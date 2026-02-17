º£½©Ä«¥É¥é¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à¡Ù¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÀÐ¶¶ÀÅ²Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¡ª¡×
¡¡2026Ç¯½©ÊüÁ÷³«»Ï¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à¡Ù¤ÎÂè2ÃÆ½Ð±é¼Ô12¿Í¤ÈÈÖÁÈ¥í¥´¤¬13Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÀÐ¶¶ÀÅ²Ï¤¬±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÍÕÌî¼î¤Î²ÈÂ²¤ä¡¢¸Î¶¿¡¦´ä¹ñ¤Ç½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤òÃ´¤¦´é¤Ö¤ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¥Ò¥í¥¤¥ó²ÈÂ²¤¬·èÄê¡ª¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬¥º¥é¥ê¡Ä
¡¡¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼î¤ÎÉã¡¦ÍÕÌîÀ¶¼£Ìò¤ÎÅÏÉôÆÆÏº¡¢·ÑÊì¡¦ÍÕÌî¥ê¥ç¥¦Ìò¤Î¹ñÃçÎÃ»Ò¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦´äÅÄÇßÌò¤Î¾¾ËÜÊæ¹á¡¢Çß¤ÎÉã¡¦´äÅÄ¹¬»°Ìò¤ÎÈ¬ÅèÃÒ¿Í¡¢Êì¡¦´äÅÄ¥«¥ÄÌò¤ÎÆï¸«·°¡£¤µ¤é¤Ë½÷³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸Ìò¤ÇÌÚÎµËãÀ¸¡¢²ÚÍ¥´õ¡¢Ãæ°æÀéÀ»¡¢¾®³Ø¹»¶µ°÷Ìò¤Ç¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡¢À¶¼£¤ÎÄïÌò¤Ç»°±ºÀ¿¸Ê¡¢½ÇÊìÌò¤Ç»³ÅÄ¿¿Êâ¡¢½¾·»Ìò¤Ç¶â»ÒÂçÃÏ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢ÌÀ¼£30Ç¯¡Ê1897Ç¯¡Ë¤Ë»³¸ý¸©´ä¹ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÍÕÌî¼î¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¡£2ºÐ¤Ç¼ÂÊì¤òË´¤¯¤·¡¢Éã¤È·ÑÊì¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Ã¤¿¼î¤Ï¡¢½÷³Ø¹»Â´¶È¸å¤ËÂåÍÑ¶µ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤¬²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¸Î¶¿¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¾åµþ¸å¡¢¾®Àâ¤Î·ü¾Þ±þÊç¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëºî²È¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤äÀïÁè¡¢·ëº§¤ÈÎ¥º§¡¢ÅÝ»º¤ä¼Ú¶â¤Ê¤É¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤Ê¤¬¤é¼«Í³¤òµá¤áÂ³¤±¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡Âè2ÃÆ¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢ÀÐ¶¶¤Ï¡Ö¼î¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¾ì½ê¡¢´ä¹ñ¡£²ÈÂ²¡¦Â¼¡¦³Ø¹»¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¶¦Æ±ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤À¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê°¦¾ð¡¢¤½¤·¤Æ¿´¤¬¤·¤ó¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤´Ö¤Î¸·¤·¤µ¡¢¤½¤ÎÎ¾¶ËÃ¼¤òÁ´¿È¤Ç³Ø¤Ö¼î¡Ä¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤Ê¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¤ò¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿´¶¯¤¯¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢»ä¤Ï¡¢¼î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤À¤í¤¦¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÉ½¸½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢Àº°ìÇÕ¼î¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à¡Ù¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÁ¥¤¬Æ°¤»Ï¤á¤ë¤Î¤¬¡¢ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¥Ò¥í¥¤¥ó²ÈÂ²¤¬·èÄê¡ª¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬¥º¥é¥ê¡Ä
¡¡¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼î¤ÎÉã¡¦ÍÕÌîÀ¶¼£Ìò¤ÎÅÏÉôÆÆÏº¡¢·ÑÊì¡¦ÍÕÌî¥ê¥ç¥¦Ìò¤Î¹ñÃçÎÃ»Ò¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦´äÅÄÇßÌò¤Î¾¾ËÜÊæ¹á¡¢Çß¤ÎÉã¡¦´äÅÄ¹¬»°Ìò¤ÎÈ¬ÅèÃÒ¿Í¡¢Êì¡¦´äÅÄ¥«¥ÄÌò¤ÎÆï¸«·°¡£¤µ¤é¤Ë½÷³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸Ìò¤ÇÌÚÎµËãÀ¸¡¢²ÚÍ¥´õ¡¢Ãæ°æÀéÀ»¡¢¾®³Ø¹»¶µ°÷Ìò¤Ç¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡¢À¶¼£¤ÎÄïÌò¤Ç»°±ºÀ¿¸Ê¡¢½ÇÊìÌò¤Ç»³ÅÄ¿¿Êâ¡¢½¾·»Ìò¤Ç¶â»ÒÂçÃÏ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡Âè2ÃÆ¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢ÀÐ¶¶¤Ï¡Ö¼î¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¾ì½ê¡¢´ä¹ñ¡£²ÈÂ²¡¦Â¼¡¦³Ø¹»¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¶¦Æ±ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤À¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê°¦¾ð¡¢¤½¤·¤Æ¿´¤¬¤·¤ó¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤´Ö¤Î¸·¤·¤µ¡¢¤½¤ÎÎ¾¶ËÃ¼¤òÁ´¿È¤Ç³Ø¤Ö¼î¡Ä¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤Ê¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¤ò¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿´¶¯¤¯¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢»ä¤Ï¡¢¼î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤À¤í¤¦¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÉ½¸½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢Àº°ìÇÕ¼î¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à¡Ù¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÁ¥¤¬Æ°¤»Ï¤á¤ë¤Î¤¬¡¢ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£