¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë£µ°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿À¤³¦²¦¼Ô¤Î»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬²ñ¿´¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¡¢À¤³¦ÎòÂåºÇ¹â¤Î£±£µ£¸¡¦£±£³ÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¡¢¹ç·×£²£³£±¡¦£²£´ÅÀ¤ÈÈÔ²ó¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Ð¤Ç¤Î£¶¡¦£¹ÅÀº¹¤òµÕÅ¾¤·¤Æ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢»°±º¤Ï¾®¤µ¤¯Çï¼ê¡¢ÌÚ¸¶¤ÈÀÅ¤«¤ËÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´¶·ã¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡´°àú¤Ê±éµ»¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¡¢ÌÚ¸¶¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£²ñ¾ì¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬ÎÞ¤òÎ®¤¹ÍÍ»Ò¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÌÚ¸¶¤È»°±º¤Ï¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤òÂÔ¤Á¡¢¹âÆÀÅÀ¤Ë»°±º¤Ï¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¡¢£Ó£Ð½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï»×¤¤¤Ä¤á¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿ÌÚ¸¶¤â¶ÛÄ¥¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤ÆÀä¶«¤·¤¿¡£
¡¡£Î£È£Ë¤Ï£Å¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷¤·¤Ä¤Ä¡¢Ä«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Æâ¤Ç¤âÃæ·Ñ¤¹¤ëÃíÌÜ¤Ö¤ê¡£±éµ»½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¤¬¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¸«¤»¤¿£²¿Í¤ÎÎò»ËÅª¤Ê±éµ»¤ò¹âÍÈ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£