¡Ô2¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡Õ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¸°»³Í¥¿¿¤Ï¡ÈÈþÍÆÃË»Ò¡É¡¡ÈþÈ©¤Ø¤È²ÚÎï¤Ê¤ëÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿ÈëÌ©¤Ï°¦ÍÑ¤¹¤ë¡ÖÈþ´é´ï¡×
¡¡¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¾Ð´é¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢É¹¾å¤Ç¹â¡¹¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·Ç¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÃË»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÂåÉ½¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê22ºÍ¡Ë¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÈþÍÆÃË»Ò¡É¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¸°»³Í¥¿¿¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëLEDÈþ´é´ï¡£Â¾¡¢É¹¾å¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¸°»³Í¥¿¿¤Ê¤É¤â
¡Ö2·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃÄÂÎÀï¤ÎÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¶â¥á¥À¥ëºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤µ¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥óÁª¼ê¡Ê21ºÍ¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¡¢Æ²¡¹1°Ì¤ÎÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸Ä¿Í¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤â¡¢É½¾ðË¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤ÏÅ¾ÅÝ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¾å¼ê¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£Âç²ñ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤·¤¿¸°»³¡£¤¤¤Þ¡¢Èà¤Î¤¢¤ë"ÊÑ²½"¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸°»³Áª¼ê¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¥Ë¥¥ÓÈ©¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÔÈ©¤Î¥±¥¢¤È¤«¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àµ¤·¤¤¤ä¤êÊý¤È¤«¼ê½ç¤È¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡Õ¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤ÏÀÖ¤ß¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ë¥¥ÓÈ©¤¬¤¹¤Ã¤«¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ù¥¹¥Ù¤Ê"ÈþÈ©"¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¸ÞÎØ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¤½¤Î·ãÊÑ¤Ö¤ê¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¸°»³¤¬"²ÚÎï¤Ê¤ëÊÑËÆ"¤ò¿ë¤²¤¿ÈëÌ©¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¼Â¤Ï¸°»³Áª¼ê¤ÏÈþ´é´ï¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹"ÈþÍÆÃË»Ò"¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿ôÇ¯Á°¤«¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÂç²ñ¤Ê¤É¤Ë¤â¶¨»¿¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ËÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿¤½¤¦¡£LED¤Î¸÷¤òÈéÉæ¤ËÅö¤Æ¤ÆÈ©ºÙË¦¤ÎÂå¼Õ¤òÂ¥¤¹¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¥Ë¥¥Ó¥±¥¢¤ËÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸°»³Áª¼ê¤ÏÈ©´ÉÍý¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢SNS¤Ë¤âÈþ´é´ï¤Î»ÈÍÑ¤òÊó¹ð¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊÌ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¸°»³¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ëÈþ´é´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¡ØA.GLOBAL¡Ù¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤«¤é¡¢¡Ø¸°»³Áª¼ê¤Î¤ªÈ©¤¬¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¸ú²Ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤È¤Î¤ªÀ¼¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É½¸½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤âÌä¤ï¤ì¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡£ÈþÈ©¤È¤È¤â¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¼«¿®¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬¡¢¸°»³¤ÎÌö¿Ê¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2026Ç¯3·î5Æü¹æ