¡Ötfw¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©³¤³°¤Î·Ç¼¨ÈÄ¥µ¥¤¥È¤«¤é¹¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡©¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ötfw¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ötfw¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç²èÁü¤äGIF¤È°ì½ï¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖThat feeling when¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
tfw¤È¤Ï¡¢¡ÖThat feeling when¡Ê¡Á¤Î¤È¤¤Î¤¢¤Îµ¤»ý¤Á¡Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄê¤Î¾õ¶·¤ä·Ð¸³¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢²èÁü¤äGIF¤È°ì½ï¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¶¦´¶¤òÍ¶¤¦¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
ÄêÈÖ¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢¡Ötfw no gf¡ÊÈà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Î¤¢¤Îµ¤»ý¤Á¡Ë¡×¤¬¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¸¶ÅÄ±Ñ¸ì.com¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô