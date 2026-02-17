¿ÈÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¿Í¹©Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤Î¿¿¼Â¤Î°¦¡ÄÅçÅÄÁñ»Ê¤¬ÉÁ¤¯21À¤µª¸åÈ¾¡¦Ãæ¹ñ¤¬ÉñÂæ¤Î°Û¿§½ã°¦SF¡ª
STV¥é¥¸¥ª¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡¢¤è¤¦¤Ø¤¤»á¤Ë¤è¤ëPodcast¤Î½ñÉ¾ÈÖÁÈ¡£º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢´î¼÷¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Ê¤ª¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼³¦¤ÎÀ¸¤±¤ëÅÁÀâ¡¦ÅçÅÄÁñ»Ê»á¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¤¹¡£Ì¤Íè¤ÎÃæ¹ñ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¤ÎµÕÍ¢Æþ¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î·Ð°Þ¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£70Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤ª¤±¤ë½ã°¦Êª¸ì¡¢¤è¤¦¤Ø¤¤»á¤¬¤½¤Î¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Îµð¾¢¤¬ÉÁ¤¯½ã°¦SF¾®Àâ
³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ËÌ¤ÎÆÉ½ñÂç¹¥¤·Ý¿Í¡¢¤è¤¦¤Ø¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ÎÂè1²ó¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡¢»ä¤ÎÀÄ½Õ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤ÅçÅÄÁñ»ÊÀèÀ¸¤Î¿·´©¤¬¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤é½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÅçÅÄÁñ»Ê¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¹ÖÃÌ¼Ò¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
´î¼÷¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼³¦¤ÎÀ¸¤±¤ëÅÁÀâ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¡Ø¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤Î¤¢¤Þ¤¹á¤ê¡Ù¡¢2025Ç¯¤Ë¡Ø°Ëº¬¤ÎÎ¶¿À¡Ù¤È¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ºÍµ¤ßåÈ¯¡¢°Õµ¤¸®¹·¤È¸À¤¨¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÃæ³Ø1Ç¯À¸¤ÇÅçÅÄÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤È½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°ìºý¤âÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¸¥ª¤ÇËÜ¤Î¾Ò²ð¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¿·ºî¡¦²áµîºî¤ÎÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤³¤È¼«ÂÎ¤â´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¡£¤³¤ì¤«¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¾®Àâ¤Î´¬Ëö¤Ë¡Ö³Ð¤¨½ñ¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ì¸À¤¬¤·¤ì¤Ã¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤Î¿ô½µ´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅçÅÄÁñ»Ê¡Ø°¦¤·¤¤¥Á¥°¥µ¡Ù
ÅçÅÄÀèÀ¸¤Î¿·ºî¤¬¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤é½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¡Ø¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤Î¤¢¤Þ¤¹á¤ê¡Ù°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡Ø¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤Î¤¢¤Þ¤¹á¤ê¡Ù¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£°ì¸À¤À¤±´ÊÃ±¤Ë¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¢¤ëÅÁÀâ¤Î¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤¬³Ú²°¤Ç»¦¤µ¤ì¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»àË´¿äÄê»þ¹ï¤ËÈà½÷¤ÏÉñÂæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÁ°¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÉñÂæ¤Ë½Ð¤ÆÍÙ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Þ¤Ç¸ì¤ê½Ð¤¹¤È»þ´Ö¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¡Ø¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤Î¤¢¤Þ¤¹á¤ê¡Ù¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ã±¹ÔËÜ¤Î¸å¤Ë¡¢¿·½ñ¥µ¥¤¥º¤Î¥Î¥Ù¥ë¥¹ÈÇ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¡¢¤¢¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«ºÇ¶áËÜ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò¤¢¤Î¥µ¥¤¥º¤ÇÆÉ¤á¤ë¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ç¡¢¡Ø°¦¤·¤¤¥Á¥°¥µ¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¡¢¤½¤â¤½¤â¥¤¥®¥ê¥¹¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ë°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´¬Ëö¤Ë¾Ü¤·¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÈÇ¤Î·Ð°Þ¤âÆÈÆÃ¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÍÆ¤â¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤Ï¼ñ¤¬°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¡Ö°¦¡Ê¥é¥Ö¡Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¤½¤³¤ÏÅçÅÄÀèÀ¸¡£¸Åº£ÅìÀ¾¡¢¡Ö°¦¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¾®Àâ¤ÏÌµ¿ô¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ò¤È¤Ò¤Í¤ê²Ã¤¨¤Æ´ñÁÛ¤Î±©¤Ð¤¿¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö½ã°¦¡×ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉñÂæ¤Ï2091Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¡£¤³¤Î»þÂå¡¢°åÎÅµ»½Ñ¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤½¤Ã¤È¤Î²ø²æ¤Ç¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£25ºÐ¤ÎÃËÀ¼ç¿Í¸ø¤â¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤ÇÂÎ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¢¤ï¤»¤Æ°ìÉôµ¡³£¤ÎÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÆÀ¸¤·¡¢1¥ö·î¤Û¤É¤Ç¼Ò²ñÉüµ¢¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Íµ¡ÂÎ¤Ç¤¢¤ë¿Í¤È¿Í¹©Êª¤ÎÍ»¹ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤Æ¡¢ÂÎ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¿Í¹©Êª¤È¤Ê¤ë¤â°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÀ¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¡×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤Î¤³¤È¤¬¡Ö²½¤±Êª¡×¡¦°Û·Á¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤ä¤é¡¢Â¾¿Í¤Î¿´¤¬À¶¤é¤«¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤¼ç¿Í¸ø¤ÎÂÎ¤¬¿Í¤Î¿´¤Î¡Ö½¹°¤µ¡×¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ÆÇ§¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤â»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢À¶¤é¤«¤Ê¿Í¤è¤ê¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¼ç¿Í¸ø¤«¤é¤¹¤ë¤È¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬½¹¤¤²½¤±Êª¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Íê¤ë¿Í¤â¤Ê¤¯À¤¤òÑ³¤ó¤Ç¡¢±ÞÀ¤Åª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤¢¤ë»þ¡¢³¹¤ÇÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤ò¸«¤«¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Â¾¿Í¤¬²½¤±Êª¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤¼Èà½÷¤À¤±¤ÏÈþ¤·¤¤Â¸ºß¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯°ÕÌ£¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥Á¥°¥µ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÈà½÷¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÆó¿Í¤Î½ã°¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤¬¶¸¤ª¤·¤¤¤Û¤É¤ËÈà½÷¤ò°¦¤·¡¢Èà½÷¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢Æü¾ï¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ±ó¤¯Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¿È¶á¤Ê¿Í¤È½é¤á¤Æ¿´¤¬ÄÌ¤Ã¤¿»þ¤Î¤¢¤Î¶»¤Î¹âÌÄ¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢°¦¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤¤¤µ¤µ¤«¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò¤¹¤ë¤È¤Ç¤¹¤è¡¢¼ç¿Í¸ø¤È¥Á¥°¥µ¤Ë¤ÏÊÌ¤ì¤Î»þ¤¬Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢¥Á¥°¥µ¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÊÌ¤ì¤ÎÈá¤·¤ß¤òÇö¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Î¡¢¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¡¢¤½¤ÎÁÓ¼º´¶¡¢Èá¤·¤ß¤Î´¶¾ð¤ò°ÖÉï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Èþ¤·¤¯Í¥¤·¤¯À°¤¨¤é¤ì¤¿21À¤µª¸åÈ¾¤¬ÉñÂæ¤Î½ã°¦SF¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ´¬Ëö¤Î³Ð¤¨½ñ¤¤Ë¡¢¤â¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÅçÅÄÁñ»ÊÀèÀ¸¤Î°ì¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ø°¦¤·¤¤¥Á¥°¥µ¡Ù¤Î¼¹É®¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ë¡¢¸µ¡¹²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡Ø°¦¤·¤¤¥Á¥°¥µ¡Ù¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖÃÏµåµ¬ÌÏ¤ÎËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¡£
²¿¤³¤Î¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Ã¤Æ!?¡¡¤½¤Î¸å¡Ø¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤Î¤¢¤Þ¤¹á¤ê¡Ù¤È¡Ø°Ëº¬¤ÎÎ¶¿À¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø°Ëº¬¤ÎÎ¶¿À¡Ù¤Ï¤Þ¤¢ÃÏµåµ¬ÌÏ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Â¿Ê¬¤Þ¤À¡ÖÃÏµåµ¬ÌÏ¤ÎËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤Ã¤Æ¡¢·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¤½¤ÎºîÉÊ¤¬ÆÉ¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¤â¤¦³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£º£Ç¯10·î¤Ë78ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÅçÅÄÀèÀ¸¡¢¤É¤¦¤«¤ªÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âÄ¹¤¯É®¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅçÅÄÁñ»Ê¡Ø°¦¤·¤¤¥Á¥°¥µ¡Ù
ÁÇÅ¨¤Ê¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ¤ò¡£¤è¤¦¤Ø¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï³§¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
