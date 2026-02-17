µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÈÃÏÌÌ¤ò½³¤ëÎÏ¡É¡¡Äã³ØÇ¯¤ËºÇÅ¬¤Ê¡Ö¥Ï¥¤¥Ï¥¤¡õ¥«¥¨¥ë¡×¥É¥ê¥ë
¾¾ËÜ·ûÌÀ¤µ¤ó¿ä¾©¡ÄµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ï¥¤¡×¡õ¡Ö¥«¥¨¥ë¥¸¥ã¥ó¥×¡×
¡¡µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¥Ò¥ó¥È¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ä¥«¥¨¥ë¤ÎÆ°¤¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤ÇÊÆ¹ñ¼°Ìîµå¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ÖBe an Elite¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¾¾ËÜ·ûÌÀ¤µ¤ó¤¬¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥É¥ê¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ª¼þ¤ê¤ä¸Ô´ØÀá¼þ¤ê¤Ê¤É¤òÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¥É¥ê¥ë¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Ï¥¤¡×¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Çç¤Ã¤Æ¿Ê¤àÆ°ºî¤¬¡¢ÂÎ´´¶¯²½¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤ä¤êÊý¤Ï´ÊÃ±¡£¸Ô´ØÀá¤Î²¼¤ËÉ¨¡¢¸ª¤Î²¼¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¡Ö»Í¤Ä¤óÇç¤¤¡×¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î·Á¤ÇÉ¨¤È¼ê¤òÆ°¤«¤·¡¢Á°¿Ê¤¹¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¿Ê¤à¤³¤È¡£¡ÖÏÓ¤ä¸ª´ØÀá¡¢¸Ô´ØÀá¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤«¤Ê¤ê¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¸ª¼þ¤ê¤ä¸Ô´ØÀá¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡×¡£Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¹ø¤¬´Ý¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤ª¿¬¤¬ÄÀ¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢Á´ÎÏ¤Ç10¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ÷Î¥¤ò5ËÜÄøÅÙ¹Ô¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡²¼È¾¿È¶¯²½¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤¬¡Ö¥«¥¨¥ë¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤À¡£¡Ö¥Ï¥¤¥Ï¥¤¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£ÅÙ¤ÏÉ¨¤òÉâ¤«¤»¤ë¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤ÇÎ¾Â¤ò½³¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£ÃÏÌÌ¤ò¶¯¤¯½³¤Ã¤ÆÂ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¹â¤¯¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¡ÖÅê¤²¤ë»þ¤ÎÃÏÌÌ¤ò½³¤ëÆ°¤¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡×¡£10²ó1¥»¥Ã¥È¤Ç3¥»¥Ã¥È¹Ô¤¦¡£²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÂ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»ØÆ³¼Ô¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅê¤²¤ë»þ¤ÏÂ¤·¤«ÃÏÌÌ¤ËÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï²¼È¾¿È¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£´ÊÃ±¤À¤¬¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«¤¤Ä¤¤2¼ïÎà¤Î¥É¥ê¥ë¤òÆü¡¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¤¿¤¤¡£Åêµå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë