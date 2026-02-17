¡ÔµÌÎè»á¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ëÁíÁªµó¤È¥ê¥Ù¥é¥ë¤Î¸½ºßÃÏ¡Õ¶õÍý¶õÏÀ¤ò¾§¤¨Â³¤±¤ÆÍè¤¿ÆüËÜ¤Î¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ï¡ÖÄì¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¡ÈÀ¤³¦¤¬¥ê¥Ù¥é¥ë²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥ê¥Ù¥é¥ë¤¬¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤¦¡ÉÈéÆù¤Ê»öÂÖ
¡¡Àè¤ÎÁíÁªµó¤Ç¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¥ê¥Ù¥é¥ëÀªÎÏ¤¬²õÌÇÅª¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¢¤ì¤¤¤ï¡¢¶¦»º¡¢¼ÒÌ±¤¬ÂçÇÔ¤·¡¢¼«Ì±¡¢»²À¯¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤¬Ìö¿Ê¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥ê¥Ù¥é¥ë¤ËÌ¤Íè¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ºî²È¤ÎµÌÎè»á¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½¤ò¼Ç¤¤·¤¿ÌîÅÄ²ÂÉ§»á¡¢ÀÆÆ£Å´É×»á
¡¡º£²ó¤ÎÁíÁªµó¤ÏµìÎ©·ûÌ±¼çÅÞ·Ï¸õÊä¼Ô¤Î"À¸Â¸Î¨15¡ó"¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¤Î´ú¤ò¼é¤ë¡×¤¿¤á¤Ë·ëÅÞ¤µ¤ì¤¿Î©·û¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¤Î´ú¤ò¹ß¤í¤¹¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤é¤¬¤¹¤Ù¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¸øÌÀÅÞ¤ÈÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡Ö°ÂÊÝË¡À©¤Ï°ã·û¡×¡Ö¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯È¿ÂÐ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè¤Î¼çÄ¥¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¤¡£
¡¡ÅÞÌ¾¤«¤é¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÂÐ·è¤ò¡ÖÊÝ¼évs¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤Î¹½¿Þ¤«¤é¡Ö±¦ÍãvsÃæÆ»¡×¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤¬±®¤¨¤ë¡£¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÁªµó¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ÏÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÁªµóÀï½Ñ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ°¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
"¶Ë±¦"¤ä¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤¬µÞ¿¤¹¤ë²¤ÊÆ¤Ç¤Ï"¥ê¥Ù¥é¥ë¤Î¸Â³¦"¤¬¤µ¤«¤ó¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ë¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÀï¸å¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ï¡¢¡Ö·ûË¡9¾ò¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÊ¿ÏÂ¤¬¼é¤é¤ì¤ë¡×¡Ö·ûË¡¤ò1Ê¸»ú¤Ç¤âÊÑ¤¨¤ë¤ÈÀïÁè¤¬µ¯¤¤ë¡×¤Ê¤É¹ÓÅâÌµ·Î¤Ê¼çÄ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±¤ÎÂçÂ¿¿ô¤¬Èá»´¤ÊÀïÁè¤Îµ²±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿1960Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¼çÄ¥¤Ë¤â°ìÄêÄøÅÙ¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢1970Ç¯Âå¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¤¦¤µ¤ó¤¯¤µ¤¤¡×¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤½¤Î¸å¤âÈ¾À¤µª°Ê¾å¡¢ÆüËÜ¤Î¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÏÍýÇ°¤ËÇû¤é¤ì¶õÍý¶õÏÀ¤ò¾§¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤È·³³È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂæÏÑ¾ðÀª¤¬¶ÛÇ÷²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÍ×ÀÁ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¸½ºß¤Î¼«±ÒÂâ¤Ë¤Ï·³Ë¡¤¬¤Ê¤¯¡¢Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯Ì±¼çÅª¤ÊÅýÀ©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦"º¬ËÜÅª¤Ê·ç´Ù"¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö¸î·û¡×¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢·ûË¡²þÀµ¤äË¡À°È÷¤ÎµÄÏÀ¤ËÆþ¤ì¤º¡¢À¯ÉÜ°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤À¤±¤À¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÍ¸¢¼Ô¤Ë¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¤Î¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÏÄì¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÃæÆ»¤¬¥ê¥Ù¥é¥ë¤Î´ú¤ò¹ß¤í¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µìÎ©·û¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ù¥é¥ëÁØ¤ÎÅêÉ¼¹ÔÆ°¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ïº£¸å¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¶¦»ºÅÞ¤ä¼ÒÌ±ÅÞ¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤È¤¤¤Ã¤¿º¸ÇÉÀ¯ÅÞ¤ËÉ¼¤ÏÎ®¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÉô¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢È¿¼«Ì±¤Î¼õ¤±»®¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ê¤¤¡£
¡¡»ä¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤ò¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ã¯¤â¤¬Ê¿Åù¤Ê¸¢Íø¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤ÎÄ¹¤¤Ê¿ÏÂ¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¤ÊÆÀè¿Ê¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë¥ê¥Ù¥é¥ë²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ß¡¢¿ÍÎà»Ë¾åºÇ¤â¡ÖË¤«¤ÇÊ¿Åù¤Ê¼Ò²ñ¡×¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤¤¤Þ¤ä¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÏÀ®¸ù¤·²á¤®¤¿¤³¤È¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º¹ÊÌÌäÂê¤Ç¤â¡¢½÷À¤ä¹õ¿Í¤Î¸¢Íø¤Ê¤éÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Âç¤¤Êº¹ÊÌ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤è¤ê¾¯¿ô¤Îº¹ÊÌ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î°ìÎã¤¬¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿±¿Æ°¤Ë¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤¬ÀÚ¼Â¤ÊÂç½°¤Î»Ù»ý¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£À¤³¦¤¬¥ê¥Ù¥é¥ë²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥Ù¥é¥ë¤¬¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤âÆ±¤¸¤À¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÎÉü³è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÅª¡¦·ÐºÑÅªº®Íð¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
µÌÎè¡Ê¤¿¤Á¤Ð¤Ê¡¦¤¢¤¤é¡Ë¡¿ºî²È¡£¶âÍ»¾®Àâ¡Ø¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤¬¤¦¤µ¤ó¤¯¤µ¤¤¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡Ù¡ØÄ«Æü¤®¤é¤¤¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¶áÃø¤Î¾®Àâ¡ØHACK¡Ù¤¬ÏÃÂê¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2026Ç¯2·î27Æü¡¦3·î6Æü¹æ