中国経済を楽観視するのはたったの1パーセントだけ…日系企業1427社が明かした中国ビジネスの実態

コロナ後、8回目の調査発表

日本がまだ総選挙の「高市自民圧勝」の余韻に沸いている2月10日、北京にある「中国日本商会」が記者会見を開き、「会員企業景況・事業環境認識アンケート結果 第8回」を発表した。

中国日本商会は、1991年に外国人商工会議所の第1号として北京に設立された。中国に進出している約3万1300社（同商会）の日系企業を取りまとめる唯一の親睦団体である。現在は、本間哲朗パナソニックHD副社長兼中国・北東アジア総代表が、第12代会長を務めている。私も北京駐在員時代（2009年〜2012年）、各種会合に参加していたので、なじみ深い組織だ。

中国日本商会は、コロナ禍が明けた2023年10月以降、約半年に一度、中国での日系企業の動向を把握すべく、「会員企業景況・事業環境認識アンケート」を発表してきた。約70ページのレポート（今回は76ページ）で、そこには日々、最前線で中国ビジネスに勤しむ日系企業のホンネが、データやコメントなどとして詳細に示されていて、毎回興味深い。

8回目の今回は、昨年下半期（2025年7月〜12月）についての結果である。回答した日系企業は計1427社に上り、製造業からサービス業まで多業種にわたり、進出先も中国全土に及ぶ。

結論から先に言うと、日中ビジネスは「全体的に見て相変わらず悲観的かつ前途多難」であることが示された。この傾向は、3年前の1回目から変わっていない。以下、具体的に見ていこう。

在留邦人は13年連続減少

まず冒頭、本間会長がコメントしている。要旨は次の通りだ。

「（日中）両国間には、様々な懸案や課題があることは事実ですが、現在、日中両国政府間において十分な対話がないことを心配しており、今回のアンケートでも同様の声が多数寄せられました。また、現在の日中関係において、両国の若者の交流が減っていることも心配しております。

外務省の調査によると、昨年10月時点で、中国の在留邦人数は前年比4・7%減の9万2928人と、13年連続で減少しました。この減少の背景には、経営の現地化等、様々な要素がありますが、在留邦人に安心・安全への不安が残っている中で、帯同家族を帰国させるケースも見られ、中国への駐在希望者も減少しています。そして、現在の日中関係が継続しますと、さらなる在留邦人数の減少が加速することを危惧しております……」

本間会長は、「ミスター日中ビジネス」とも言うべき日中ビジネスの旗振り役として知られる。だが、高市早苗政権になって日中関係が悪化している今回は、さすがに弱気な発言も吐露した。

アンケートは多岐にわたるが、最初は売り上げである。昨年下半期の売り上げが、上半期に比べてどうだったかを問うたものだ。

5％以上上昇した…17％、5％以下上昇した…18％、変化なし…26％、5％以下低下した…22％、5％以上低下した…17％

ざっくり言って、売り上げが伸びた企業と伸びなかった企業が、ほぼ半々という結果である。ただ、「5％以上上昇した」だけを見ると、12％（2024年第3四半期）→13％（2024年第4四半期）→11％（2025年上半期）→17％（2025年下半期）と推移しているので、若干の回復傾向にはあると言える。

「5％以上上昇した企業」を地域別に見ると、東北13％、華北11％、華東19％、華中19％、華南19％、西部7％である。東北3省、北京、天津、西部の回復が遅れていることが分かる。

また業種別に見ると、自動車・同部品・その他輸送機器が4％（2025年上半期）→22％（同下半期）、運輸が2％（2025年上半期）→14％（同下半期）と急上昇している。これは自動車購入税を免除（上限約60万円）したり、輸出攻勢をかけた影響と思われる。

今年から自動車購入税（車両購置税）を、全額免除から半額免除に切り替えたので、足元の1月の自動車（新車）販売台数は、前年同期比3・2％減の234万6000台となった。同時に、世界は中国の「デフレ輸出」に警戒感を強めているため、今年上半期は決して楽観視できない。

中国経済は改善していない

続いての質問は、中国国内の景況感である。こちらは、以下の結果となった。

改善した…1％、やや改善した…7％、横ばい…42％、やや悪化した…37％、悪化した…12％

「中国の景気は改善した」と回答した日系企業は、たったの1％！ だが実は、2024年第3四半期、第4四半期、2025年上半期と、ずっと1％だった。ちなみに「やや改善した」は、6％→11％→12％→7％と、いったん上昇したものの、今回また一桁に落ちた。

つまり、2020年から2022年まで丸3年続いた「ゼロコロナ政策」（都市をロックダウンしてウイルスをゼロにする政策）が終了しても、中国経済はまったく改善していないというのが、現地でビジネスを行っている日系企業の「常識」なのである。これは、業種や進出している地域によらず同様だった。

ところが、先月19日には、中国国家統計局の康義局長が記者会見し、「昨年の中国のGDP成長率は5・0％だった」と発表した。「中国経済は引き続き、安定した成長局面を保持している」と胸を張ったのだ。

国家統計局の発表と中国日本商会の今回の発表は、明らかに矛盾している。すなわち、5％も成長しているなら、「中国経済は改善した…1％」という回答は、日系企業の認識不足だ。

逆に「中国経済は改善した…1％」という認識通りなら、5％も成長しているはずがない。一体どちらが誤って（偽って？）いるのか。

17％しか投資を増加せず

次に、「今年は昨年に比べて投資額を増加させるか？」という質問である。こちらも明白な回答が出た。

大幅に増加させる…2％、増加させる…15％、前年と同額…42％、今年は投資を減らす…19％、今年の投資はしない…22％

このように、「大幅に増加させる」と「増加させる」を合わせても17％と、全体の2割に満たない。逆に、「今年は投資を減らす」と「今年の投資はしない」を合わせると41％と、全体の4割を超える。この傾向は業種、地域によらなかった。

すなわち、中国に進出している日系企業は、もはや以前のような積極的な姿勢は取っておらず、むしろ慎重に中国ビジネスを進めているのだ。そのことは、各企業の次のコメントからも分かる。

• 景気動向や市場環境の先行きが不透明であるため、投資判断は慎重に行っている。

• 投資対効果を精査し、現状維持を基本としつつ、必要最小限の投資にとどめる。

• 現行の設備・体制で当面の事業運営が可能であり、大幅な増設は行わない。

• 中国企業との価格競争が激化する中、コスト管理を重視し、無理な拡張投資は控える。

• 売上・利益の低迷により、新規投資を行う余力が乏しい。

• 市場環境の悪化や需要減少により、投資回収の見通しが立たない。

• 中国経済の先行きや政策・制度運用への不透明感から、投資を抑制する。

• 中国企業との競争激化により収益性が低下し、事業継続の前提条件を見直している。

• 本社方針やグローバル戦略の見直しにより、中国事業からの段階的な縮小や撤退を検討している。

• 工場の生産停止や拠点統廃合を進める。

• 日本人駐在員の削減や現地化を進めている。

このように、大方はよくて「現状キープ」という感じだ。ただ、「もはや中国企業に追い抜かれてしまった」というケースが散見されることも付記しておきたい。

1％のみが中国経済を楽観視

続いて、「今年の中国国内の景気を、昨年と比べてどう予測するか？」という質問である。回答は以下の通りだ。

改善するだろう…1％、やや改善するだろう…9％、横ばいだろう…42％、やや悪化していくだろう…36％、悪化していくだろう…12％

やはり悲観的な見方が多かった。「改善するだろう」と「やや改善するだろう」を合わせて、全体のちょうど1割。逆に「やや悪化していくだろう」と「悪化していくだろう」を合わせると、全体の5割弱である。

「改善するだろう」と回答した割合を過去の推移で見ると、2％（2024年第3四半期）→1％（同第4四半期）→1％（2025年上半期）→1％（同下半期）。要は2024年の下半期以来、継続して改善の期待が持てていないのである。こちらも業種や地域による差異は、ほとんど見られなかった。

次は、「中国市場をどう見ているか？」という質問である。回答は、以下の通りだ。

一番重要な市場である…26％、3つの重要市場の一つである…27％、多くの重要市場の一つである…36％、重要市場ではない…6％、中国市場のみに事業展開している…6％

この回答を一見すると、日本企業にとって中国市場は世界の中で、重要な位置を占めていると思うかもしれない。それはたしかにその通りである。

しかし、私が北京駐在員をしていた約15年前（胡錦濤政権後期）にも、時々、中国日本商会からアンケート調査が来ていたが、こんな質問はなかった。なぜなら、「中国市場が世界で一番重要な市場である」というのは、大方の日系企業にとって「常識」だったからだ。そもそもが愚問なのである。

当時の中国市場は、野球にたとえると米大リーグのようなものだった。世界中の多国籍企業から、大谷翔平選手や山本由伸投手のようなホームランバッターやエース投手が次々と送られて、しのぎを削っていた。北京での彼らとの交わりは、本当に勉強になったものだ。

こうした傾向は日本企業も同様で、各社とも「将来の社長候補」と目される逸材を、惜しげもなく中国駐在員に投入していた。わが社の人気マンガ『島耕作』も、上海担当の取締役になったようにだ。

ところがいまや、世界の多国籍企業のエース級は、中国市場には投入されない。それは日本企業も同様で、中国勤務は「出世のゴールデンコース」ではなく、むしろ負担ですらある。

15年前は日本人学校が足りなくなって必死に増設したのに、現在では家族が同行しないケースも多くなった。私の北京での見聞によれば、日本人駐在員で体調を崩したり、精神的に変調をきたしてしまう人は、「単身赴任者」と「中華料理が苦手な人」が圧倒的に多い。

中国のデフレが最大の課題

アンケート調査に戻って、次の質問は、「事業経営における課題は何か？」。複数回答が可能で、多い順に1位から5位までは下記の通りだ。

販売価格の下落による影響…61％、人件費の上昇…55％、国際情勢の影響…49％、市場需要に合った製品を提供できていない…30％、デジタル化による業務の効率化…26％

トップは、「販売価格の下落による影響」だった。すなわち、デフレ経済である。2024年第4四半期から、これが最も深刻な課題となっている。

中国の昨年のCPI（消費者物価価格）の目標値は2％前後だったが、結果は0・2％だった。周知のように世界中が物価高に見舞われていて、日本も3・1％を記録したことを思えば、明らかに異常事態である。

こうした中国経済のデフレと、消費需要の低迷が、日系企業の業績にも大きな影を落としているのである。早い話が、中国市場は以前に比べると、「儲からない国」になってきているのだ。

日系企業はいま、「3つのリスク」にさらされていると言える。それは、中国経済の低迷、日中関係の悪化、米中関係の不透明さである。

そのことを如実に物語っているのが、アンケート結果の最後に記された、各社から寄せられた「要望事項」だった。

• 日中関係の悪化が、受注・調達・投資判断など企業活動全般に影響を与える懸念がある。政治と経済を切り分け、企業活動への影響を最小化して欲しい。

• 政策・制度・補助金・政府調達等において、内外資で公平な競争環境を確保してほしい。

• 日本人駐在員・出張者の安全に対する不安が高まっている。何が問題行為に該当するのか不明確で、過度な自己規制が生じている。家族の理解が得られず、駐在員の確保が難しくなっている。

• 税関における通関手続きや運用が不透明で、現場対応にばらつきがある。通関の遅延や追加資料要求が、事業運営上の負担となっている。

• 日中間の航空路線の減便が、出張や人材往来に支障が出ている。

• 輸出増値税（VAT）還付率の引き下げ・見直しにより、採算が悪化している。還付制度について、安定的で予見可能な運用を求めたい。

• 輸出管理の強化により、手続き負担と不確実性が増している。中央・地方・税関での運用差により、実務対応が難しくなっている。

• 先行き不透明感が強く、新規投資や事業拡大に慎重にならざるを得ない状況が続いている。

現場の中国駐在員たちの「悲痛な声」が伝わってくるようだ。

思えば、私も3年間、北京で悪戦苦闘していた。日中関係が悪い時期もあった。それでも、当時の中国経済はバブル景気に沸いていたし、「明日は今日よりもよくなる」という希望のもとに人々が生きていた。それがいまは、そうではなくなった。

おしまいに一つ補足すると、私の駐在員時代にも時折、今回のようなアンケート調査が回ってきたが、実感・実態よりも甘く回答してしまう傾向があった。中国社会で中国人と日々、ビジネスに勤しんでいると、どうしても情が移ってしまうのである。そのためこうしたアンケート調査は、回答に記された結果よりも、現状は「一回り悲観的」と見るべきである。

それにしても、中国駐在員は「冬の時代」になったものだ。「冬の寒さ」に耐えている彼らにエールを送りたい。

