¡¡¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¢¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡¥Ú¥¢¥Õ¥ê¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£±£¶Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥Ú¥¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë£µ°Ì¤«¤éÂçµÕÅ¾Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÆüËÜÀª¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ï¡¢£²£°£°£¶Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Î¹ÓÀîÀÅ¹á¡¢£²£°£±£´Ç¯¥½¥Á¡¢£±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Ç£²Ï¢ÇÆ¤Î±©À¸·ë¸¹°ÊÍè¡£¥Ú¥¢¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££³£³ºÐ¤ÎÌÚ¸¶¤ÏÆüËÜÅßµ¨¸ÞÎØºÇÇ¯Ä¹¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀ¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡Ê£±£µ£µ¡¦£µ£µÅÀ¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤µ¤é¤Ë£±£µ£·¡¦£´£¶ÅÀ¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÆÀÅÀ¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë£±£µ£¸¡¦£±£³ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹ç·×£²£³£±¡¦£²£´ÅÀ¤ò¤¿¤¿¤¤À¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ¸ÞÎØÂåÉ½¤Ç¡¢ÌÚ¸¶¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¤Ï²ñ¿´¤Î±éµ»¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê±éµ»¡¢±§Ãè°ì¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤¬·è¤Þ¤ë¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¹æµã¡£
¡¡¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤ó¤Ê¤¦¤ì¤·¤¤½Ö´Ö¤¬¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡¼«Ê¬¼«¿È¡¢¥Ú¥¢¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤ó¤ÊºÇ¹â¤Ë¹ç¤¦µ¤Ê¬¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤À¤Ã¤¿¡£