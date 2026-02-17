¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡¥¨¥É¥Þ¥ó³«ËëIL¤Ç¶õ¤¤¤¿ÏÈ¤ËÈ÷¤¨¼éÈ÷·¿¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥¨¥¹¥Ô¥Ê¥ë¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó
¡¡ÊÆ°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤¬16Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼Áª¼ê¤Î¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Ê¥ë¡Ê31¡Ë¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¹¥Ô¥Ê¥ë³ÍÆÀ¤Ï¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬³«Ëë¤òÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡Ë¤Ç·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ÎÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÆóÎÝ¤Îµ¯ÍÑ¸õÊä¤È¤·¤Æ¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¡¢¶â·ÅÀ®¡Ê¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥¥ã¥ó¥×¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¹¥Ô¥Ê¥ë¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë»Ä¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¶¥Áè¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡¥¨¥¹¥Ô¥Ê¥ë¤Ïºòµ¨¥ì¥Ã¥º¤ÇÂç¤¤¯¶ì¤·¤ó¤À¡£ÆâÌîÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Î¾¥³¡¼¥Ê¡¼³°Ìî¤â¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢wRC¡Ü¡Ê¥ê¡¼¥°Ê¿¶Ñ¤Èµå¾ìÊäÀµ¤ò²ÃÌ£¤·¤¿Áí¹çÂÇ·âÎÏ¤ò100¤ò´ð½à¤Ë¿ôÃÍ²½¤·¤¿»ØÉ¸¡Ë¤Ï58¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÄ¹ÂÇÎÏ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢328ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤ÆËÜÎÝÂÇ¤Ï¥¼¥í¡£¥ì¥Ã¥º¤Ï10·îËö¤Ë¥¨¥¹¥Ô¥Ê¥ë¤ò3A¤Ë»ö¼Â¾å¹ß³Ê¤µ¤»¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤³¤ì¤òµñÈÝ¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸å¡¢¥¨¥¹¥Ô¥Ê¥ë¤Ï21Ç¯¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÂÇÀþ¤Î½ÅÍ×¤Ê°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ92»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.311¡¢½ÐÎÝÎ¨.376¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.405¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Íâ22Ç¯¤Ë¤Ï¼ç¤ËÆóÎÝ¤ò¼é¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂ¿¤Î135»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢23Ç¯¤ÏÀ®ÀÓ¤¬Äã²¼¡£24Ç¯¤Ë¥ì¥Ã¥º¤Ë°ÜÀÒ¡¢°ìÎÝ¤ÈÎ¾¥³¡¼¥Ê¡¼³°Ìî¤â¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ë²Ã¤¨¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏË³¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥¹¥Ô¥Ê¥ëºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Ê£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÌµÆñ¤Ë¼é¤ì¤ë¼éÈ÷ÎÏ¤Ë¤¢¤ë¡£¥¢¥¦¥È¡¦¥¢¥Ð¥Ö¡¦¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¡ÊOAA/Ê¿¶ÑÅª¤Ê¼éÈ÷¤Ê¤é¼è¤ì¤¿¥¢¥¦¥È¿ô¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢²¿¸ÄÂ¿¤¯¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤«¡Ë¤Ç¤Ï¡¢25Ç¯¤Ë¥×¥é¥¹2¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£