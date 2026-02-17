4·î¥É¥é¥Þ¤ÇÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¡ª µÜ´ÜÎÃÂÀ¤µ¤óFRaU ¡Ø²Ö¿áÀã¡ª ²í¤À¤Æ¡¢¿è¤À¤Æ¡¢ÃË¤À¤Æ¡ÙÅÐ¾ì¤ÎÍýÍ³
¤³¤ó¤Ê¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æº£¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ê¤¼À¤Âå¤â¼ñÌ£¤âÄ¶¤¨¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¤À¤ÆÍÍ¡×¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÎï¤·¤µ¡×¡ÖÍ¥¤·¤µ²¹¤«¤µ¡×¤½¤·¤Æ¡Ö¾Ð¤¤¡×¡½¡½Ã¯¤â¤¬¼Â¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ç¤âÆÀÆñ¤¤Ì¥ÎÏ¤¬µÜ´ÜÎÃÂÀ¤µ¤ó¤Ë¤Ïµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Îï¤·¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤¼¤«¤ª¤«¤·¤¯¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀäÌ¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¿ô¡¹¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊµÜ´Ü¤µ¤ó½é¼ç±é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¤ÈÎø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë11»þ¥¹¥¿¡¼¥È¡ª ¤ª»Å»ö¥É¥é¥Þ¡¢¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥Ö¥³¥á¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤¬¤°¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢µÜ´Ü¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌ¤Íè¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥¨¡¼¥¿¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÎï¤·¤¯¡¢Í¥¤·¤¯²¹¤«¤¯¡¢ÌÌÇò¤¯¡×¼þ¤ê¤òµ±¤«¤»¡¢¼«¤é¤âµ±¤¯Â¸ºß¡£
¤½¤·¤Æ¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢3·î31Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä¤Î¡ÖFRaU JAXURYÆÃ½¸¹æ¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
JAXURY¤È¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¤Û¤ó¤â¤Î¡×¡£Ã´ÅöÊÔ½¸¤¬µÜ´Ü¤µ¤ó¤Ë´¶¤¸¤¿¡Ö¤Û¤ó¤â¤Î¡×¤È¤Ï¡Ý¡Ý¡£
¥«¥Ð¡¼¡õ12¥Ú¡¼¥¸¤ÎÂçÆÃ½¸
µÜ´Ü¤µ¤ó¤Î12¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ëÂçÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²Ö¤Û¤«Ìó300ËÜ¤Î²Ö¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê²Ö¿áÀã¤È¸÷¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡Ö¤À¤ÆÍÍ¡×¤Î½Ö´ÖÈþ¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢±Ê±ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤À¤³¦¤È¤·¤ÆÉõ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËJAXURY¡Ê¥¸¥ã¥¯¥·¥å¥¢¥ê¡¼¡Ë¤È¤Ï¡¢Japan¡ÆsAuthentic Luxury¡½¡½ÆüËÜ¤Î¡Ö¤Û¤ó¤â¤Î¡×¡Ê¡áAuthentic¡Ë¡Öµ±¤¡×¡Ê¡áLuxury¡Ë¡½¡½¤ÎÎ¬¾Î¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤â¤Î¡×¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤È¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Ä´ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ²Ê¤Ç¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¡Ë¡£¤µ¤¤Û¤É¤Î¡ÖÎï¤·¤µ¡¢Í¥¤·¤µ¡¢¾Ð¤¤¡×¤Îº®Á³°ìÂÎ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËµÜ´Ü¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¤Û¤ó¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡£
¤½¤ì¤òÆü¡¹ÄÉµá¤·¡¢¼«¤é¤â³Ú¤·¤ß¡¢¼þ¤ê¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ëµÜ´Û¤µ¤ó¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ç¤â¤Õ¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¡¢¤ä¤ï¤é¤²¡¢¾Ð¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ø²Ö¿áÀã¡ª ²í¤À¤Æ¡¢¿è¤À¤Æ¡¢ÃË¤À¤Æ¡Ù¡½¡½º£²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿µÜ´Û¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤Î¡Ö¤Û¤ó¤â¤Î¡×¡Ê¡áAuthentic¡Ë¡Öµ±¤¡×¡Ê¡áLuxury¡Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²í¡Ê¤ß¤ä¡Ë¤Ó¡áÀöÎý¤µ¤ì¤¿¾åÉÊ¤µ¡¢Í¥²í¤µ¡¢É÷Î®¤µ¡£
¿è¡Ê¤¤¤¡Ë¡á¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿µ¤Î©¤Æ¤Ç¡¢¿Í¾ð¡¦¼ñÌ£¤ËÄÌ¤¸¡¢¤¢¤«¤Ì¤±¤¬¤·¡¢¿§µ¤¤âÉº¤¦¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¿è¡Ê¤¹¤¤¡Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¸¤ê¤±¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¡£
ÃË°ËÃ£¡Ê¤ª¤È¤³¤À¤Æ¡Ë¡áÃË¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌÌÜ¤òÎ©¤Æ¡¢¿®µÁ¡ÊµÁÍý¿Í¾ð¡Ë¤ò½Å¤ó¤¸¤ëÃË¡¢¤Þ¤¿µ¤É÷¤ò»Ø¤¹¡£
¤É¤ì¤â¡¢ÆüËÜ¤ÇÄ¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤ÈÊ¸²½¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ëµ±¤¯Ì¥ÎÏ¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤È°ÕÌ£¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤¬µÜ´Ü¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ö¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¡õËÜ»ïÈ¯Çä¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢3·î¤Ë¤Ï»£±ÆÉ÷·Ê¤ÎÎ¢Â¦¤Î¾®¤µ¤Ê¥ì¥Ý¡¼¥ÈÏ¢ºÜ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ö
ÃøÌ¾¿Í10Ì¾¤¬¹Í¤¨¤ë¡¢Japan'£ó Authentic Luxury¡á¡ÖJAXURY¡×¤È¤Ï¡©
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÃÖ¾²¹©»ö,
°ËÅì»Ô,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ÆÁÅç,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
³¤,
À¸²Ö,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ÀÅ²¬,
²£ÉÍ