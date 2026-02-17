Ë´¤Êì¤Ë11ºÐ¾åÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É´¶¼Õ¡×çåÆñ¿É¶ì¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤¬ÄÏ¤ó¤À¹¬¤»
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤¬Ë´¤Êì¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
2·î16Æü¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤¿¤Ó¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¤¹¤°Íè¤Æ¤¯¤ì¤ëº§Ìó¼Ô¤Ç¤¹¡£ÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É´¶¼Õ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤â»×¤¦¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Î·ëº§¤Ë¡ÖÌ¤À®Ç¯ÀÅªºñ¼è¡×¤ÎÀ¼
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤¬·ëº§¤ò¹µ¤¨¤¿Îø¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êì¤ÎÊè¤¬¤¢¤ëµþµ¦Æ»¡¦ÍÌÊ¿·´¤Î¹Ã»³¸ø±àÊèÃÏ¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤Ï¡¢Êì¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¿¤Ó°ì½ï¤ËÊè»²¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÁê¼ê¤À¤È¤·¤Æ¡¢¸ü¤¤¿®Íê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤ÏÆ±Æü¡¢5·î16Æü¤Ë11ºÐÇ¯¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤È¸øÉ½¡£¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤¤¤Ä¤â´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Í«¤¦¤Ä¤À¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤«²¹¤«¤¤¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ÈÄ¹¤¯¿´¤ËÀÀ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÃ¯¤«¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤òÃÛ¤¯°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¯²¹¤«¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍÄ¾¯´ü¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤ÎÊì¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¤âºßÀÒ¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÉã¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤òÁê¼¡¤¤¤ÇË´¤¯¤·¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£¤Þ¤¿¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤ÎÁ´¿ÈÀ¥¨¥ê¥Æ¥Þ¥È¡¼¥Ç¥¹¤Ë¤è¤êÂÎ½Å¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÉý¤Ë¸ºÎÌ¤·¡¢¸½ºß¤Ï40kgÂæ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À°·Á¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤Û¤«¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2003Ç¯3·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡£Êì¤Ï´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Ç¡¢Éã¤ÏÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¡£Î¾¿Æ¤Ï2000Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢2004Ç¯¤ËÎ¥º§¡£¤½¤Î¸å¡¢Êì¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Ï2008Ç¯¤Ë¡¢Éã¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤Ï2013Ç¯¤ËÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯2·î¤ËY-BLOOM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Êì¿Æ¤ÈÆ±¤¸¤¯½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯5·î¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£