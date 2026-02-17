¤Ê¤¼ÆüËÜÁª¼ê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¡©ÍÂ¼ÃÒ·Ã¤¬¸«¤¿25Ç¯LPGA¤Î¾×·â¤È26Ç¯¤Î¼çÌò¤¿¤Á
¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤¬¥¦¥½¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ëè¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÆüËÜÁª¼ê¤Î³èÌö¤ò¤ß¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«½÷»Ò¥Ä¥¢ー¡£º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤â¿·¤¿¤Ë2Áª¼ê¤Î»²Àï¤¬·è¤Þ¤ê¡¢15¿Í¤ÎÂç½êÂÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤ë¿·¥·ー¥º¥ó¤ÎÅ¸Ë¾¤òÍÂ¼ÃÒ·Ã¥×¥í¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¿·¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê³èÌö
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎÍÂ¼ÃÒ·Ã¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤¤¤³¤Ê¤¤¤À½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿·¥·ー¥º¥ó¤Î³«Ëë¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢25Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª»³²¼ÈþÌ´ÍÁª¼ê¡¢ÃÝÅÄÎï±ûÁª¼ê¡¢´ä°æÌÀ°¦Áª¼ê¡¢´ä°æÀéÎçÁª¼ê¤ÈÆüËÜ¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤ß¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥¢¥Ä¥¢ー»²Àï·Ð¸³¤Î¤¢¤ë»ä¤«¤é¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤é¡¢½éÇ¯ÅÙ¤«¤é³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢Á´°÷½éÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¦¡¦¡¦¡£¤â¤¦¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ä¥¢ーÅ¾Àï·Ð¸³¤³¤½ËÉÙ¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤»°ÜÆ°µ÷Î¥¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â»þº¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ëè½µ°ã¤¦¹ñ¤Ë°ÜÆ°¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ç¼Á¤â°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤¬¾¯¤·¤Å¤Ä¶¸¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Âð¤Ëµ¢¤ë²Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤éÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¥¿¥Õ¤Ç¤¹¡£¼ÂÎÏ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Å¬±þÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ËËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³²¼ÈþÌ´ÍÁª¼ê¤Î2¾¡ÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÀ¨¤ß¤¬¤¢¤ë
¥á¥¸¥ãー¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï½ªÈ×¤Ç²Ì¤¿¤·¤¿2¾¡ÌÜ¤Ç¤¹¡£´·¤ì¤Ê¤¤¥¢¥á¥ê¥«¥Ä¥¢ー½é»²Àï¤Î½ªÈ×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç1ÅÙ¤âÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÈèÏ«´¶¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼Ç¼Á¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥´¥ë¥ÕÇ¾¤âÈèÊÀ¤·¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢²£¹ËÁêËÐ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤ÊÆ²¡¹¤Î¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥´¥ë¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¥¿¥Õ¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢µÜÎ¤ÍõÁª¼ê°ÊÍè¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°NO.1¤ËÅÐ¤ê¤Ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÊ³µ¯¡¢Ãæ·ø¤Î°ÕÃÏ¤Ë¤â´üÂÔ
¿·¿Í¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Èª²¬Áª¼ê¤âÉü³èÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¡¢Èá´ê¤Î¥á¥¸¥ãーÍ¥¾¡¤ØÃå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¸Å¹¾Áª¼ê¤Ï¡¢¾å°Ì¤Ç¤³¤½Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÍ¥¾¡¤Ï²Ì¤¿¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«1Ç¯ÌÜ¤ò½ü¤¯¤È¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤«¤éËèÇ¯Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿Èà½÷¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£½ÂÌîÁª¼ê¡¢À¾Â¼Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶ì¤·¤¤¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Q¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¥·ー¥É¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¯¤ë¤¢¤¿¤ê¤ËÈà½÷¤¿¤Á¤Î°ÕÃÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¥·ー¥ÉÍî¤Á¤·¤ÆQ¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤éÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥±¥¤¥±¤Î¿·¿Í¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤Ë¥·ー¥É¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë²¿¤è¤ê¤Î¾Úµò¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«¿®¤Ë¤·¤Æ¾¯¤·¤Å¤ÄÉâ¾å¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µÈÅÄÁª¼ê¡¢¾¡Áª¼ê¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Ë´·¤ì¡¢2Ç¯ÌÜ¤ËÉâ¾å¡¢¤¤¤è¤¤¤èÍè¥·ー¥º¥ó¤³¤½½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¤¤¤Ï¤º¡£¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤¼¤ÒÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥ëー¥ー¤Ï2¿Í
º£Ç¯¤â2Áª¼ê¤¬¿·¤¿¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥Ä¥¢ー¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£²¼Éô¥Ä¥¢ー¤Ç½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼Â¼Á2Ç¯ÌÜ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¸¶±Ñè½²ÖÁª¼ê¡£¥¹¥±ー¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÈà½÷¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ï²¼Éô¥Ä¥¢ー¤è¤ê¤â¥ì¥®¥å¥éー¥Ä¥¢ー¤Î¥³ー¥¹¤Ë¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ý¯°æ¿´ÆáÁª¼ê¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤´°À®¤ÊÁª¼ê¤Î¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤Î¥´¥ë¥Õ¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÂç³èÌö¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
26Ç¯¥·ー¥º¥ó¤â³«Ëë¤«¤é¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
ÍÂ¼ÃÒ·Ã
¡ü¤¢¤ê¤à¤é¡¦¤Á¤¨¡¿1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£159cm¡£ÄÌ»»14¾¡¡Ê¥á¥¸¥ãー1¾¡¡Ë4·î¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¡£
¹½À®¡á²¬ÅÄ¡¡¹ëÂÀ
¼Ì¿¿¡áÁêÅÄ¡¡¹î¸Ê
¶¨ÎÏ¡á¥»¥Ö¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö