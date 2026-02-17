¡ÚÆüËÜ¤Î¸½¼Â¡ÛÆ»Ï©¤Ïº£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë¤äÏ©ÌÌ¤Î¼ÂÂÖ¡×
ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÊø¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡© Æ»Ï©¡¢Å´Æ»¡¢¿åÆ»¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¶¶¡Ä¡Ä¤Ê¤¼Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¼¡¡¹¤Ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡© ¤ª¶â¤â¿Í¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡ÄÂÇ¤Ä¼ê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
ÃíÌÜ¤Î¿·´©¡ØÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡ÖÂçÌäÂê¤ÎÀµÂÎ¡×¤òËÉÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È»öÎã¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢´ä¾ë°ìÏº¡ØÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¶¶ÎÂ¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¡¢Ï©ÌÌ¤Î¸½¾õ
Æ»Ï©ÉôÌç¤Î¶¶ÎÂ¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¡¢Ï©ÌÌ¤òÎã¤Ë·ò¹¯¿ÇÃÇÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶¶ÎÂ¤È¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢2014Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Äê´üÅÀ¸¡¤¬Ãå¼Â¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Áá´ü¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶ÛµÞ¤ÇÁ¼ÃÖ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¹½Â¤Êª¤ÎÊä½¤¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¡¢¶¶¤Î·ò¹¯ÅÙ¤ÏC¡ÊÍ×Ãí°Õ¡Ë¤«¤éB¡ÊÎÉ¹¥¡Ë¤Ë¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Î·ò¹¯ÅÙ¤ÏD¡ÊÍ×·Ù²ü¡Ë¤«¤éC¡ÊÍ×Ãí°Õ¡Ë¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÆ»Ï©¶¶¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢2033Ç¯¤Ë¤Ï61¡ó¤¬·úÀß¸å50Ç¯¤ò·Ð²á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µÞÂ®¤Ë¹½Â¤Êª¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤â¡¢ÅÀ¸¡¡¦¿ÇÃÇ¡¦Á¼ÃÖ¡¦µÏ¿¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò³Î¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¶¶ÎÂ¤È¥È¥ó¥Í¥ë¤Î°Ý»ý´ÉÍýÂÎÀ©¤Ï¡¢2020¥¤¥ó¥Õ¥é·ò¹¯¿ÇÃÇ½ñ¤ÎÈ¯É½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¡Ö↘¡Ê°²½¸«¹þ¤ß¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ä¹¼÷Ì¿²½¤Ë¸þ¤±¤¿½¤Á¶¤Î·×²è¤¬´ÉÍý¼Ô¤Î¶èÊ¬¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÜÀß¤ÇºöÄê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¾õ¶·¤Î²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¢ª¡Ê¸½¾õ°Ý»ý¸«¹þ¤ß¡Ë¡×¤ÎÉ¾²Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢»ÔÄ®Â¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ö¸åÊÝÁ´¤¬´°Î»¤·¤ÆÍ½ËÉÊÝÁ´·¿¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÄÂÎ¤Î³ä¹ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÁØ¤Î°Ý»ý´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Áö¹Ô¾å¤Î°ÂÁ´À¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ©ÌÌ¡ÊÊÞÁõ¡Ë¤Ï¡¢ÎÉ¹¥¤ÊÏ©ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â»½ý¤·¤¿ÊÞÁõ¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÁ¼ÃÖ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÞÁõ¤Î°Ý»ý´ÉÍýÂÎÀ©¤Ï¡¢2020¥¤¥ó¥Õ¥é·ò¹¯¿ÇÃÇ½ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢ÅÀ¸¡¼Â»ÜÎ¨¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½¤Á¶¤Î´°Î»Î¨¤Ê¤É¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É²þÁ±¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¢ª¡Ê¸½¾õ°Ý»ý¸«¹þ¤ß¡Ë¡×¤ÎÉ¾²Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÊø¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡×ËÜÅö¤Î¼ÂÂÖ¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ÞÂçÌäÂê¤È¤·¤ÆÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÏ·µà²½ÌäÂê¤ò¤Ò¤¤Ä¤Å¤¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
