近いバックグラウンドをもっており、以前からマイルス役にも強い意欲を示してきたことで知られる。まさしく適任と言えるかもしれないが、どうなる？