¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬£±£¶Æü¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤Î·à¾ì¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤é·×Ìó£±£¶£°£°¿Í¤¬£²Éô¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯£±£°·î¤ÎÊÄËë¸å¤â¡¢¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ËüÇî¤ÎÃÎÅªºâ»º¤ò°·¤¦ÃÄÂÎ¤¬¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯´¶¼Õº×¡×¤È¾Î¤·¤Æ½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¹õ¤È¥°¥ì¡¼¤Î¡Ö¹õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤âÅÐ¾ì¡£³Ú´ï±éÁÕ¤ä¥À¥ó¥¹¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºæ»Ôºæ¶è¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î½÷À¡Ê£´£±¡Ë¤Ï¡ÖËüÇî²ñ¾ì¤ÇÊâ¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ø¤ª¤·¤ê¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ËÌ´Ãæ¤Ç¡¢²È¤Ë¤Ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£