¹â»ÔÁíÍý¤Î¡ÖµÁÍý¤ÎÂ©»Ò¡×¤ò¶îÃà¤·¤¿¡Ö¸µÌ±¼çÅÞµÄ°÷¡×¤¬¼«Ì±Æþ¤ê¤Ç¡¢ÆâÊ¶ËÖÈ¯¤Î²ÄÇ½À­

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

½°±¡ÁªÁ°¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Í×Ë¾½ñ

½°±¡ÁªÅê³«É¼Æü¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿2·î5Æü¡¢¤¢¤ëÍ×Ë¾½ñ¤¬¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç½Ð²ó¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

°¸Àè¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡¢ÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¡¢¸Å²°·½»ÊÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡£º¹½Ð¿Í¤Ï¡ÖÊ¡°æ¸©ÂèÆóÁªµó¶è»ÙÉô¡¡½êÂ°16ÃÏ°è»ÙÉôÄ¹°ìÆ±¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤³¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÍ×Ë¾¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¡ÒÀÆÌÚ¡ÊÉð»Ö¡Ë»á¤¬ÅöÁª¤·¤Æ¤â¼«Ì±ÅÞÆþ¤ê¤Ï²óÈò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¤è¤¦¤ËÍ×Ë¾¤·¤Þ¤¹¡Ó

ÀÆÌÚ»á¤Ïº£²ó¡¢Ê¡°æ2¶è¤«¤éÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·¡¢ÅöÁª¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ËÄÉ²Ã¸øÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

Ê¡°æ2¶è¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎµÁÍý¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë»³ËÜ·ú¸©µÄ¤¬½ÐÇÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÀ¤½±ÈãÈ½¡×¤ÇÁ´ÂÎ¤Î¾ðÀª¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¤ÈÎëÌÚ´´»öÄ¹¤È¸Å²°ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤«¤éÅÅÏÃ¤ÇÀâÆÀ¤µ¤ì¡¢ÃÇÇ°¡£

¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤òÎ¥ÅÞ¤·¡¢¡Ö²þ³×¤Î²ñ¡×¤ò·Ð¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤È±¡Æâ²ñÇÉ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÀÆÌÚ»á¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£

¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤è¤ëÀÆÌÚ»á¸øÇ§¤ÎÎ¢Â¦

2·î3Æü¤ÎÀÆÌÚ»á¤Î¸Ä¿Í±éÀâ²ñ¤Ë¡¢¸Å²°ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢¡ÖÅöÁª¤·¤¿¤é¼«Ì±ÅÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ÎÍ×Ë¾½ñÄó½Ð¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Í×Ë¾¤ÏÌµ»ë¤µ¤ì¡¢ÀÆÌÚ»á¤Ï¼«Ì±Æþ¤ê¤·¤¿¡£¸©Ï¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦Ê°¤ë¡£

¡ÖÀÆÌÚ¤Ï¸µÌ±¼çÅÞ¤ÇÌîÅÞ¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¤­¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¿Í¤ò¸øÇ§¤¹¤ë¤Î¤«¡£¼«Ì±Ã±ÆÈ¤Ç300¤òÄ¶¤¨¤ëµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢µ¤¤ò¸¯¤¦É¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×

¤â¤È¤â¤Èµì°ÂÇÜÇÉ´´Éô¤Î¹âÌÚµ£»á¤È¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÉ×¡¦»³ËÜÂó»á¤¬¸øÇ§¤ò½ä¤Ã¤Æ·ã¤·¤¯Áè¤Ã¤Æ¤­¤¿Ê¡°æ2¶è¡£¸©Ï¢¤â¹âÌÚÇÉ¤È»³ËÜÇÉ¤ËÆóÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ØÍè¤ÆÎ¾¼Ô¤¬µÞÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡Öº£²ó¡¢¹âÌÚ»á¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯½ÐÇÏ¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤Î³Î¼¹¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËÀÆÌÚ¤È¤¤¤¦¡Ø¶¦ÄÌ¤ÎÅ¨¡Ù¤¬¸½¤ì¤¿¡£¸øÇ§·èÄê¤òÊ¤¤½¤¦¤È°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄñ¹³¤òÂ³¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞÈë½ñ¡Ë

ÁíÍý¤ÎÉ×¤ÎÃÏ¸µ¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê²Ð¼ï¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£

¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2026Ç¯3·î2Æü¹æ¤è¤ê

¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹â»ÔÁíÍýÎ¨¤¤¤ë¡È¼«Ì±ÅÞ¤Î¾¡Íø¡É¤Ç¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤ÏµÞ¾å¾º¡×¤«¡Ä¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ï¡ÖÉé¤Î¥ë¡¼¥×¡×¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë

¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÁªµó¤ËÂç¾¡¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¤¬¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¡×¤ò¼Â¸½¤«¡Ä¡Ö½÷À­Å·¹ÄÍÆÇ§¡×¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤ë¥ï¥±