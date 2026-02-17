¥Û¥Æ¥ë¤È¥³¥¹¥á¤Î¡ÉºÇ¹âÊö¡É¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖµþÅÔÆó¾ò²¹Àô¡×¤ÇºÇ¹â¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¡Ú¸åÊÔ¡Û
¤¤¤Þ¤äµþÅÔ¤ò¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖHOTEL THE MITSUI KYOTO¡Ê¥Û¥Æ¥ë ¥¶ ¥ß¥Ä¥¤ ¥¥ç¥¦¥È¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢THE MITSUI¡Ë¡£¤½¤ÎÌÜ°õ¤Ï¡¢¼Ì¿¿¾å¤Î´ÓÏ½¤¢¤ë³á°æµÜÌç¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä5¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¤È2025Ç¯12·î¤«¤é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÏ¶È97Ç¯¤ò¸Ø¤ëPOLA¡Ê¥Ý¡¼¥é¡Ë¡£Æ±¼Ò¤Î40Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊºÇ¹âÊö¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖB.A¡×¤¬¡¢Æ±¥Û¥Æ¥ëÉßÃÏÆâ¤ËÍ¯¤½Ð¤ë¡ÖµþÅÔÆó¾ò²¹Àô¡×¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿ÂßÀÚ¶õ´Ö¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È²¹Àô¡×¤Ç»ê¶Ë¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡ÖThe B.A Winter Ritual at Kyoto Nijo Onsen¡×ÂÎ¸³µ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¸åÊÔ¤Ç¤¹¡£
Å·Á³²¹Àô¡Ü¡ÈB.AÂÎ¸³¡É¤Ç¶Ë¾åÈ©¤Ë
¤¤¤ä¡Á¡¢ºÇ¹â¤À¡£100m2°Ê¾å¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È²¹Àô¤ò1»þ´ÖÆÈÀê¤·¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ê¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¤Ê¤É¡Ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ý¡¼¥éÈþÈ©²¹ÀôÇ§¾Ú¡×¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÅ·Á³²¹Àô¡¢µþÅÔÆó¾ò²¹Àô¤Ë¥¶¥Ö¥ê¤È¿»¤«¤Ã¤Æ¡¢¿´¤â¿ÈÂÎ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¥ë¡¼¥à¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿B.A¡ÈÂè7À¤Âå¡É¤Î¥í¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥ß¥ë¥¯¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê¾å¼Ì¿¿¡Ë¤ò½çÈÖ¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£¸«¤ë¸«¤ëÈ©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¡¢¥Ï¥ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤¢¡¢¤³¤ÎÂ¿¹¬´¶¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°ÂÎ¸³¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡£¤µ¤¹¤¬¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤È¥³¥¹¥á¤Î¡ÈºÇ¹âÊö¡É¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖThe B.A Winter Ritual at Kyoto Nijo Onsen¡×¤À¡£
¤¹¤Ã¤«¤êËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È²¹Àô¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ñ¥¨¥ê¥¢¡Ö¥µ¡¼¥Þ¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°SPA¡×¤ò½Ð¤Æ¡¢THE MITSUI´ÛÆâ¤ò¤½¤¾¤íÊâ¤¯¡£¥é¥¦¥ó¥¸¤ÎÅ·°æ¤«¤éÄß¤ê²¼¤²¤é¤ì¤¿¥Ñ¥¤¥×¥¢¡¼¥È¤â¡¢¾²¤«¤éÅ·°æ¤Þ¤Ç¤¢¤ëµðÂç¤ÊÁë±Û¤·¤Ë¸«¤¨¤ë²óÍ·¼°¤ÎÃæÄí¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Î·úÊª¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÈþ¤·¤¤¡£
Èþ¤·¤¹¤®¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý£¶»®¤Ë¶ÃÃ²¡ª
¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¡¢THE MITSUI¤¬¸Ø¤ë¡¢ÍÒ¡Ê¤«¤Þ¡Ë¾Æ¤ÎÁÍý¤¬´ÇÈÄ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖFORNI¡Ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¡Ë¡×¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£¥×¥ê¥â¥Ô¥¢¥Ã¥È¡ÊÂè£±¤Î»®¡Ë¤¬¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥ê¥¾¥Ã¥È¡¢ÍÒ¾Æ¤¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤«¤éÁª¤Ù¤ë£¶»®¤Î¥³¡¼¥¹¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£ÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ£µ¼ïÎà¤Î¥ï¥¤¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö¥ï¥¤¥ó ¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥³¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¡¢ÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡ª
¤³¤ÎÆü¡Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï»þ´ü¤Ë¤è¤êÂØ¤ï¤ë¡Ë¡¢¤Þ¤º½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¡¼¥×¡Ö¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å ¥ß¥ó¥È¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¡£¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤ÎÈþ¤·¤µ¡ª¡¡Àå¤¬¾Æ¤±¤ë¤Û¤É¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤À¤±¤ì¤É¡¢Ì´Ãæ¤Ç°û¤ß´³¤·¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡¡¥ß¥ó¥È¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤Ï¸ú²ÌÅª¤À¤¬¡¢¤¤ï¤á¤Æ¾åÉÊ¤Ç¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò¥¸¥ã¥Þ¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ÎÎÁÍý¤Ç¤â¡¢¤¦¤ë¤ï¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¶Ë¾å¤ÎÌ£¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¤¤ä¡¼¡¢ËþÊ¢¡¢ËþÂ¡ª¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê»Ý¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¤³¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¤É¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤âÃæÄí¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁëºÝ¤ÎºÂÀÊ¤ÏÄã¤¤°ÌÃÖ¤Ë¡¢±ü¤ÎÀÊ¤Ï¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯ÃÊº¹¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¡¢±ü¤ÎÀÊ¤«¤é¤Ç¤âÍ¾Íµ¤ÇÄí¤¬¸«ÄÌ¤»¤ë¡£¤¤¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨Äí¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤¿ÀÊ¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Å¹¤Î±ü¤ÎÊÉ¤Ï°ìÌÌ¶À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë±Ç¤Ã¤¿Äí¤òË¾¤á¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¡¢THE MITSUI¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡ª
¹âÍÈ¤·¤¿µ¤Ê¬¤Î¤Þ¤ÞÉô²°¤ËÌá¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤ÈÈ©¿¨¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËÃåÂØ¤¨¡¢¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¥¥ó¥°¥µ¥¤¥º¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤â¤°¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¿¤ó¡¢¿¼¡Á¤¤Ì²¤ê¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
Ä«¤«¤éB.AÂÎ¸³¥¢¥²¥¤¥ó¡ª
ÍâÄ«¡£Æü¤Î½ÐÁ°¤Ë¥¹¥Ã¥¥êÌÜ³Ð¤á¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÆü¤¬¾º¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Éô²°¤ÎÁë¤«¤éÃæÄí¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤Æ¡¢Ä«¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ëÁ°¤Ë¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Éô²°É÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
ºòÌë¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È²¹Àô¤ÇÅ·Á³²¹Àô¤ÈB.AÂè7À¤Âå¤ò´®Ç½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Éô²°É÷Ï¤¤Î¤Ä¤¯¤ê¤ò°ìÅÙÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢Æþ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¤ÈÃ¯¤â¤¬»×¤¦¤Ï¤º¤À¡£Íá¼¼Á´ÂÎ¤¬ÀÐ¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢ÍáÁå¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥×¡¼¥ë¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¹¤¤¡£Âç¤ÎÂç¿Í¤Õ¤¿¤ê¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤¢¤ëÂç¤¤µ¡£¥¿¥ª¥ëÃÏ¤ÎÍá¼¼Ëí¤Þ¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¡Ö¤³¤³¤ËÆ¬¤ò¤â¤¿¤²¤Æ¡¢¤Î¡Á¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤À¡£
É÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ê¬¸ü¤¤¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ç¿ÈÂÎ¤ò¤Õ¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤ò±©¿¥¤ë¡£Ä«¤«¤é¤¹¤Ã¤«¤ê¥»¥ì¥Öµ¤Ê¬¤À¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢ºòÌë¤Î¡ÖThe B.A Winter Ritual at Kyoto Nijo Onsen¡×¤Ç¡¢»ý¤Áµ¢¤êÍÑ¤ÎB.AÂè£·À¤Âå¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤À¡ª
¤ªÅÚ»º¤Î¥ß¥Ë¥Ü¥È¥ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢B.A¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÎÌ¡£»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤Ä¤«¤¨¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¿´¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¦¡¼¤ó¡¢¤³¤ì¤³¤ì¡£¤³¤Î¹á¤ê¡ª¡¡³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¹á¤ê¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½Å¤Í¤Æ¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤½¤Î²÷Å¬¤ÊÀ¤³¦¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¹á¤ê¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤¬¤¢¤ë¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤Ù¤¤«¡Ä¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢¤Î»þ´Ö¤¬¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤¹¤ë¤Î¤À¡£
Ä«¤«¤éµþ¤Î³¤¤Î¹¬¡¢»³¤Î¹¬¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª
¤Þ¤¿Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ä«¿©¤ò¿©¤Ù¤ËºÆ¤ÓFORNI¤Ø¡£¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁëºÝ¤ÎÀÊ¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¡¢¡ÖºòÌë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÂ¿©¤òÁª¤ó¤À¡£
¤·¤«¤·¤Þ¤¢¡¢¤³¤ÎÄ¯¤á¤Ï¤É¤¦¤À¡£ºòÌë¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿ÃæÄí¤ò¸«¤¿¤È¤¤â¡¢¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Èþ¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä«¤Î·Ê¿§¤Ï¤Þ¤¿³ÊÊÌ¤À¡£Áë¤ÏÂ¤â¤È¤Þ¤ÇÁ´ÌÌ¥¬¥é¥¹¤À¤«¤é¡¢¥Æ¥é¥¹ÀÊ±Û¤·¤ËÄí¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¡¢ÃÏÌÌ¤ÎÂÝ¤Þ¤Ç¤â¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤À¡£¤¢¤¢¡¢¤¤¤Þ»ä¤ÏµþÅÔ¤ÎÄ«¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤¿¤Ê¤ó¤È¤â¡¢¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Ê´¶¤¸¡Ä¡Ä¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î½÷À¤¬¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¡¢ÏÂ¿©¤Ç¤¹¡£¤´¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢»ä¤ÎÄ«¿©¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¨¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¤Î¡ª
ÏÂ¿©¤òÁª¤ó¤ÇÂçÀµ²ò¡ª¤È¤Û¤¯¤½¾Ð¤ß¤Ä¤Ä¡¢¾å¼Ì¿¿¤Î¤ª½Å¤Î¤Ê¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡Ä¡Äº¸¾å¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Ë¡ÖÂçº¬¡¢Æî±»¡Ê¥«¥Ü¥Á¥ã¡Ë¡¢Ã°ÇÈÃÏ·Ü¼£Éô¼Ñ¡Ê¤¸¤Ö¤Ë¡Ë¡×¡Ö¤À¤·´¬¤Íñ¤ÈÌÚ¥Î»Òñ²¡Ê¤¢¤ó¡Ë¡×¡Ö³ª¡Ê¤«¤Ë¡Ë¤È¥¤¥¯¥é¤Î¿Ý¤ÎÊª¡×¡ÖÏÂÍü¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤ÈµðÊö¡×¡Ö¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤È¾ÆÉñÂû¤Î¤ª¤Ò¤¿¤·¡×¡Ö¹á¤ÎÊª¡×¡Ö´ÅÂä¤Î½ÏÀ®¼òÇô¾Æ¡×¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¤ÊÉÛ¿Ø¡£¤´ÈÓ¤ÏµþÅÔÉÜ»º¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡¢Ì£Á¹½Á¤Ï¡ÖÍÕ±£¡Ê¤Ï¤¬¤¯¤ì¡ËÌ£Á¹¡×»ÅÎ©¤Æ¤À¡£µþÅÔ¤òÂåÉ½¤¹¤ëµû¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç¤âÆ²¡¹¥á¥¤¥ó¤òÄ¥¤ì¤ë´ÅÂä¤òÄ«¤«¤é¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¤·¤«¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¤¡ª
¡Ö¤â¤¦Ãë¤´ÈÓ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤ä¡×¤È»×¤¨¤ë¤Û¤ÉËþÊ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Àè¤Û¤É¤Î½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡ÖÁ´ÉÊ¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥È¤ÏÁª¤Ù¤ë¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«²ÈÀ½¥Ñ¥ó¤ä²¹¡¦Îä¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÎÁÍý¤Î¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âÉ¾È½¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤Ï¤¼¤ÒÍÎ¿©¤â¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ÎÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¦¡¼¤ó¡¢¤½¡¢¤½¤ì¤ÏÊ¹¤¼Î¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«²ÈÀ½¤¢¤ª¤ÇÀ±à¤ÎÌîºÚ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Ï¤¸¤á4¼ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡Ê¤É¤ì¤â¥á¥Á¥ã¤¦¤Þ¤é¤·¤¤¡ª¡Ë¤âÉÊ¿ô¤âÂç½¼¼Â¤Î¥µ¥é¥À¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥ß¡¼¥È¤ä¥Ñ¥ó¡¢6¼ïÎà¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö·Ü¥â¥âÆù¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ¡×¡ÖÇò¤¤¤ó¤²¤óÆ¦¤Î¼Ñ¹þ¤ß¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ý¥Æ¥È¡×¡ÖÃ°ÇÈ¤·¤á¤¸¤È¥¥Î¥³¥½¥Æ¡¼¡õ¥í¡¼¥¹¥È¥È¥Þ¥È¡×¤Û¤«¡¢¼ÑÊª¡¢ÍÈ¤²Êª¡¢¥°¥ê¥ë¤Þ¤Ç¤½¤í¤Ã¤¿¥Û¥Ã¥È¥ß¡¼¥ë¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¹¤´¤¤¡£¤Ä¤Þ¤êÏÂ¿©¤òÁª¤Ü¤¦¤¬ÍÎ¿©¤òÁªÂò¤·¤è¤¦¤¬¡¢Ä«¤«¤éÂçËþÂ¤Î¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤¤¤è¤¤¤è¡¢½ÐÈ¯¤Î¤È¤¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ì¾»Ä¡Ê¤Ê¤´¤ê¡ËÀË¤·¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¿´ÛÆâ¤ò»¶ºö¤¹¤ë¡£ÌÀ¤ë¤¤¤È¤¤Ë¸«¤ëÀéËÜÄ»µï¤òÌÏ¤·¤¿Ï²¼¤â¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤â¡¢¤Þ¤¿¤¤¤¤¤Ê¤¢¡£¤½¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤«¤é¸«¤Æ¡¢¼êÁ°¤¬¥â¥À¥ó¤Ê¿åÈ×¤Ç¡¢±ü¤¬ÅÁÅýÅª¤ÊÆüËÜÄí±à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢Ìó1300m2¤ÎÃæÄí¤âÁÇÅ¨¤À¤Ê¤¢¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥í¥Ó¡¼¤Ç¹ø³Ý¤±¤¿¤Þ¤Þ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡£¸å¤íÈ±¤ò°ú¤«¤ì¤Ä¤Ä¡¢ËÁÆ¬¼Ì¿¿¤Î³á°æµÜÌç¤ò½Ð¤Æ¡¢THE MITSUI¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Íè¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡Ê¡ÖThe B.A Winter Ritual at Kyoto Nijo Onsen¡×¤Ï¡¢2·î26Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡£
Í¾±¤¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¡¢´ú´ÏÅ¹¡Ö¥Ý¡¼¥é ¥®¥ó¥¶¡×¤Ø
¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤Î¿ôÆü¸å¡£¤¢¤ÎB.AÂÎ¸³¤è¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡ª¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤ËºòÇ¯12·î12Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ý¡¼¥é¤Î´ú´ÏÅ¹¡Ö¥Ý¡¼¥é ¥®¥ó¥¶¡×¤òË¬¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤¯¤â¡¢¤¤ï¤á¤Æ¸ÄÀÅª¤ÇÉÔ»×µÄ¤Ê1³¬¤Î¶õ´Ö¤Ï¶äºÂÄÌ¤ê¤«¤é¤â¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤¼¤Ò¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¾å¼Ì¿¿¤ÎÃÏ²¼1³¬¡ÖESTHETIC¥Õ¥í¥¢¡×¡£
¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡©¤Èºø³Ð¤·¤½¤¦¤Ê¡¢¤Û¤Î°Å¤¤ÃÏ²¼¶õ´Ö¡É¤Ï¡¢¡ÈÅÚÃæ¡É¤ò»×¤ï¤»¤ë¹á¤ê¤È¡ÈÃÏ¾å¡É¤«¤éÏ³¤ì¤ë¸÷¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ²¼Äë¹ñ¤Î½»¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆÇö¤¤¥°¥ì¡¼¤ÎÊÉ¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿¡¢¥â¥ó¥´¥ëÍ·ËÒÌ±¤Î¥²¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Àã¹ñ¤Î¤«¤Þ¤¯¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¡©¡¡¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¥Ý¡¼¥é ¥®¥ó¥¶¤òË¬¤ì¤Æ¡¢¤¼¤Ò¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¤¿¤·¤«¤á¤Æ¡ª
