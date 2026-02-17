¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¿·¤¿¤Ê·à¾ì¥°¥Ã¥ºÈ¯É½¡¡ÉÚ²¬µÁÍ¦¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê25¼ï¡Ë¤Ê¤ÉÁ´73ÅÀÅ¸³«
¡¡·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¡Ê2025Ç¯7·î18Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÆÃÊÌ¾å±ÇÈÇ¤òµÇ°¤·¤¿¥°¥Ã¥º¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£³È¤¬¤Ã¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥°¥Ã¥º¤Ç¡¢Á´73ÅÀ¤òÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉÚ²¬µÁÍ¦¤À¤é¤±¡ª¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¿·¤¿¤Ê·à¾ì¥°¥Ã¥º
¡¡ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2·î21ÆüÀµ¸á¤«¤é¡ÖufotableWEBSHOP¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¡£ufotable´ØÏ¢Å¹ÊÞ¤Ç¤â2·î21Æü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢·à¾ì¤Ç¤Ï°ìÉô¾¦ÉÊ¤ò3·îÃæ½Ü¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¤ÊÈ¯Çä¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¥à¡¼¥Ó¡¼¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥ÉÂè2ÃÆ¡Ê¥é¥ó¥À¥à21¼ï¡Ë¡¢ÉÚ²¬µÁÍ¦Á´Êý°Ì¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê25¼ï¡Ë¡¢¿å¤Î¸ÆµÛ¥é¥ó¥À¥à¥ß¥Ë¥¢¥¯¥¹¥¿¡Ê¥é¥ó¥À¥à15¼ï¡Ë¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¤¥¹¥«¡¼¥É¡Ê¥é¥ó¥À¥à9¼ï¡Ë¤Ê¤ÉÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ï¡¢¸ø³«3Æü´Ö¤Ç¶½¼ý55.2²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è»Ë¾å¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°À®ÀÓ¡¢½éÆüÀ®ÀÓ¡¢Ã±ÆüÀ®ÀÓ¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¤Î¹ñÆâÎòÂå¶½¼ý¤Ï2°Ì¤Ç¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤ò¸ø³«½éÆü¤«¤é¾å²ó¤ë¶½¼ý¥Ú¡¼¥¹¤ò¸ø³«143Æü´Ö¤Þ¤Ç°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´¤ÎÀ³¤àÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡ãµ´»¦Ââ¡ä¤ØÆþÂâ¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬2020Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó517²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉÚ²¬µÁÍ¦¤À¤é¤±¡ª¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¿·¤¿¤Ê·à¾ì¥°¥Ã¥º
¡¡ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2·î21ÆüÀµ¸á¤«¤é¡ÖufotableWEBSHOP¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¡£ufotable´ØÏ¢Å¹ÊÞ¤Ç¤â2·î21Æü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢·à¾ì¤Ç¤Ï°ìÉô¾¦ÉÊ¤ò3·îÃæ½Ü¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ï¡¢¸ø³«3Æü´Ö¤Ç¶½¼ý55.2²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è»Ë¾å¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°À®ÀÓ¡¢½éÆüÀ®ÀÓ¡¢Ã±ÆüÀ®ÀÓ¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¤Î¹ñÆâÎòÂå¶½¼ý¤Ï2°Ì¤Ç¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤ò¸ø³«½éÆü¤«¤é¾å²ó¤ë¶½¼ý¥Ú¡¼¥¹¤ò¸ø³«143Æü´Ö¤Þ¤Ç°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´¤ÎÀ³¤àÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡ãµ´»¦Ââ¡ä¤ØÆþÂâ¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬2020Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó517²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£