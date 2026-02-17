3·î´ü·è»»¤Î¡Ö¹âÇÛÅöÍø²ó¤êÌÃÊÁ¡×¤ò¸·Áª¡ªÃæ´üÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤¿ÇÛÅö¼ýÆþ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¹¥¶ÈÀÓ´ë¶È¤Ï¤³¤Î5¼Ò
¹ñÆâ¤Ç¤ÏËÜ·è»»¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë3·îËö¤Î¸¢ÍøÉÕ¤ºÇ½ªÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÎãÇ¯¡¢ÇÛÅö¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Çã¤¤¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤µ¨ÀáÍ×°ø¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÆÃ¤Ë2·î²¼½Ü¤«¤é¤Ï¡¢¹ñÆâ3·î´ü·è»»´ë¶È¤Î¹âÇÛÅöÍø²ó¤êÌÃÊÁ¤¬TOPIX¤ò¥¢¥¦¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥à¤¹¤ëµ¨ÀáÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³ºÇ¶á¤ÏÄ¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤êÌÃÊÁ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁêÂÐÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÏÄã²¼¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹âÇÛÅöÍø²ó¤êÌÃÊÁ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊª¿§¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËÃæ´üÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤¿ÇÛÅö¼ýÆþ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¹¥¶ÈÀÓÌÃÊÁ¡¢³ô²Á»ØÉ¸ÌÌ¤«¤é²¼ÃÍÉÔ°Â¤ÎË³¤·¤¤³ä°ÂÌÃÊÁ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ïº¬¶¯¤¤¡£
º£Ç¯¤â1·î²¼½Ü¡Á2·îÁ°È¾¤Î10-12·îÊ¬·è»»È¯É½¤ÇÂ¸µ¼ÂÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¸å¡¢3·îËö¸¢Íø¤ÎÇÛÅö¼è¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤¿Æ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¡£´üËö¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë3·î´ü·è»»´ë¶È¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
ÆüËÜ´¤»Û<8174>
¡¦2·î13Æü½ªÃÍ2997.5±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë3.44¡ó
DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÈÀ®Ä¹Åê»ñ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢¹â¿å½à¤Î³ô¼ç´Ô¸µ¤òÂ³¤±¤ëÆ±¼Ò³ô¤âÇÛÅö¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Î¸»Àô¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤¿Äã¥³¥¹¥È¹½Â¤¤Ë¤¢¤ë¡£ÄÌ¾ï¡¢LP¥¬¥¹¡Ê¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¡Ë¤Ï¥Ü¥ó¥Ù¤ÎÇÛÁ÷¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¤ÏÂ¿Âç¤Ê¥³¥¹¥È¤òÍ×¤¹¤ë¤¬¡¢Æ±¼Ò¤ÏÁ´¸ÜµÒ¤Ø¥¹¥Þ¡¼¥È¥á¡¼¥¿¡¼¡ÊÄÌ¿®µ¡Ç½ÉÕ¤¸¡¿Ë´ï¡Ë¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸¡¿Ë°÷¤ÎË¬Ìä¥³¥¹¥È¤ò¥¼¥í²½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢AI¤¬24»þ´ÖÌµ¿Í¤Ç²ÔÆ¯¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÇÛÁ÷¥ë¡¼¥È¤ò»»½Ð¤¹¤ëµòÅÀ¤ò¹½ÃÛ¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¼«¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Ë¤â³«Êü¤·¡¢¡ÖÇÛÁ÷¼õÂ÷¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¼ý±×¸»¡ÊLPGÂ÷Á÷¡Ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£M&A¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒ´ðÈ×³ÈÂç¤âÀ®Ä¹¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¶õÄ´¡¦µëÇÓ¿å¹©»ö¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖËÌÅÍ´É¹©¡×¤ò´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¬¥¹µ¡´ïÈÎÇä¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢½»Âð¥¤¥ó¥Õ¥éÁ´ÂÎ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÉÔÉ¬Í×¤Ê»ñËÜ¤ÏÅê»ñ²È¤ËÌá¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ì´Ó¤·¤¿¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë´ð¤Å¤¡¢2019Ç¯3·î´ü°Ê¹ß¡¢Áí´Ô¸µÀ¸þ¡Ê½ãÍø±×¤Î¤¦¤ÁÇÛÅö¤È¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Ë½¼¤Æ¤ë³ä¹ç¡Ë100¡ó°Ê¾å¤Î´Ô¸µ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¡£ÌµÂÌ¤Ê³ô¼ç»ñËÜ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ROE¡Ê¼«¸Ê»ñËÜÍø±×Î¨¡Ë20¡ó¤È¤¤¤¦¹â¤¤¿å½à¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£»ñËÜ¸úÎ¨¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
Á´¹ñÊÝ¾Ú<7164>
¡¦2·î13Æü½ªÃÍ3159±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë3.64¡ó
ÆÈÎ©·Ï½»Âð¥í¡¼¥óÊÝ¾ÚºÇÂç¼ê¤ÎÁ´¹ñÊÝ¾Ú¡Ê7164¡Ë¤Ï¡¢¶¯¸Ç¤Ê¼ý±×´ðÈ×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ê³ô¼ç´Ô¸µ»ÑÀª¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡£³ô¼ç´Ô¸µ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÇÇÛÅöÀ¸þ¤ò50¡ó¤Ø°ú¤¾å¤²¡¢2026Ç¯3·î´ü¤«¤é¤ÏÃæ´ÖÇÛÅö¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Íø±×´Ô¸µ¤Î³È½¼¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯3·î´ü¤ÎÁí´Ô¸µÀ¸þ¡Ê½ãÍø±×¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÅö¤È¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Î¹ç·×³ä¹ç¡Ë¤Ï70¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢³ô¼°Ê¬³ä¡Ê2025Ç¯3·î¤Ë1³ô¤ò2³ô¤ØÊ¬³ä¼Â»Ü¡Ë¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¼Â¼Á¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢11´üÏ¢Â³ÁýÇÛ¤òÃ£À®¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¶âÍø¾å¾º¤ò¡ÖÄÉ¤¤É÷¡×¤ËÊÑ¤¨¤ëÆÈ¼«¤Î¼ý±×¹½Â¤¤¬¸÷¤ë¡£¶âÍø¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î¤¿¤á¤ËÊÝ¾Ú¤ò³°Éô°ÑÂ÷¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëËÄÂç¤Ê¼ê¸µ»ñ¶â¤Î±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤¬¸þ¾å¤·¡¢±Ä¶È³°¼ý±×¤Î³ÈÂç¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤ä¤¹¤¤¡£
Â¾¼Ò¤ÎÊÝ¾Ú»Ä¹â¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ°ú¤¼õ¤±¤ëABLÂßÉÕ¡ÊÆ°»º¡¦ºÄ¸¢Ã´ÊÝÍ»»ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼êË¡¡ËÅù¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Çã¼ý¤äÄó·È¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹Í¾ÎÏ¤âÂç¤¤¤¡£2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤ÎÊÝ¾ÚºÄÌ³»Ä¹â¤Ï20.4Ãû±ß¤È°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÅÙ·ÀÌó¤¹¤ì¤ÐÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÊÝ¾ÚÎÁ¤¬Æþ¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î°ÂÄêÀ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤êÌÃÊÁ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤ÏÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤í¤¦¡£
ÆüËÜ¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó<7575>
¡¦2·î13Æü½ªÃÍ1385±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë3.90¡ó
°åÎÅµ¡´ï¤ÎÈÎÇä¾¦¼Ò¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥á¡¼¥«¡¼µ¡Ç½¤âÊ»¤»»ý¤Ä¡£¿´Â¡¼À´µÅù¤ÎÄã¿¯½±¡ÊÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ë¼£ÎÅ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢Çä¾å¹â¤ÎÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ëÉÔÀ°Ì®¼£ÎÅÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢¹â¤¤ÀìÌçÀ¤òÇØ·Ê¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¼ý±×´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎÁÆÍøÎ¨¤Ï60¡óÁ°¸å¤È¹â¤¯¡¢»ÅÆþ¤ìÉÊ¤ÎÌó40¡ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¹â¼ý±×À¤¬Íø±×À®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯3·î´ü¤Ï¿·µ»½Ñ¡ÖPFA¡Ê¥Ñ¥ë¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¢¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§ÅÅ¾ì¤òÍÑ¤¤¤¿ºÇ¿·¤Î¿´¶Ú¾Æ¼Þ½Ñ¡Ë¡×¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½¾ÍèÀ½ÉÊ¤Î¼ûÍ×¸º¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿»îÎý¤ÎÇ¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢PFA¤Î¿»Æ©¤Ë¤è¤ê¿´Ë¼ºÙÆ°¤Î¼ê½Ñ·ï¿ô¼«ÂÎ¤¬Áý²Ã¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼þÊÕ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¼ûÍ×¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ëÄÉ¤¤É÷¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»ß·ì¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤äÇ¾·ì´É¡¢¾Ã²½´ï¤Ê¤É¤ÎÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤Ç¹âÍø±×Î¨¤ÎÀ½ÉÊ¤òÀÑ¶ËÅ¸³«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼ý±×¸»¤ÎÂ¿³Ñ²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤É¡¢µÕ¶¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶¯ÎÏ¤Ê³ô¼ç´Ô¸µÊý¿Ë¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£2028Ç¯3·î´ü¤Þ¤Ç¡ÖÇÛÅöÀ¸þ40¡ó¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖDOE¡Ê³ô¼ç»ñËÜÇÛÅöÎ¨¡Ë5¡ó¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¹â¤¤Êý¤òÇÛÅö´ð½à¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£½ã»ñ»º¤ò´ð½à¤È¤¹¤ëDOE¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÈÀÓÊÑÆ°¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤°ÂÄêÇÛÅö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Î5´ü´Ö¤ÇÁí³Û270¡Á300²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î´Ô¸µ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñËÜ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ð±Ä¿Ø¤Î°ÕÍß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
ÍÂôÀ½ºî½ê<5208>
¡¦2·î13Æü½ªÃÍ2303±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë4.21¡ó
À®Ä¹²ÃÂ®¤È½¼¼Â¤·¤¿³ô¼ç´Ô¸µºö¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÆ±¼Ò¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£2026Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´ü·è»»¤Ç¤ÏÇä¾å¹â147.25²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ16.8%Áý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×16.61²¯±ß¡ÊÆ±54.1%Áý¡Ë¤ÈÂçÉýÁý±×¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÅÅ»ÒºàÎÁÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢AIÍÑÅÓ¤Ê¤ÉºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¸þ¤±ºàÎÁ¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤¬¶ÈÀÓ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»º¶ÈÍÑ¹½Â¤ºàÎÁÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¿å½èÍýÍÑ°µÎÏÍÆ´ï¤Î¹¥Ä´¤¬Â³¤¯¤Û¤«¡¢¹Ò¶õµ¡ÍÑ¥Ï¥Ë¥«¥à¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÃø¤·¤¤²óÉü¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢·àÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£¡Ö¿¥¤ë¡×¡¢¡ÖÅÉ¤ë¡×¡¢¡Ö·Á¤Å¤¯¤ë¡×µ»½Ñ¤Ë¶¯¤ß¤òÍ¤¹¤ëºàÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤¬½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡Ê2026Ç¯3·î´ü¡Á2030Ç¯3·î´ü¡Ë¤Ç¤ÏÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨8.0%¡¢ROIC8%°Ê¾å¡¢ROE10%°Ê¾å¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£¿·µ¬»ö¶ÈÎÎ°è¤ÎÇä¾åÈæÎ¨¤ò¸½ºß¤Î15%¤«¤é2030Ç¯3·î´ü¤Ë¤Ï40%¤Ø°ú¤¾å¤²¤ë·×²è¤À¡£Ìî¿´Åª¤È¤â»×¤¨¤¿ÌÜÉ¸Ã£À®¤â²ä¤«¤Ë¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£
³ô¼ç´Ô¸µºö¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢DOE¡Ê³ô¼ç»ñËÜÇÛÅöÎ¨¡Ë6%¤Þ¤¿¤ÏÁí´Ô¸µÀ¸þ80%°Ê¾å¤Î¤¤¤º¤ì¤«Âç¤¤¤¶â³Û¤òÇÛÅö¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¹¥·è»»¤ò¼õ¤±¤Æ³ô²Á¤ÏµÞ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À®Ä¹À¤È°ÂÄêÇÛÅö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¹âÇÛÅöÍø²ó¤êÌÃÊÁ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯<9434>
¡¦2·î13Æü½ªÃÍ214.1±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë4.02¡ó
È×ÀÐ¤ÊÄÌ¿®»ö¶È¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¿Æ²ñ¼Ò¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¹ñÆâ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ØÂ¨ºÂ¤ËÅ¾ÍÑ¤Ç¤¤ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¡£Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¤Ï¡¢¹â¤¤´Ô¸µ¿å½à¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥«¥à¤È¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ÎÎ¾¼è¤ê¤òÁÀ¤¦Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³ô²Á²¼Íî»þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÆÃ¤Ë¹â¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£
¸½ºß¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¡×¤«¤é¡ÖAI¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¡×¤ØÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£2026Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¹âÀÇ½GPU¡Ê²èÁü½èÍýÁõÃÖ¡Ë¤òÂ¨»þÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»ÏÍ½Äê¤Ç¡¢·×»»¥ê¥½¡¼¥¹¤Î³°ÈÎ¤¬¿·¤¿¤Ê¼ý±×¸»¤È¤Ê¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¼«¹ñ¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡Ö¥½¥Ö¥ê¥ó¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¹ñ»ºLLM¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¡Ö¥µ¥é¥·¥Ê¡×¤È¼«¼Ò¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢´±¸øÄ£¤ä´ë¶È¤òÍ¥°Ì¤Ë¼è¤ê¹þ¤àÁÀ¤¤¤À¡£
ÈóÄÌ¿®ÎÎ°è¤ÎÌö¿Ê¤âÃø¤·¤¤¡£PayPay¤ò¼´¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»ö¶È¤Ï¡¢·èºÑ¤«¤é¶ä¹Ô¡¢¾Ú·ô¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÀ¸ÂÖ·Ï¡Ë¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤òµÞ³ÈÂç¤µ¤»¤¿¡£Å°Äì¤·¤¿¥³¥¹¥È´ÉÍý¤ÇÀè¹ÔÅê»ñ¤ò¤³¤Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢¼¡À¤Âå¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤òÂÇ¤Ä»ÑÀª¤Ï¡¢ÇÛÅö¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¹¶¼é·óÈ÷¤ÎÌÃÊÁ¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
´Ë¤ä¤«¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÄêÃå¤âº£¸å¤Î´ë¶È¼ý±×¤Î¿Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤ä¤¹¤¤¡£´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍø±×À®Ä¹¤È³ô¼ç´Ô¸µ¤Î³È½¼¤òÎ¾Î©¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬Â³¤¯´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£°ìÊý¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Î¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ê¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¡ÊÇÛÅö¤ä³ô¼çÍ¥ÂÔ¡Ë¤è¤ê¤â°ì»þÅª¤Ê¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥í¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÑÀ¤â¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡£Ã»´üÅª¤Ë³ô²Á¤Î²¼Íî¶ÉÌÌ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ãæ´üÅª¤Ê¼ý±×À®Ä¹¤È¹¥ÇÛÅö¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ëÌÃÊÁ¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
