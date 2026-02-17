¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¶¶ËÜÍüºÚ¡¢°µ´¬¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
¡¡ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼ BELOVED ENEMY¡Ù(DMM TV)¤Ç°Ìò¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¶¶ËÜÍüºÚ¤¬¡¢17ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©»ï¡ØFLASH¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¡ªÉ½»æ¤Ç±ð¤Ã¤Ý¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¨¤Ê¤³
¡¡¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¶¶ËÜ¤¬¡¢Ê·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë¥¬¥ì¡¼¥¸¤òÉñÂæ¤ËG¥«¥Ã¥×¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¨¤Ê¤³¡¢Â¼»³Í¥¹á¡¢À®³¤Í¼Ó¡¢¤¢¤Þ¤Ä¤Þ¤ê¤Ê¡¢Æî¶×Æà¡¢Æî±À¤ë¤¤¡¢Benjamin¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡¢ÁêÂôºÚ¡¹»Ò¤é¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¡ªÉ½»æ¤Ç±ð¤Ã¤Ý¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¨¤Ê¤³
¡¡¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¶¶ËÜ¤¬¡¢Ê·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë¥¬¥ì¡¼¥¸¤òÉñÂæ¤ËG¥«¥Ã¥×¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¨¤Ê¤³¡¢Â¼»³Í¥¹á¡¢À®³¤Í¼Ó¡¢¤¢¤Þ¤Ä¤Þ¤ê¤Ê¡¢Æî¶×Æà¡¢Æî±À¤ë¤¤¡¢Benjamin¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡¢ÁêÂôºÚ¡¹»Ò¤é¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£