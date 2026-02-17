¡Ú¸ÞÎØ¡ÛÌÚ¸¶Î¶°ìÃËµã¤¡¡»°±ºÍþÍè¤¬¤Û¤Û¤¨¤ß¸ª¤Ë¼ê¡Öº£Æü¥Þ¥¸¤Çµã¤¤¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤¸¤ã¤ó¡×¡¡¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×ÂçµÕÅ¾¶â¥á¥À¥ë
¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¢¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡¥Ú¥¢¥Õ¥ê¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£±£¶Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë£µ°Ì¤«¤éÂçµÕÅ¾Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÆüËÜÀª¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ï¡¢£²£°£°£¶Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Î¹ÓÀîÀÅ¹á¡¢£²£°£±£´Ç¯¥½¥Á¡¢£±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Ç£²Ï¢ÇÆ¤Î±©À¸·ë¸¹°ÊÍè¡£¥Ú¥¢¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀ¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡Ê£±£µ£µ¡¦£µ£µÅÀ¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤µ¤é¤Ë£±£µ£·¡¦£´£¶ÅÀ¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÆÀÅÀ¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë£±£µ£¸¡¦£±£³ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹ç·×£²£³£±¡¦£²£´ÅÀ¤ò¤¿¤¿¤¤À¤·¤¿¡£²ñ¿´¤Î±éµ»¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¡¢Ìó£²£°ÉÃ¤Î¥Ï¥°¡£¥¥¹¡õ¥¯¥é¥¤¤ÇÆÀÅÀ¤¬½Ð¤ë¤È¡¢»°±º¤Ïº£²ó¤Ï¤³¤±¤º¤Ë¡Ö¥®¥ã¡¼¤Ã¡×¤È¶«¤ó¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÌÚ¸¶¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª³êÁö¤Î¥É¥¤¥Ä¥Ú¥¢¤ÎÆÀÅÀ¤¬½Ð¤ÆµÕÅ¾¶â¥á¥À¥ë¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢£²¿Í¤Ï¾²¤ËÉ¨¤ò¤Ä¤¤¤ÆÊú¤¹ç¤Ã¤¿¡£ÃËµã¤¤ËÊë¤ì¤ëÌÚ¸¶¤ÎÎÙ¤Ç¡¢»°±º¤Ï½À¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£Í¥¤·¤¯¸ª¤òÊú¤¡¢¡Öº£Æü¥Þ¥¸¤Çµã¤¤¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÈù¾Ð¤ß¡¢´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£