ÆÇ»¦¤ÈÀ¬Éþ¡¢¶²ÉÝ¤Î½÷²¦¡Ä¡Öµ©Âå¤Î°½÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¡¦¥É¡¦¥á¥Ç¥£¥·¥¹¤ÎÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸
ÃæÌîµþ»ÒÃø¤ÎÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ØÌ¾²è¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯ ²¤½£Ì¾²È12¤ÎÊª¸ì¡Ù¤ÏÎß·×¤Ç41ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ìºî¡Ø¥Ï¥×¥¹¥Ö¥ë¥°²È12¤ÎÊª¸ì¡Ù¤ÎÈ¯´©¤Ï2006Ç¯¡£ÆÉ¤Þ¤ìÂ³¤±¤Æ¼Â¤Ë20Ç¯¸å¤Îº£Ç¯¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª´¬¤È¤Ê¤ë¡ØÌ¾²è¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯ ¥á¥Ç¥£¥Á²È 12¤ÎÊª¸ì¡Ù¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥Ç¥£¥Á²È¤È¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢·Ý½Ñ¤ÎÅÔ¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤òÅý¼£¤·¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¿ï°ì¤Î¡ÈÀ®¤ê¾å¤¬¤ê°ìÂ²¡É¡£²Ò¡¹¤·¤¯¤â²Ú¤ä¤«¤Ê°ìÂ²¤ÎÎò»Ë¤ò¡¢Èà¤é¤Î·ì¤È¶â¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿³¨²è¤È¤È¤â¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öµ©Âå¤Î°½÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ
²¼¤Î³¨¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎµÜÄî²è²È¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¦¥¯¥ë¡¼¥¨¡Ê1510º¢¡Á1572¡Ë¤Î¹©Ë¼ºîÉÊ¡£
¤É¤³¤«Âþ¼Ô¤Ç¤Ê¤¤¥ª¡¼¥é¤òÊü¤ÄÃö¼ó¤Ç¤º¤ó¤°¤ê¤·¤¿¤³¤ÎÃæÇ¯½÷À¤Ï¡¢»Í½½Ï»ºÐº¢¤Î¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¡¦¥É¡¦¥á¥Ç¥£¥·¥¹¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¤Ï¥«¥Æ¥ê¡¼¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥á¥Ç¥£¥Á¡Ë¤À¡£¹õ¤¤¥ô¥§¡¼¥ë¤ÈÁÓÉþ¤òÃåÍÑ¤·¡¢¸·½Í¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É×¤Î¥¢¥ó¥êÆóÀ¤Êø¸æ¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢°Ê¸å»à¤Ì¤Þ¤ÇÈà½÷¤Ï¹õ¤·¤«¿È¤Ë¤Þ¤È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼ã¤¤º¢¤Î¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤Ë²ñ¤Ã¤¿¥ô¥§¥Í¥Á¥¢Âç»È¤¬¡¢¡Ö¾®ÊÁ¤ÇÁé¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢´éÎ©¤Á¤ÏÍ¥Èþ¤È¸À¤¤¤¬¤¿¤¯¡¢¥á¥Ç¥£¥Á²ÈÆÃÍ¤Î¥®¥ç¥íÌÜ¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃæÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ìÂÀ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÁé¤»¤Æ¡×¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤Ï°ã¤¦¤¬¡¢¤³¤Î³¨¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢Âç»È¤ÎÉ¾¤Ï¤ª¤ª¤è¤½´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÌÜ¤ÎÆÃÄ§¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥Á²È½éÂå¤Î¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡¦¥Ç¥£¡¦¥Ó¥Ã¥Á¡¦¥Ç¡¦¥á¥Ç¥£¥Á¤Î´é¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥Á²È½Ð¿È¤Î¤³¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹²¦ÈÞ¤Ï¡¢²¿¤ÈÀ¸Á°¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¤â¤¦¡Öµ©Âå¤Î°½÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë²Ç¤°¤Þ¤Ç
1519Ç¯¡¢¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤Ï¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£Éã¿Æ¤Ï¡Ö¶òËæ¤Ê¥Ô¥¨¥í¡×¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡Ê¥¦¥ë¥Ó¡¼¥Î¸ø¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶µ¹Ä¥ì¥ª½½À¤¤ÏÈà½÷¤ÎÂç½ÇÉã¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¹¤°¸É»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤¬»ºêóÇ®¤Ç½Ð»ºÆó½µ´Ö¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¡¢Éã¿Æ¤Ï¤½¤ÎÌó°ì¤«·î¸å¤ËÇßÆÇ¤ÇµÞ»à¤·¤¿¤Î¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¥á¥Ç¥£¥Á²È¤Î·ëÂ«¤Ï¸Ç¤¤¡£ÀÖ»Ò¤ÏÉãÊý¤ÎÂçÇìÊì¤ËÍÜ°é¤µ¤ì¤¿¡£Èà½÷¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥ì¥ª½½À¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥í¡¼¥Þ¤Ø¸Æ¤Ð¤ì¡¢½ÇÊì¤Î¤â¤È¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤¿¡£Ï»ºÐ¤Þ¤Ç½¾·»»Ð¤¿¤Á¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤¬¡¢¶µ¹Ä¥¯¥ì¥á¥ó¥¹¼·À¤¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥í¡¼¥Þ¤¬ÉÔ²º¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤Ø¤â¤É¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥«¥ë¥Ç¥£µÜÅÂ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢¥¦¥ë¥Ó¡¼¥Î¸ø°Ì·Ñ¾µ¼Ô¤È¤·¤Æ¶ø¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ÂÇ«¤Î»þ´ü¤ÏÃ»¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥³¡¦¥Ç¥£¡¦¥í¡¼¥Þ¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤ò½±¤¤¡¢¶¦Æ±Åý¼£¼Ô¤À¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥Á²È¤Î¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¤È¤½¤ÎËô½¾Äï¥¤¥Ã¥Ý¡¼¥ê¥È¤ÏÄÉÊü¤µ¤ì¡¢È¬ºÐ¤ÎÈà½÷¤Ï¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¡¢¤¤¤ï¤Ð¿Í¼Á¤È¤·¤ÆÎ±¤áÃÖ¤«¤ì¤Æ¡¢ÆôÁÎ±¡¤òÅ¾¡¹¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·µ®Â²¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤¬Æþ¤ë½¤Æ»±¡¤Ç¤Î¹âÅù¶µ°é¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Êºâ»º¤È¤Ê¤ë¡£¸å¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹µÜÄîÆþ¤ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢³°¸«¤Î°¸ý¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¶µÍÜ¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï³§¤¬°ìÌÜÃÖ¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¤½¤¦¤³¤¦¤¹¤ë¤¦¤Á¡¢Á°¾Ï¤Ç½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¥ì¥á¥ó¥¹¼·À¤¤Î°Õ¤òµâ¤ó¤À¥¹¥Ú¥¤¥ó·³¤¬¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤òÊñ°Ï¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥Á²È¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÔÌ±¤ÎÁþ°¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¡¢¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤Ï¤Þ¤À½½°ìºÐ¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾«´Û¤ËÆþ¤ì¤í¡¢¥í¥Ð¤Ë¾è¤»¤Æ»ÔÃæ°ú¤²ó¤·¤Ë¤·¤í¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦À¼¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Èà½÷¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¶²ÉÝ¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¡¢ÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¤³¤ÎÅÓÅ²¤â¤Ê¤¤»îÎý¤¬¡¢¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤ÎÀº¿À¤ò¶¯¿Ù¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£¤É¤ó¤ÊÉ÷°µ¤Ë¤âÈà½÷¤Î¿´¿È¤¬ÄÙ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤ÏÂÑ¤¨È´¤¤¤¿¡£
¤è¤¦¤ä¤¯¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤¬´ÙÍî¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¤È¥¤¥Ã¥Ý¡¼¥ê¥È¤âÉü¸¢¤·¡¢ºÆ¤Ó¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤Ï¥á¥Ç¥£¥Á²È¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¯¥ì¥á¥ó¥¹¼·À¤¤Ï¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤ò¥í¡¼¥Þ¤Ø¸Æ¤Ó´ó¤»¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÈà½÷¤òÊú¤¤·¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹²¦ÈÞ¤È¤·¤Æ
¥¯¥ì¥á¥ó¥¹¼·À¤¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤Î²Ç¤®Àè¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë·è¤á¤¿¡£Áê¼ê¤Ï¥ô¥¡¥í¥ï²È¤Î¥Õ¥é¥ó¥½¥ï°ìÀ¤¤Î¼¡ÃË¥¢¥ó¥ê¤Ç¡¢Ç¯Îð¤Ï¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤ÈÆ±¤¸½½»ÍºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹Â¦¤Ï²¦Â²¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ö¾¦¿Í¤ÎÌ¼¡×¤È¤Î·ëº§¤ËÈ¿ÂÐ¤âÂ¿¤¯¡¢¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤ÏµÜÄî¤«¤éÎä¤ä¤ä¤«¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¾å¡¢É×¤È¤Ê¤ë¥¢¥ó¥ê¤Ë¤Ï¿Æ»Ò¤Û¤ÉºÐ¤ÎÎ¥¤ì¤¿¥Ç¥£¥¢¡¼¥Ì¡¦¥É¡¦¥Ý¥ï¥Á¥¨¤È¤¤¤¦ÈþËÆ¤ÎÎø¿Í¤¬¤¤¤Æ¡ÊÀÛÃø¡ØÎò»Ë¤¬¸ì¤ë¡¡Îø¤ÎÍò¡Ù»²¾È¡Ë¡¢¿·ºÊ¤òÀ×·Ñ¤®¤ò»º¤àµ¡³£¤È¤·¤«°·¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë·ëº§ÍâÇ¯¥¯¥ì¥á¥ó¥¹¼·À¤¤¬ÉÂ»à¤·¡¢Âç¤¤Ê¸å¤í½â¤â¼º¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê¤¸¤Ã¤ÈÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂ¾ì¤ò¤É¤¦¸Ç¤á¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤È¤è¤ê¥Þ¥¥ã¥Ù¥ê¤Î¡Ø·¯¼çÏÀ¡Ù¤ÏÆÉÎ»ºÑ¤ß¤À¤·¡¢ÆÇÌô¤âÄ´¹ç¤Ç¤¤ë¹á¹ç»Õ¤À¤ÎÀêÀ±½Ñ»Õ¤À¤Î¤ò¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â¿¤¯¤Î½÷´±¤ò¥¹¥Ñ¥¤¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â³Ð¤¨¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥Á¤Î¿¼ËÅ±óÎ¸¤Î·ì¤¬Ì®¡¹¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥Ñ¥ê¤Ë¤ÏË´Ì¿¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤¬Â¿¤¯½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤Î±ç·³¤È¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¸Î¹ñ¤Î¾ðÊó¤â¤«¤Ê¤êÁá¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°ì¸Þ»°¼·Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¤¬°Å»¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¥á¥Ç¥£¥Á²È¤Î·»·ÏÅý¤ÏÃÇÀä¤·¡¢Äï·ÏÅý¤Î¥³¥¸¥â°ìÀ¤¤¬ÂèÆóÂå¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤Ï¡¢¤»¤á¤Æ¼«Ê¬¤¬·»·ÏÅý¤Î·ì¤ò°ú¤¯ÃË»ù¤ò»º¤ß¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È·ëº§¤«¤é½½Ç¯¤âÇ¥¿±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Îò»Ë¤Ë¡ÖIf¡×¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤·¤³¤Î¤Þ¤ÞÈà½÷¤¬»Ò¤ò»º¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÎò»Ë¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í°Å»¦¤ÎÁ°Ç¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥½¥ï°ìÀ¤¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ë²¦ÂÀ»Ò¤¬µÞ»à¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÊÆÇ»¦¤¬µ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡¢¼¡ÃË¤À¤Ã¤¿¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤ÎÉ×¥¢¥ó¥ê¤¬²¦ÂÀ»Ò¡¢Èà½÷¤ÏÀ²¤ì¤Æ²¦ÂÀ»ÒÈÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¤½¤·¤ÆÆó½½»ÍºÐ¤Î»þ¡¢¤Ä¤¤¤ËÈà½÷¤ÏÂè°ì»Ò¡¢¤½¤ì¤â²¦ÂÀ»Ò¡Ê¸å¤Î¥Õ¥é¥ó¥½¥ïÆóÀ¤¡Ë¤ò»º¤ó¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ÌÌÌÜ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£»°Ç¯¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥½¥ï°ìÀ¤¤¬ÇÔ·ì¾É¤ÇÊø¸æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹²¦ÈÞ¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥Á²È°ì¤Î½ÐÀ¤Æ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤ª¤Þ¤±¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈÔ²ó¤ò¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼¡¡¹½½¿Í¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤¹¤ë¡£
¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÍ½¸À
Åö»þ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢°å»Õ·óÀêÀ±½Ñ»Õ¤Î¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤¬É¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¸Þ¸Þ¸ÞÇ¯¤ËµÜÄî¤Ø¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¥¢¥ó¥êÆóÀ¤É×ºÊ¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë²ñÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬µÏ¿¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤¬ÏÃ¤µ¤ì¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¸À¤¤ÅÁ¤¨¤Ë¤è¤ì¤ÐÈà¤Ï¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤Ë¡¢ÃË»ù¤ò»Í¿Í»º¤ó¤ÇÁ´¤Æ²¦¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¹ð¤²¤¿Í³¡£»Í¿ÍÌÜ¤ÏÔðÀÞ¤·¤¿¤¿¤áÅö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»°¿Í¤ÎÂ©»Ò¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë³§¡¢²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Î¤Ï¡¢¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÍ½¸À½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿»íÊ¸¤¬¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê·Á¤Ç¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£Û©¤¯¡¢
¡Ö¼ã¤»â»Ò¤ÏÏ·¿Í¤ËÂÇ¤Á¾¡¤¿¤ó¡¡Àï¤ÎÄí¤Ë¤Æ°ìµ³Æ¤¤Î¤¹¤¨¡¡²«¶â¤ÎÝ£¤Î´ã¤ò¤¨¤°¤êÈ´¤«¤ó¡¡½ý¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¹ó¤»à¤ò»à¤Ê¤ó¡×
¥¢¥ó¥êÆóÀ¤¤È¥í¥ë¥¸¥å¤ÎÇÏ¾åÁä»î¹ç
¤³¤ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡½¡½»Í½½ºÐ¤Î¥¢¥ó¥êÆóÀ¤¤ÏÉðÆ»ÇÉ¤Ç¡¢±ã¤ÎºÝ¤Ë¼ã¤¤¶á±ÒÂâÄ¹¤ËÌî»î¹ç¤ò¿½¤·½Ð¤¿¡£¸ß¤¤¤ËÇÏ¾å¤ÇÄ¹Áä¤ò¤Õ¤ë¤¦¹Ó¡¹¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î»þ¡¢ÂâÄ¹¤ÎÁä¤¬Îö¤±¡¢²¦¤Î³õ¤ò´Ó¤¤¤ÆÊÒÌÜ¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£½ý¤ÏÇ¾¤ËÃ£¤·¡¢Èà¤Ï½½Æü´Ö¤â¶ì¤·¤ßÌå¤¨¤ÆÂ©Àä¤¨¤¿¡£
¹²¤¿¤À¤·¤¯¿·²¦¤ÎÂ×´§¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ä¹»Ò¤Î¥Õ¥é¥ó¥½¥ïÆóÀ¤¤À¤¬¡¢¤Þ¤À½½¸ÞºÐ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤¬ÀÝÀ¯¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯Èà½÷¤ÏÀ¯¼£¤ÎÉ½ÉñÂæ¤ØÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤À¡£Ä¹¤¤»óÉú¤Î»þ¤Ïµî¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÉ×¤ÎÎø¿Í¤À¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¢¡¼¥Ì¤Î±Êµ×ÄÉÊü¡£¤½¤ÎºÝ¡¢²¦¤¬Èà½÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿Èþ¾ë¥·¥å¥Î¥ó¥½¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶â¶äÊõÀÐ¤âÁ´¤ÆÃ¥¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜÄî¿Í¤Ï°ìÍÍ¤Ë¤³¤Î¡Ö´²Âç¤Ê¡×Á¼ÃÖ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ÏÃÎ¤ìÅÏ¤ê¡¢¥Ç¥£¥¢¡¼¥Ì¤Ï»à·º¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£Äî¿Ã¤ä½÷´±¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉÔ¿³»à¤Ï¡¢¤³¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢½÷¤¬ÆÇ¤òÀ¹¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤È¿®¤¸¤ë¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
½½¶åÀ¤µª¤Î²è²È¤Ë¤è¤ë¡Ø¥ë¥Í¡¦¥Ó¥¢¥ó¥¤«¤éÆÇ¤ò»Å¹þ¤ó¤À¼êÂÞ¤òÇã¤¦¥Ê¥Ð¥é½÷²¦¥¸¥ã¥ó¥Ì»°À¤¡Ù¤È¤¤¤¦Îò»Ë²è¤¬¤¢¤ë¡£¥Ó¥¢¥ó¥¤Ï¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤Î¸ø¼°Ä´¹á»Õ¤Ç¡¢³î¤ÄÈà½÷¤Î¤¿¤á¤ËÆÇ¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤é¤·¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î¥Ê¥Ð¥é½÷²¦¤âµÞ»à¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë²¦»Ò¥¢¥ó¥ê¡Ê¸å¤Î¥¢¥ó¥ê»ÍÀ¤¡Ë¤Ï¡¢¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÊì¤òÆÇ»¦¤·¤¿¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤ÎÌ¼¥Þ¥ë¥°¥ê¥Ã¥È¤È¥¢¥ó¥ê¤Î·ëº§¼°Á°Ìë¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
À»¥Ð¥ë¥È¥ë¥ß¡¼¤ÎµÔ»¦
¥ë¥¿¡¼¤Î½¡¶µ²þ³×¡Ê°ì¸Þ°ì¼·Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤â¥«¥È¥ê¥Ã¥¯ÂÐ¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÁè¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¤³¤È¤ò¥æ¥°¥Î¡¼¡Ê¥«¥ë¥ô¥¡¥óÇÉ¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¤Î°Õ¡Ë¤È¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤ÎÂÐÎ©¤Ï¥æ¥°¥Î¡¼ÀïÁè¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë·ã²½¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ó¥êÆóÀ¤Ë×¸å¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ç¡¢¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤³¤ì¤òÄÃÀÅ²½¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âç½ÇÉã¤Ë¶µ¹Ä¤ò¤â¤ÄÈà½÷¤¬¡¢¤´¤ê¤´¤ê¤Î¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¼¥Þ¥ë¥°¥ê¥Ã¥È¡Ê¸å¤Î²¦ÈÞ¥Þ¥ë¥´¡Ë¤È¡¢¥Ê¥Ð¥é¤Î²¦»Ò¥¢¥ó¥ê¡Ê¸å¤Î¥¢¥ó¥ê»ÍÀ¤¡Ë¤ò·ëº§¤µ¤»¡¢Î¾¼Ô¤ÎÍ»ÏÂ¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Ì¾ÌÜ¾å¤Ç¤¢¤í¤¦¡£ËÜ¿´¤Ï¥¢¥ó¥ê¤ò¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ë²þ½¡¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤«¤é¥æ¥°¥Î¡¼¤Ø¡¢¤Þ¤¿¥æ¥°¥Î¡¼¤«¤é¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ø¤È½¡ÇÉÂØ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡Ê¤¢¤ÀÌ¾¤¬¡ÖÃèÊÖ¤ê¤Î¥¢¥ó¥ê¡×¡Ë¡£¤·¤«¤·¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥Ñ¥ê¤Ø¤Ä¤¤¤ÆÍè¤¿¥æ¥°¥Î¡¼ÇÉ¤ÎÊì²¦¥¸¥ã¥ó¥Ì»°À¤¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ï¤æ¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¸Î¤ÎÇÓ½ü¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥ó¥ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¸È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢½÷¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¼«Ê¬¤ÎÊì¤òÆÇ»¦¤·¤¿¤ÈÅÜ¤ê¤Ë¿Ì¤¨¤¿¤¬¡¢¾Úµò¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡¢¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ë²þ½¡¤·¤¿¾å¤Ç¡¢°ì¸Þ¼·ÆóÇ¯È¬·î¡¢µó¼°¤Ï¤È¤É¤³¤ª¤ê¤Ê¤¯¹Ô¤ï¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¿ôÆü¤Ë¤ï¤¿¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê½Ë±ã¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤¿¡£Î¾ÇÉ¤ÎÍ»ÏÂ¤Î¤¿¤á¤È¤ÎÌ¾ÌÜ¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Ñ¥ê¤Ë¤Ï¤ª¤ª¤¼¤¤¤Î¥æ¥°¥Î¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤Î½É¤äÃç´Ö¤Î²È¤Ë¡¢Ì©¤«¤ËÌÜ°õ¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
·ëº§¼°¤«¤é¼·Æü¸å¤ÎÀ»¥Ð¥ë¥È¥ë¥ß¡¼¡ÊÀ»¿Í¥Ð¡¼¥½¥í¥ß¥å¡¼¡Ë¤ÎÆü¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î°ìÃÄ¤¬·×²è¤É¤ª¤ê¥æ¥°¥Î¡¼¤Ë½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤ÎÂ©»Ò¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥³¡¦¥Ç¡¦¥í¡¼¥Þ¤Ë¤âÉ¤Å¨¤¹¤ëÀ¨¤Þ¤¸¤¤µÔ»¦¤À¤Ã¤¿¡£½÷¡¢»Ò¤É¤â¤âÍÆ¼Ï¤µ¤ì¤º¡¢°ìÎ¾Æü¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Ñ¥ê¤Ç»¦¤µ¤ì¤¿¼Ô¤Î¿ô¡¢»°Àé¤«¤é»ÍÀé¿Í¡£¥»¡¼¥ÌÀî¤ÏÀÖ¤¯Î®¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÊó¤òÊ¹¤¤¤¿¥ô¥¡¥Á¥«¥ó¤Ç¤Ï¡¢¶µ¹Ä¤¬¥µ¥ó¥¿¥ó¥¸¥§¥í¾ë¤«¤é½ËË¤¤ò·â¤¿¤»¤¿¤·¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¼é¸î¿À¤òÇ¤¤¸¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Õ¥§¥ê¥ÚÆóÀ¤¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤«¤é¡¢ÇØ¶Ú¤¬Åà¤ë¡£
¥ô¥¡¥í¥ï²ÈÃÇÀä
ºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢À»¥Ð¥ë¥È¥ë¥ß¡¼¤ÎµÔ»¦¤Ë¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ç¡¢°Û¹ñ¤Î²¦ÈÞ¤æ¤¨¤Ëºá¤ò¤«¤Ö¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡¢¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎµÔ»¦¤¬·×²èÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÊÌ¤ÎÃ¯¤«¤¬·×²è¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Ì¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤ÎÒë¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Ñ¥ê¤ÎµÔ»¦¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹Ãæ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥æ¥°¥Î¡¼¤Ï¿ôËü¿Í¤¬»¦¤µ¤ì¡¢À¸¤±ä¤Ó¤¿¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Ê¤É¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤æ¤¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ò¤È¤Þ¤º¤Î°ÂÄê¤òÆÀ¤¿¡£µ©Âå¤Î°½÷¤Î¸ùÀÓ¤È¸À¤¨¤Ð¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤ÏÍ½¸À¤É¤ª¤ê¼¡¡¹¹ñ²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÂ»à¤·¤¿¤ê¡¢½÷À¤ËÌµ´Ø¿´¤Î¤¿¤á»Ò¤òÀ¸¤µ¤º¡¢¥ô¥¡¥í¥ïÄ«¤ÏÃÇÀä¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥Þ¥ë¥´¤ÎÉ×¥¢¥ó¥ê»ÍÀ¤¤¬¶ÌºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥ë¥Ü¥óÄ«¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤Ï¤½¤ì¤òÃÎ¤ëÁ°¡¢Ï¾Ëì±ê¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¡£Ï»½½¶åºÐ¤Î¡¢¼Â¤Ë¿ô´ñ¤Ê¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£
